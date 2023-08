”Pahoittelemme suuresti vaivaa ja huolta” – Koulukuljetusten aloittamisessa ilmeni ongelmia keskiviikkona

Kouluvuosi ei alkanut Akaassa ongelmitta. Koulukuljetuksissa ilmeni ongelmia keskiviikkona. Ongelmien korjaamiseen lähdettiin heti kun ne havaittiin, Akaan opetuspäällikkö Jaana Viuhkola kertoo.

– Pitkää päivää ja paljon töitä on tehty tiistaina ja keskiviikkona koulukuljetusten ongelmien ratkaisemiseksi. Varsinkin erityisryhmät ja kaikkein pienimmät ovat olleet meillä työn keskiössä. Myös huoltajayhteydenottoja on ollut paljon, Viuhkola kertoi Akaan Seudulle torstaina.

Kesällä päättyneen kilpailutuksen ja koulukuljetuksen sekä joukkoliikenteen yhdistämisen myötä on ilmennyt pulmia muun muassa näiden kahden eri kuljetusmuodon reittien yhdistämisessä.

– Koulun alkaessa keskiviikkona kävi ilmi, että kaikki reitit eivät ole olleet toimivia tai kapasiteettia ei ole varattu riittävästi. Tämän vuoksi osa kuljetuksista ei toteutunutkaan kuten olisi pitänyt. Ongelmat kuljetusten kanssa on otettu vakavasti ja suunnittelusta löytyneitä virheitä on korjattu, sekä pyritty koulujen ja kuljetusyritysten kesken vahvalla yhteistyöllä myös ennakoimaan. Korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty jo keskiviikkoaamuna, Viuhkola avaa asian taustaa kaupungin lähettämässä tiedotteessa.

Reittien ja aikataulujen tarkistaminen ja varmistaminen jatkuu edelleen, kunnes kuljetusliikenne toimii jokaisen kuljetusoppilaan osalta.

– Pahoittelemme suuresti vaivaa ja huolta, joka lapsille ja huoltajille on ensimmäisen koulupäivän aikataulu- ja reittiepäselvyyksien vuoksi aiheutunut. Tavoitteena on, että kuljetukset toimivat sujuvasti ja tavalliseen tapaan mahdollisimman pian, Viuhkola toteaa.