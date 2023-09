Satavuotiasta MLL Viialan yhdistystä juhlitaan koko perheen gaalassa – Lapsille on luvassa oma jälkkäripöytä

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Viialan yhdistys täyttää lokakuussa 100 vuotta. Taivalta juhlitaan lauantaina 7. lokakuuta koko perheen juhlagaalassa Viialan työväentalolla kello 14–18.

– Juhla on suunniteltu lapset edellä. Luvassa on kivaa tekemistä, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Laura Mielityinen.

Ohjelmassa on muun muassa taikuriesitys, disko, kasvomaalauksia, siirtokuvatatuointeja ja buffet-ruokailu. Tarjolla on muun muassa hedelmiä, kasvistikkuja, prinssinakkeja, lihapullia, suolaista piirakkaa ja leivoksia.

– Lapsille teemme ihan oman jälkkäripöydän, josta löytyy popcornia, karkkia ja kaikkea, mikä vetoaa lapsiin. Täytekakku ei yleensä ole se, mitä lapset ensimmäisenä haluavat, Mielityinen kertoo.

Pukukoodi on juhlava, eli gaalan osanottajat voivat halutessaan pukeutua vaikka prinsseiksi tai prinsessoiksi. Mahdollisuus pukeutua hienosti on ollut koko gaalan suunnittelun lähtökohtana.

Yhdistyksen kunniajäsen Maija Kiviranta pitää juhlassa pienen puheen, jonka kesto on rajattu viiteen minuuttiin.

– Pitkiä puheita ei kuulla, koska tässäkin mennään lapset edellä, Mielityinen kertoo.

Gaalaan voi ilmoittautua MLL Viialan yhdistyksen nettisivuilla, josta löytyvät myös maksutiedot.

– Maksu on nimellinen. Myös ovella myydään lippuja, jos niitä jää, Mielityinen toteaa.

Peikkometsään jonotettiin

Gaalan lisäksi MLL Viialan yhdistys juhlistaa merkkivuotta näyttelyllä Viialan kirjaston näyttelytilassa 25.9.–13.10. Esillä on valokuvia, lehtileikkeitä, muisteloja, mainoksia, asiakirjoja ja muuta materiaalia kuten leluja ja Viialan ensimmäisen kunnanlääkärin Rauni Punton lääkärilaukku. Muistoja toiminnasta yhdistys on kerännyt haastattelemalla vanhoja aktiiveja.

– Keskeisimpänä esiin nousi perhekahvilatoiminta, joka on pidetty aina tosi tärkeänä ja jota melkein kaikki yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat olleet vetämässä. Perhekahvila on koettu lapsiperheiden kohtaamispaikaksi ja henkireiäksi, ja sitä se on edelleen. Perhekahvila pyritään järjestämään, vaikka mikä olisi, Laura Mielityinen kertoo.

Yhdistys järjestää perhekahvilaa seurakunnan päiväkerhotiloissa Viialan kirkolla perjantaisin.

– Muisteloista nousee myös yhdessä tekeminen ja ihana yhteishenki, Mielityinen toteaa.

Nykyisiä jäseniä on ihastuttanut erityisesti muistot peikkometsästä, jonka MLL Viialan yhdistys ja partiolippukunta Viialan Metsänkävijät järjestivät yhdessä pururadalla 1990-luvun puolivälissä.

– Joku muisteli, että hänet oli puettu perunasäkkiin, johon oli tehty häntä. Peikkometsässä oli tehtäväpisteitä ja vaijerirata, jota saattoi laskea. Sieltä on kuvakin, jossa on ihmisiä jonossa. Sellainen olisi kiva järjestää. Ei muuta kuin haalimaan perunasäkkejä, näyttelyn pystyttäjät tuumaavat.

LUE MYÖS:

Kohta sata vuotta Viialassa toiminut yhdistys palkittiin Tahto-patsaalla

Rauni Punto oli Viialan ensimmäinen kunnanlääkäri, jonka sukujuuret olivat äidin puolelta Kylmäkoskella – 50 tunnin työviikkoja tehnyt mies hoiti viialalaisia kuolemaansa asti