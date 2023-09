Odotetut Naisten Brunssit alkavat taas – Akaan seurakunnan Naistyön järjestämä aamuhetki pitää sisällään hengen- ja ruumiinravintoa

Muutama vuosi on jo vierähtänyt siitä, kun viimeksi Akaan seurakunnan Naistyö järjesti naisille elämyksellisen lauantaiaamupäivän. Naisten Brunssi -nimellä toimiva, vain naisille suunnattu aamuhetki pitää sisällään sekä hengen- että ruumiinravintoa. Aamukymmeneltä naiset toivotetaan tervetulleeksi koristeltuun yläsaliin, josta löytyy todellinen herkkupöytä. Terveellisten antimien lisäksi tarjolla on myös kahvia, teetä ja makeita herkkuja. Kun virkistävä brunssi on nautittu, alkaa hengenravintoa tarjoava ohjelmaosuus: yhteislauluja, musiikkiesityksiä ja mielenkiintoinen puhe.

Tämänkertaisessa Naisten Brunssilla musiikista vastaa Mia Joki yhdessä tyttärensä Olivian kanssa. Puheen pitää rakastettu ja sydämellisyydestään tunnettu Lahja Koski.

Lahja on todellakin ollut monelle lahja, sillä hän on tehnyt elämäntyönsä lähetystyöntekijänä ja sairaanhoitajana. Lahja viettikin useita vuosia Keniassa yhdessä raamatunopettajamiehensä Joukon ja pienen Lassi-pojan kanssa. Keniassa he kokivat monia innostavia ja hienoja hetkiä viedessään evankeliumia ja työskennellessään paikallisten heimojen parissa. He kokivat myös monia vaarallisia tilanteita, joissa Jumala varjeli perheen pienokaista kuolemalta: kaasupullon räjähdyksen, myrkkyhämähäkin piston ja sylkevän kobran hyökkäyksen.

Lauantaina 16. syyskuuta kello 10 toteutuva Naisten Brunssi järjestetään Akaan seurakuntatalon yläsalissa, sillä alasaliin ei väki enää mahdu. Lämpimästi tervetuloa kokemaan ihana aamu yhdessä rakentuen ja nauttien!

Mia Joki