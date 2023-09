Toijalan Seutu 27.9.1983: 25 suoritusta uupui Voitto Viialaan

Sää oli mitä parhain vuotuiselle kävelyottelulle, mutta muut tapahtumat ilmeisesti hieman karsivat kävelyinnostusta. Toijalasta olisi tarvittu kuitenkin vain 25 suoritusta enemmän, jotta voitto olisi tullut kotiin.

Toijala-Viiala kävelyottelussa kirjattiin sunnuntaina Toijalalle 628 suoritusta ja Viialalle 416. Kun tulokset suhtautetaan asukaslukuun, tuli Toijalan osallistumisprosentiksi 78,5 ja Viialan 81,6. Toijalasta olisi tarvittu voittoon ainoastaan 25 suoritusta lisää.

Kävelykuukauden osalta tulokset ovat kuitenkin Toijalan osalta lähinnä masentavat. Kuukauden aikana on suoritusvihkoihin kirjoittanut nimensä Toijalassa vain 636 kävelijää. Viialassa yllettiin peräti 2 454 suoritukseen.

Penskala avasi eilen

Toijalassa avattiin eilen lastenvaatteiden erikoisliike Penskala. Leena Saarisen ja Sirkka-Liisa Järvisen yhteinen yritys. Torin varressa, entisissä Pyörä-Tuvan tiloissa on lastenvaatteiden lisäksi myynnissä myös leluja ja vauvantarvikkeita.

– Lastenvaatteiden erikoisliikettä ei Toijalassa ole vähään aikaan ollut. Monet sanoivat, että sellainen pitäisi olla, ja rohkaisivat aloittamaan, kun meillä kerran tätä liiketilaa oli, kertoo Leena Saarinen. – Monenlaista yritystä me tähän pohdiskelimme ja siitä se idea lastenvaateliikkeestä yhtenä kuumana hellepäivänä syntyi. Oli jotenkin varmempaa aloittaa yhdessä, voi jakaa vastuun.

Seutu muuttaa näköalapaikalle

Toijalan Seutu Oy:n konttorilla ja toimituksella on muuttopäivä tämän viikon perjantaina, jolloin siirrymme keskeiselle näköalapaikalle SYP:n taloon Valtatielle.

Uudet tilamme ovat toisessa kerroksessa.

Tervetuloa avajaiskahville ensi viikon maanantaina 3. lokakuuta.

Koko viikon ajan on myös toimituksen lukijoilla ja ystävillä tilaisuus käydä tutustumassa uusiin avariin tiloihimme. Meijän plikkojen ja Välipalat-palstan yksivuotissyntymäpäivän kunniaksi toimituksella on avoimet ovet koko viikon ajan. Tervetuloa kertomaan ajatuksianne ja mielipiteitänne tai poikkeamaan muutoin vain kahville.