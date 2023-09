Akaan kaupunginjohtajaksi hakeneiden nimet julki – Antti Peltola sai viisi kilpakumppania

Akaan kaupunginvaltuusto päätti 14. kesäkuuta, että Akaan kaupunginjohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20. kesäkuuta julistaa haettavaksi kaupunginjohtajan viran 1.4.2024 lukien.

Hakuaika päättyi torstaina 31. elokuuta kello 15.00. Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli kuusi kappaletta. Hakijat ovat hallintotieteiden maisteri Matti Kannus, tradenomi, yrittäjä Abdullah Marekowic Buhir, kauppatieteiden maisteri Petri Mäkinen, hallintotieteiden maisteri Antti Peltola, kauppatieteiden maisteri Atte Rantanen ja opetus- ja kasvatusalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut Kumar Trighatia Vilkas.

Matti Kannus työskentelee suunnittelijana Tampereen kaupungilla/Tredun projektitoimistossa, Abdullah Marekowic Buhir on sosiaalisen median vaikuttaja, Petri Mäkinen ei ole työssä tällä hetkellä, Antti Peltola työskentelee kaupunginjohtajana Akaan kaupungilla, Atte Rantanen ei ole työssä tällä hetkellä ja Kumar Trighatia Vilkasin työnantaja on Deparment of Posts, Intia.

– Valintatyöryhmä kokoontuu maanantaina 4. syyskuuta illalla ja päättää jatkotoimenpiteistä, Akaan kaupungin henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori kertoo.

Valintatyöryhmään kuuluvat Jukka Ahonen (kesk), Hannu Järvinen (sd), Tapio Kivistö (ps), Sami Rajala (kok) ja viranhaltijoista hallintojohtaja Katariina Koivisto ja henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori

– Prosessi etenee siten, että päätös valinnasta on tarkoitus tehdä lokakuun valtuustossa eli 25. lokakuuta, Briitta-Liisa Sinivuori kertoo.

Lue myös: Akaa luopuu kaupunginjohtajan määräaikaisuudesta – Antti Peltola kertoo jatkoaikeistaan

Lue myös: Valtuustoryhmät pyysivät Antti Peltolaa hakemaan Akaan kaupunginjohtajan virkaa