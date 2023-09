”Meitä on huijattu” – Adressilla vaaditaan lapsiryhmän siirtoa Akaanporttiin käsiteltäväksi uudelleen

Akaan kaupunginvaltuuston kokous keskiviikkona 27. syyskuuta alkoi adressin luovutuksella. Jenni Karén, Titta Tuominen ja Ulla Viinikainen luovuttivat kaupunginvaltuustolle adressin, jolla kiinnitettiin huomiota Nahkialan päiväkodin yhden ryhmän siirtämiseen Akaanportin yritystaloon. Adressilla vaaditaan Silkkisiivet-lapsiryhmän siirtoa Akaanporttiin käsiteltäväksi uudelleen.

– Me vanhemmat olemme olleet tosi huolissame siitä, miten tämä muutos tulee vaikuttamaan sekä meidän lasten arkeen että meidän perheiden arkeen. Me ollaan esitetty monia hyvin perusteltuja huomioita siitä, minkä takia tämä päätös pitäisi valmistella uudelleen, Karén totesi.

Akaanportin yritystalossa Toijalan ABC-aseman naapurissa aloittaa lokakuussa Akaan kaupungin ylläpitämä päiväkotiryhmä 3–5-vuotiaille. Lisätilaa tarvitaan, jotta lapsiryhmät saadaan pidettyä päiväkodeissa laillisissa mitoituksissa. Akaanportin yritystalossa päiväkotiryhmän käyttöön tulee kaksi, 55 neliömetrin ja 28 neliömetrin, ryhmätilaa sekä 110 neliömetrin liikuntasali.

”Ei yhdessäkään päiväkodissa Helsingissä”

Karén, Tuominen ja Viinikainen ovat pettyneitä kaupungin päätökseen siirtää lapset tutusta päiväkodista yritystaloon. Karén totesi vanhemmista tuntuvan siltä, että heidän huoliaan ei ole haluttu kuulla eikä heitä ole otettu mukaan keskusteluun.

– Ehkä teille tämä on vain yksi päätös muiden joukossa, mutta meille tämä on meidän arkea. Varhaiskasvatukseen liittyvät päätökset ovat niitä, jotka vaikuttavat perheiden arkeen enemmän kuin mikään muu päätös. On ensiarvoisen tärkeää pitää huolta lapsista ja työssäkäyvistä vanhemmista ja houkutella heitä tänne alueelle, Karén huomautti.

Lapsiperheiden palveluita Karén piti tässä tavoitteessa ykkösasiana.

– On sellainen ole, että meitä on vähän niin kuin huijattu. Luottamus on jollain tavalla rikottu. Me muutimme kesäkuussa tänne Helsingistä juuri paremman lapsiperhearjen perässä, ja yksi iso asia sille että olemme täällä, on Nhakialan päiväkoti, joka tarjoaa lapsille sellaiset puitteet, joita ei Helsingissä yhdessäkään päiväkodissa ole, Karén lausui.

”Ylitsepääsemättömän vaikeaa”

Karénin perheessä on kaksi lasta eri ryhmissä.

– Ajatus siitä, että joutuisin joka päivä viemään ja hakemaan lapsia kahdesta eri paikasta kiireisen ja kuormittuneen lapsiperhearjen keskellä tuntuu ylitsepääsemättömän vaikealta, Karén kertoi.