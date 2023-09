75 henkilöä luovutti verta Toijalassa – Seuraava luovutuskerta kahden kuukauden kuluttua

Toijalassa järjestettiin vuoden neljäs verenluovutustilaisuus torstaina 14. päivä syyskuuta seurakuntatalon yläsalissa. Ajat varattiin etukäteen nopeasti ja paikalle saapui 80 rekisteröitynyttä henkilöä, joista verta sai luovuttaa 75. Ensikertalaisia oli mukana yksi.

Toijalan seurakuntatalolla on käynyt tasaisesti luovuttajia. Liikkuva veripalvelu on jo päättänyt ajan seuraavalle luovutuskerralle Toijalassa. Aika on maanantaina 20. marraskuuta kello 14.00–18.30.

– Iso kiitos kaikille vertaa luovuttaneille. Ole hyvä ja tallenna päivämäärä kalenteriisi, varaa aika sähköisessä ajanvarauksessa sekä täytä terveyskysely. Seuraa myös ilmoittelua verenluovutuksista, verenluovutuksia voidaan järjestää myös nopealla aikataululla, jos tarvetta tulee, verenluovutuksen yhdyshenkilö Helena Lampinen SPR:n Akaan osastosta muistuttaa.