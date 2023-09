”Kyllä oma konttori on meille tosi tärkeä” – Katso kuvat remontin jälkeen avatun Osuuspankin tiloista

Väkeä kuin markkinoilla ja tunnelmakin katossa. Näin voisi kuvailla Etelä-Pirkanmaan Osuuspankin Akaan-konttorin tiistaisia avoimia ovia. Suuri yleisö tutki remontoituja tiloja pitkään ja hartaasti, ja varatoimitusjohtaja Tuomo Smått kertoi, että kiitosten ja kehujen lisäksi päivän aikana tuli myös parannusehdotuksia.

– Jotkut olisivat toivoneet vielä värikkäämpiä tiloja. Toisaalta saimme kiitosta, että remontti tehtiin aika lailla paikallisin voimin. Käytettiin paikallista lukkoliikettä ja paikallista pääurakoitsijaa.

Småttin mukaan remontin aikaiset väistötilat apteekin vieressä Valtatiellä olivat haasteelliset osalle asiakkaista.

– Mutta kyllä moni asiakas oli huomioinut senkin, että kaikkien toimintojen siirtämiseen väistötiloihin nähtiin vaivaa. Olihan se melkoinen operaatio.

Erityisen mielissään moni avajaiskävijä oli pankin seinille ilmestyneistä tapettitauluista. Ne ovat kehystettyjä Pihlgren ja Ritola Oy:n tapetteja, eli pankin seiniltä löytyy nyt myös paikallista historiaa.

– Moni on tunnistanut tapetteja ihan nimeltä, ja tauluista on tullut hyvää palautetta. Myös se, että huoneissa on äänieristys, on saanut kiitoksia, kertoi asiakkuusasiantuntija Eveliina Rajala.

”Yrittäjällekin tärkeää”Ulkosalla katoksessa lohisoppaa syöneet akaalaiset Sinikka Ahoniemi, Paula Kuusisto, Aimo Kuusisto ja Tuula Syrjänen olivat tyytyväisiä, että pankki remontoi vanhat konttoritilat. He pitivät omaa konttoria tuttuine työntekijöineen tärkeänä.

– Tänäänkin tulin sopalle, mutta on myös ihan asiaa konttoriin. Olen henkilökuntaan täällä tosi tyytyväinen. Konttori on tarpeen, vaikka käytän pankissa asioimiseen myös tietokonetta ja kännykkää, Aimo Kuusisto totesi.

Avoimiin oviin piipahtanut Kylmäkosken Yrittäjien puheenjohtaja Vesa Peltola liputti hänkin oman konttorin puolesta.

– Yrittäjällekin on tärkeää, että pankista löytyy tuttuja ihmisiä. Voimme soittaa tutulle ihmiselle tai tavata kasvokkain silloin, kun emme pysty hoitamaan jotakin isompaa pulmaa tietokoneella, Peltola totesi ja jatkoi kiitoksiaan.

– On hienoa, että Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki uskoo yhä vahvasti lähipalveluun ja paikallaoloon. Minusta OP Etelä-Pirkanmaa hoiti hienosti myös fuusion. Kaikki paikkakunnat saivat jotain, eikä kaikki mennyt vain Valkeakoskelle.

Tiistaina oli myös valtakunnallinen yrittäjänpäivä. Vesa Peltola ennusti, että Akaa tulee selviytymään taantumasta monia muita paikkakuntia paremmin.

– Ollaan aika hyvällä sijainnilla, ja täällä on paljon erilaista teollisuutta. Ei olla niin yhden kortin varassa kuin moni muu. Täällä on paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä monelta eri alalta.

Peltolan mielestä Akaassa osataan tehdä myös yhteistyötä kunnan rajojen sisäpuolella.

– Ison yrityksen kannattaa usein käyttää pientä paikallista, sillä halvinta hintaa tärkeämpi on toimitusvarmuus ja joustavuus.

”Tällä pärjätään 30 vuotta”

OP Etelä-Pirkanmaan varatoimitusjohtaja Tuomo Smått totesi, että kivijalkakonttorilla on iso merkitys pankin asiakkaille.

– Kyse on siitä, palveletko kaikkia asiakkaita vaiko vain heitä, jotka käyttävät digitaalisia palveluita. Kustannustehokkainta olisi tietysti ”kuoria kermat päältä” eikä pitää kivijalkaa, mutta me emme ole halunneet tehdä niin. Jopa ne asiakkaat, jotka eivät itse käytä konttoripalveluita, toivovat, että olemme fyysisesti läsnä katukuvassa.

Småttin mukaan hyvä paikallistuntemus tuo myös pankille edun.

– Kun Jukkatalo menee konkurssiin, minua ei jännitä. Me tiedämme, missä vaiheessa talot täällä oikeasti ovat. Näemme sen ohi ajellessamme.

Hänen mukaansa korona-aika oli pankkiväelle mielenkiintoinen. Se opetti, että myös verkossa asiakkaat ovat tyytyväisiä, kun saavat asioida tutun ihmisen kanssa eikä täysin tuntemattoman.

Småttin mukaan valtaosa 1940-luvun lopussa ja 1950-luvun alussa syntyneistä kykenee hoitamaan palvelunsa sähköisesti, mutta jossakin kohtaa vastaan voi tulla tilanne, kun se ei enää onnistu. Osa asiakkaista ei pääse sähköisten palveluiden piiriin koskaan jonkin henkilökohtaisen rajoitteen takia.

– Edellisellä remontilla pärjättiin 20 vuotta. Nyt remontoitiin niin, että tilat kestävät 30 vuotta. Eiköhän se sitä tarkoita, että me palvelemme asiakkaita myös tällä tavoin vielä silloinkin.