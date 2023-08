”Ei ne tee mitään”, sanoit. Samaan aikaan kaksi irrallaan olevaa isoa koiraasi lähestyi minua kovasti haukkuen. Olin pyöräilemässä töihin ja katsoin parhaaksi pysähtyä, etten törmää koiriin, kaadu ja loukkaannu.

Koitit saada koirat tottelemaan, mutta ne rynnistivät minua kohti, kunnes toinen koirista hyppäsi reittäni vasten ja toinen säärtäni vasten. Pelästyin todella paljon. Tämä tapahtui tiistaina 15.8. kello 7.16 Kylmäkosken taajama-alueen ulkopuolella.

Metsästyslain mukaan taajaman ulkopuolella maaliskuun alun ja elokuun 19. päivän välisenä aikana ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. Välittömästi kytkettävissä tarkoittaa, että koira ei irtaannu kauaksi omistajasta ja tulee luokse heti pyydettäessä, myös tilanteen äkisti muuttuessa. Myös muuna aikana koiran on oltava hallittavissa.

Toivon todella, etten enää joudu koiriesi hyökkäyksen kohteeksi, vaan että ne ovat kytkettyinä, koska ne eivät ilmiselvästi tule luokse pyydettäessä. Näin voidaan ehkäistä suurempia säikähdyksiä ja sydämen tykytyksiä sekä ennen kaikkea onnettomuuksia ja niiden aiheuttamia korvausvelvollisuuksia.

Työmatkapyöräilijä

Akaan Seutu julkaisee kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.