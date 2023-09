Rahaa on aiemmin tullut muun muassa Viialaan ja Sotkialle – Seurantalojen korjausavustushaku on taas auki

Seurantalojen korjausavustuksia voi hakea Suomen Kotiseutuliiton sähköisessä palvelussa 30. syyskuuta asti. Nyt haettavien avustusten käyttöaika alkaa 2024 ja päättyy vuoden 2026 loppuun.

Avustus on tarkoitettu seurantalojen kunnostamiseen, käytettävyyttä parantaviin muutos- ja korjaustöihin sekä talojen kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämiseen. Avustusta voi hakea yhteisö, joka omistaa vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon.

Avustusten jakamisessa kiinnitetään huomiota talon kulttuurihistorialliseen arvoon sekä kansalaistoiminnan kokoontumistilojen tarpeeseen alueella. Ratkaisevassa osassa avustuksia myönnettäessä ovat hyvät korjaussuunnitelmat.

Vuonna 2023 korjausavustusta myönnettiin 121 seurantalon omistavalle yhteisölle yhteensä 1,67 miljoonaa euroa. Avustusta haki 246 yhteisöä kaikkiaan 18 maakunnasta, mikä oli noin 40 hakijaa edeltävää vuotta enemmän.

Seurantalo on yhteisnimitys erilaisten aatteellisten yhdistysten kokoontumistiloikseen rakentamista taloista. Vanhimmat talot on rakennettu 1880-luvulla. Kaikkiaan erilaisia seurantaloja on Suomessa nykyisin yli 2 000. Niiden korjaustyö on kansallisesti merkittävä haaste, josta vastaavat usein paikalliset yhdistykset talkootyönä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut seurantalojen korjausavustuksen jakamisen Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että ministeriö osoittaa tarvittavat määrärahat. Avustusten myöntämisestä päättää Suomen Kotiseutuliiton hallitus Seurantaloasiain neuvottelukunnan lausunnon perusteella. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille keväällä 2024.

Akaassa samaa avustusta ovat aiemmin saaneet muun muassa Kylmäkosken Työväentalo, Sotkian nuorisoseurantalo ja Viialan Työväentalo.

Linkki hakuun ja ohjeisiin:

https://kotiseutuliitto.us12.list-manage.com/track/click?u=9cb36d433e4c1d86a1f878f89&id=58d3776573&e=5020ca64d0