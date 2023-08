Keräilymuseo avoinna elokuussa

Viljasen keräilymuseo on avoinna elokuussa sunnuntaisin 13.8., 20.8 ja 27.8. kello 12–16. Keräilymuseo sijaitsee osoitteessa Iittalantie 777. Museossa on esillä muun muassa paljon vanhoja moottorisahoja, kauppatavaraa, vanhoja mopoja ja polkupyöriä sekä koulutavaraa. Museoon on pääsymaksu.