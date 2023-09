Perhekodissa on tuttua ja turvallista – ”Tämä on ollut hyvä paikka olla kaikin puolin”, sanoo Matti Leppänen

Ylöjärven Takamaalla pienen järven rannassa sijaitseva Perhekoti Kalliokoski on kuin pieni keidas keskellä maalaismaisemaa. Talo on ison, laajennetun perheen koti.

Valkotiilisen talon ympäri kiertää leveä puinen terassi. Järven suuntaan olevalla lasitetulla terassilla voi katsella joutsenia ja oravia.

Soili ja Ari Kalliokosken lisäksi talossa asuvat haastatteluhetkellä yksi tilapäisjaksolla ja kolme pitkäaikaishoidossa olevaa ikäihmistä. Lisäksi neljä kehitysvammaista nuorta ja muutamia ikäihmisiä käy tilapäisjaksoilla. Parhaimmillaan ”ringissä” on ollut 20 hoidettavaa.

– On ollut ilo seurata sitä, kuinka nuoret ovat hirmuisen kohteliaita vanhusten kanssa. Se on molemminpuolinen ilo, Soili kertoo.

Sen jälkeen, kun Kalliokosket perustivat perhekodin vuonna 2018, heidän kotinsa on vähitellen muuntautunut hoivakodiksi. Sairaalamaisuus on siitä kuitenkin kaukana. Nousukahvat seinissä ja apuvälineet eri huoneissa kertovat siitä, että talossa asuu ihmisiä, jotka tarvitsevat tukea ja hoivaa. Muutoin se on aivan tavallinen koti.

Hoitajaksi kurssin kautta

Kalliokosket hyväksyttiin perhehoitajiksi heidän käytyään Perhehoitoyksikön järjestämän perhehoitokurssin. Tämän jälkeen perhehoidon yksikkö ja Ylöjärven kaupunki tarkastivat, että koti täyttää perhekodin kriteerit. Näin Kalliokosket saivat kotoa pois muuttaneiden 12 lapsen jatkumoksi hoivaa tarvitsevia.

Perhehoitoliiton mukaan perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella sopiva antamaan perhehoitoa.

– Perhehoitoyksikkö määrittää kriteerit hoidettaville että yöt olisivat rauhallisia, eli hoidettavat nukkuisivat yöt, toki olemme joustavia myös näissä tilanteissa, Kalliokosket kertovat.

Soili työskenteli aiemmin vanhusten hoivakodissa. Arilla puolestaan oli varaosaliike.

– Idea perhekodin perustamisesta tuli oikeastaan ystäväperheen kautta, Soili kertoo.

Ensimmäisen vuoden Soili jatkoi työssään ja Ari hoiti vanhuksia kotona, sitten Soili uskaltautui harppaamaan vakityöstään perhehoitajaksi.

– En ole kyllä päivääkään katunut. Tämä on toisaalta niin leppoisaa, kun saa olla kotona, hän toteaa.

– Vaikka on tosi sitovaa, lisää Ari.

Omassa tahdissa

Kalliokoskella asuvilla hoidettavilla osalla on oma huone, osa huoneista on jaettu verhoilla yksityisyyden suojaksi.

– He ovat tosi hyvin sopeutuneet, vaikka olisi ollut useampi samassa huoneessa, kertoo Ari.

– Olemme oikein ihmetelleet, kuinka meille on tullut niin ihania ihmisiä tänne, Soili sanoo.

– Sopuisa porukka, vaikka sairauksiin voi liittyä monenlaista, persoona voi muuttua ja muuta, Ari täydentää.

Päivä alkaa aamiaisen merkeissä, jonka jälkeen päivä jatkuu leppoisalla aikataululla.

– Ketä väsyttää saa toki nukkua, jos on virkeänä, niin nousee aamupalalle, Soili kertoo.

Lounas on puolen päivän aikaan, jonka jälkeen otetaan ”ruokaperäset”. Myöhemmin keitellään kahvit ja päivällinen ja iltapala syödään ennen nukkumaanmenoa.

Päivällä voidaan esimerkiksi jumpata, katsella tv:tä ja ulkoilla. Kaikki tykkäävät seurata urheilua ja kun Suomi voitti jääkiekon MM-kisat, mitalikahveet juotiin illalla yhdeltätoista.

Pitkäaikaisasukas Matti Leppänen vietti kesällä niin paljon aikaa ulkona terassilla, että hankki komean rusketuksen. Terassilla oli mukava seurata oravia ja ruokkia niitä. Koska leveä terassi kiertää koko talon, siellä on helppo tehdä pientä lenkkiä esimerkiksi rollaattorilla.

Yrjö Mustasilta toteaa, että parasta onkin se, että saa olla vapaasti.

– Saa istua terassilla, jos siltä tuntuu, hän sanoo.

