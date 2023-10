Kylmäkosken päiväkoti jää yhden ryhmän käyttöön, kun osa lapsista siirtyy seurakuntatalolle

Akaan kaupunki perustaa Kylmäkosken seurakuntatalolle 12–14 lapsen päiväkotiryhmän. Kaupungin varhaiskasvatuspäällikkö Killi Jokila kertoo, että pääosin seurakuntatalolle siirtyy 4–5-vuotiaita lapsia Kylmäkosken päiväkodista.

– Lisäksi on Kylmäkoskella asuvia lapsia, jotka on nyt sijoitettu varhaiskasvatukseen kauemmas Kylmäkoskelta. Perheiden kanssa käydään neuvottelua siitä, menevätkö he päiväkotiin vai seurakuntatalolle, Jokila sanoo.

Muutkin toimijat mahtuvat taloon

Kaupunki vuokraa tarvittavat tilat Akaan seurakunnalta. Päiväkotiryhmä käyttää seurakuntatalon päädyssä sijaitsevan diakoniatoimiston tiloja sekä kerhotilaa, salia, ruokailutilaa ja keittiötä. Jokila kutsuu ryhmän kotipesäksi diakoniatoimiston tiloja, joihin kuuluu kaksi huonetta, keittiö ja pieni vessa. Tiloja käytetään myös lepäämiseen, mitä varten käyttöön tulevat pinottavat sängyt.

Seurakuntatalon kerhotila ja sali ovat päiväkotiryhmän käytettävissä, kun ne ovat vapaana. Jokilan mukaan muuta toimintaa kerhotilassa on kaksi kertaa viikossa muutama tunti kerrallaan.

– Tilojen käyttö vaatii sopimista toimijoiden kesken, mutta lähtökohtaisesti siellä mahtuu toimimaan muitakin kuin me. Varhaiskasvatuksessa ulkoillaan myös paljon, eikä se ole pelkkää sisälläoloa, Jokila toteaa.

Seurakuntatalon leikkipihalta löytyy ennestään liukumäki, keinu, hiekkalaatikko, jousikeinu ja leikkimökki. Kaupunki varautuu yhteen uuteen leikkivälineeseen, ja ulkoilupiha rajataan aidalla. Jokila kertoo, että sisätiloissa ei tarvita suuria muutostöitä.

– Tiloissa tehdään pientä fiksausta ja kalustetaan meidän tarpeisiin sopivaksi.

Seurakuntatalon päiväkotiryhmässä työskentelee yksi varhaiskasvatusopettaja ja kaksi hoitajaa sekä yksi keittiö- ja siivoushenkilö.

Akaan valtuusto hyväksyi Kylmäkosken seurakuntatalon tilojen vuokraamisen kokouksessaan 27. syyskuuta. Varhaiskasvatuspäällikkö Killi Jokilan mukaan vuokrasopimus seurakunnan kanssa on tarkoitus tehdä heti, kun valtuuston päätös tulee lainvoimaiseksi. Tavoitteena on, että ryhmä pääsee aloittamaan seurakuntatalolla vielä tämän vuoden puolella.

Ryhmän perustamisesta aiheutuu tänä vuonna kaupungille lisäkuluja 62 000 euroa, ja ensi vuonna määrärahatarpeen on arvioitu olevan noin 183 850 euroa. Vuokrakuluiksi on arvioitu 3000 euroa kuukaudessa.

Päiväkoti rakennettiin yhdelle ryhmälle

Jokilan mukaan varhaiskasvatukseen tarvitaan Kylmäkoskella lisätilaa, koska kaikki Kylmäkoskella hoitoa tarvitsevat eivät mahdu oman taajaman päiväkotiin. Vuonna 1992 valmistunut Kylmäkosken päiväkoti on alun perin rakennettu yhdelle ryhmälle, mutta nykyisin ryhmiä on kaksi. Kun seurakuntatalon tilat saadaan käyttöön, päiväkotiin jää yksi ryhmä.

Jokilan mukaan seurakuntatalon tilat ovat päiväkotikäytössä väliaikaisesti. Varhaiskasvatuksen osalta pysyvät ratkaisut päätetään palveluverkkosuunnittelun yhteydessä.

– Toivottavasti puhutaan vuodesta ja sitten asiaa saataisiin eteenpäin, Jokila arvioi.

Lue myös: Valtuusto päätti Kylmäkosken seurakuntatalon vuokraamisesta päiväkotikäyttöön – ”Silti olemme tammikuussa tiukoilla”

Lue myös: Kaupunki vuokraa seurakuntatalon päiväkotikäyttöön – Kylmäkoskella tarvitaan lisätilaa

Lue myös: Varhaiskasvatukseen tarvitaan pikaisesti lisää tilaa ja henkilökuntaa – Keskustan valtuutetut jäivät äänestyksessä yksin asiassa, josta toisten mielestä ei voi tehdä äkkipäätöstä