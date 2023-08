Pirha puolitti psykiatrian lähetejonon kesän aikana – Lähetteiden käsittely näkyy kasvuna ensimmäistä käyntiään odottavien potilaiden määrässä

Pirkanmaan hyvinvointialueen (Pirha) psykiatrian lähetteiden määrä on saatu tehokkaan jononpurun myötä puolitettua kesän 2023 aikana. Käsittelemättömien lähetteiden määrä on laskenut 800 lähetteestä vajaaseen 400 kappaleeseen, Pirha tiedottaa. Jatkossa lähetteiden jonoutumista ehkäistään uudenlaisella läheteprosessilla.

Lähetteiden jononpurun odotetaan vähitellen lisäävän potilaiden hoitoon pääsyn sujuvuutta. Alkuvaiheessa lähetteiden käsittely näkyy hienoisena kasvuna ensimmäistä käyntiään odottavien potilaiden määrässä.

– Muutos on vähäinen suhteessa käsiteltyjen lähetteiden määrään. Ensimmäistä käyntiään odottavien potilaiden jonon purkua organisoidaan parhaillaan. Tulemme tekemään jononpurkua moniammatillisesti ja osin digitaalisia palveluja hyödyntäen, Pirkanmaan hyvinvointialueen vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo kertoo tiedotteessa.

Jatkossa jonojen kertymistä ehkäistään uudenlaisen läheteprosessin ja hoidon porrastuksen avulla. Yhteistyötä mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä psykiatrian välillä tiivistetään, ja psykiatrian konsultaatiotukea tarjotaan peruspalveluihin jatkossa jo lähetevaiheessa.

Vielä keskeneräinen selvitystyö tuottaa jo tuloksia

Lähetteiden jononpurku oli yksi Pirkanmaan psykiatrian sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen selvitystyön kesäkuussa valmistuneen väliraportin lyhyen aikavälin tavoitteista.

– Vaikka selvitystyö on vielä kesken, on lyhyen aikavälin toimenpiteiden kanssa päästy hyvään alkuun. Lähetteiden jononpurkuprojekti on tästä hyvä esimerkki, Rainesalo toteaa.

Psykiatrian sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen selvitystyön loppuraportti valmistuu syksyn aikana.

Akaan sivutoimipiste toimii normaalisti

Akaassa toimii Valkeakosken poliklinikan sivutoimipiste normaalisti, Rainesalo kertoo Akaan Seudulle.

– Seuraavaksi lähdetään siis purkamaan vastaanottoaikaa odottavien jonoa, tämän organisointi on kesken. Siinä pyritään tietysti hyödyntämään kaikkia hoitopaikkoja ja digitaalisia palveluita, Rainesalo kertoo.