Tutut hoitajat tuovat hoidettaville turvaa ja vakautta. Kalliokoskista jompikumpi on aina kuuloetäisyydellä.

– Vanhuksille yksi tärkeimmistä on varmaan pysyvyys, lämpö ja hoiva ja että tietää, että on joku aina paikalla, Ari sanoo.

– Huomaamme äkkiä, jos asukkaan voinnissa tulee jotain muutosta ja reagoimme siihen, Kalliokosket kertovat.

– Kaikki on hoidettu ajallaan, vahvistaa Leppänen.

Hoidettavat voivat osallistua voimiensa mukaan kodin askareisiin vaikkapa ruoanlaittoon. Välillä tehdään yhdessä lyhyitä retkiä lähiympäristöön.

– Se on päällimmäisenä, että jokainen saisi tuntea olonsa kotoisaksi, Soili sanoo.

”Mahtava paikka”

Ennen kuin Kalliokoskille tullaan asumaan, siellä käydään tutustumiskäynnillä. Silloin nähdään puolin ja toisin, sopeutuuko hoidettava asumismuotoon.

– Tämä on ollut hyvä paikka olla kaikin puolin, sanoo Leppänen, joka muutti Kalliokoskille vakituisesti vuoden alussa. Sitä ennen hän asui heillä jaksoilla.

Aira Ojala on ensimmäistä kertaa tilapäisjaksolla.

– Tämä on mahtava paikka, Ojala hymyilee neuloessaan ranteenlämmittimiä. Hän iloitsee hyvästä hoidosta ja ympäristöstä, jossa voi katsella luontoa.

– Kyllä jokaiseen hoidettavaan kiintyy. He ovat tietyllä tavalla omia perheenjäseniä. Sillä joka tähän lähtee, pitää olla lähimmäisenrakkautta ja tietty palvelualttius. Pelkän rahan takia tähän ei kannata lähteä, Ari Kalliokoski sanoo ja toteaa, että hoidettavan mukana seuraa aina isompi paketti: tämän oma perhe. Kaikkien kanssa pitää tulla toimeen.

– Pitää olla sydäntä rakastaa hoidettavia, siitähän se hyvä hoito lähtee, sanoo Soili.

Valtava hoidon tarve

Vaikka perhehoitajan työ on Kalliokoskien mukaan kaikin tavoin palkitsevaa, heidän asemansa työmarkkinoilla ei vielä ole sitä. He eivät ole yrittäjiä eivätkä työsuhteessa vaan toimeksiantosuhteessa. Ari Kalliokoski sanoo, että esimerkiksi perhehoitajien oikeuksiin ja sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa on vielä paljon tekemistä. Tämä tuli karusti esiin hänen sairastuessaan äkillisesti vakavasti.

Ylöjärvellä perhekoti on huomioitu hyvin, esimerkiksi kotisairaanhoito käy siellä ottamassa hoidettavien verikokeet ja apteekki toimittaa sinne lääkkeet.

Vapaapäiviä Kalliokoskille kertyy yhteensä kolme vuorokautta kuukaudessa sisältäen kesälomat.

– Meillä ei ole mitään viikkovapaita. Työ ja arki on samaa pötköä, Ari kertoo.

– Olemme keränneet vapaapäiviä. Olimme lomalla heinäkuussa ja seuraavan kerran joulukuussa, kertoo Soili.

Koska pariskunta työskentelee yhdessä, he pystyvät vuorottelemaan. Näin he saavat työstään hengähdystaukoa. Kalliokoskien lomien ajan vakituiset hoidettavat ovat hoitolaitoksessa.

Hoitopalkkio on sama arkena ja pyhänä. Palkkio määräytyy hoidettavan hoitoluokan mukaan. Palkkion maksusta vastaa nykyisin Pirkanmaan hyvinvointialue.

Kalliokosket ovat huolissaan omaishoitajien jaksamisesta, sillä uuden soten myötä näiden kuukausivapaat vähenivät viikosta kolmeen vuorokauteen, jolloin heidän hoidettavansa voivat tulla esimerkiksi perhekotiin.

– Lähialueilla hoidon tarvetta on valtavasti. Moni huonokuntoinen omaishoitaja hoitaa toista huonokuntoista ja hoivan antamista heille pienennetään.

Ari toivookin, että perhehoitoon satsattaisiin, jotta hoitoa tarvitsevat saisivat sitä eivätkä he jäisi yksin.

– Tämä uudistus on tietenkin vasta alussa. Toivotaan, että siellä tehdään viisaita ratkaisuja ja päätöksiä.

Jos perhehoitajuus tai perhekodin perustaminen kiinnostaa, kannattaa olla yhteydessä Pirkanmaan Perhehoidon yksikköön. Jos haluaa perhekotiin hoitojaksolle tulee olla yhteydessä kunnan asiakasohjaajaan tai suoraan perhekotiin, josta neuvotaan ja ohjataan eteenpäin.