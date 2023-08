Katso täältä Akaan kaunein kirkko -kyselyn tulokset – Ääniä annettiin lähes 660 kappaletta

Akaan Seutu kysyi lukijoiltaan, mikä Akaan kirkoista on kaikkein kaunein. Kysely kiinnosti lukijoita, sillä vastauksia saatiin jopa 659 kappaletta. Kaikki kirkot saivat mukavasti ääniä, mutta voittaja erottui joukosta selkeästi. Akaan kirkko Toijalassa sai 308 ääntä eli 47 prosenttia kaikista annetuista äänistä. Toiseksi tullut Kylmäkosken kirkko vei äänistä 242 kappaletta eli 37 prosenttia. Viialan kirkko sai 109 ääntä eli 17 prosenttia kokonaisäänistä.

”Upea puukirkko, sekä ulkoa että sisältä”

Kysely sai joko pelkästään äänestää mieleistään kirkkoa tai sekä äänestää että perustella äänestyspäätöstään. Moni Akaan kirkkoa äänestäneistä ja kommentin jättäneistä kiinnitti huomiota siihen, että Akaan kirkko Toijalassa oli ainoa kisassa mukana ollut puukirkko. Akaan kirkkoa kommentoitiin muun muassa näin:

”Upea puukirkko, sekä ulkoa että sisältä.”

”Oma kotikirkko ja sen uskomattomat kattomaalaukset.”

”Toijalan sydän, lämminhenkinen. Kirkossa kauniit kattomaalaukset.”

”Kaunein ulkoa päin on ehdottomasti kirkko Toijalassa. Upeat, harmoniset värit.”

”Kaunis, harmoninen ja perinteitä kunnioittava kirkko!”

”Upeat sisämaalaukset!”

”Kaunis puukirkko edustaa puurakentamisen taitoa.”

”Monta kirkkoa kiertäneenä voin sanoa, että Akaan Toijalan kirkko on todella kaunis, sekä ulkoapäin, että sisällä upeat kattomaalaukset.”

”Ylväs suomalainen puukirkko tervehtii seurakuntalaisia luokseen kutsuen, minulle maailman kaunein kirkko.”

”On vaan kaunis, koska on puukirkko.”

”Puukirkko.”

”Kaunis, vanha puukirkko on ollut rippikirkkoni. Minut on vihitty ja lapseni kastettu tässä tutussa kirkossa.”

”Vanha puukirkko kaunein.”

”Kirkon kattomaalauksia ei väsy koskaan katselemassa.”

”Vanha hyvä sekä kaunis puukirkko hienolla ja keskeisellä paikalla.”

”Kirkko on kirkon näköinen ylhäältä ja sisältä. Sympatiat, myös vihkikirkkomme vuodelta 1972.”

”Valitsin tämän kirkon ainoastaan sen vuoksi että kirkko on todella kaunis kattomaalauksineen jne. sisältä. Jos olisin vain kirkon ulkokuorta pohtinut niin valinta olisi osunut Viialan tai Kylmäkosken kirkkoon.”

”Kauneimmat maalaukset ja kauneutta lisää hyvä akustiikka, näin saa nauttia musiikista.”

”Kaunis ulkoa ja sisältä.”

”Käykää sisällä toteamassa.”

”Ei kahta sanaa, etteikö puukirkko ois aina kaunein.”

”Akaan kirkko, levollinen, pyhän läsnäolon tuntu, kaunis sisältä.”

”Puukirkko on kaunis.”

”Ainoa hieno puukirkko.”

”Puinen koristeellinen hieno kirkko.”

”Kauniisti maalattu puukirkko, sisällä vanhat kattomaalaukset. Muutkin kirkot kyllä kauniita omalla tavallaan, mutta Akaan kirkko minusta kaunein.”

”Kaunis puukirkko keskellä kylää. Kauniit maalaukset sisällä ja niiden myötä sisäinen rauha.”

”Puinen hieno kirkko.”

”Komea, avara puukirkko.”

”Perinteinen, puinen ristikirkko. Kauniin värinen.”

”Perinteinen, kaunis puukirkko puoltaa hyvin paikkaansa ”kirkkoarkkitehtuurissa”. Aina niin lämmöllä muistan entistä Toijalaa, jossa olen syntynyt ja nuoruusvuoteni asunut. Iso peukku Akaan kirkolle.”

”Siisteimmät näköinen ja siisti piha alue, kiva että ristejä laitettu ulkoseiniin.”

”Olen päässyt ripille kyseisessä kauniissa puukirkossa, kirkko tulee aina olemaan mielessäni Suomen kauneimpana kirkkona.”

”Akaan kirkko Toijalassa on erityisen juhlava ja kaunis myös sisäpuolelta.”

”Kaunis perinteinen kirkko.”

”Toijalan kirkko on puupäällysteinen ja katto symmetrinen ja sisältä vanhaa tyyliä. Siellä kun käy tulee vanha hyvä olo. Siellä on sisällä ihan ilmanala erilainen kuin esimerkiksi Viialan kirkossa.”

”En ole käynyt Kylmäkosken kirkossa, niin en tiedä, päihittäisikö se Toijalan kirkon. Näin viialalaisena harmittaa sanoa, että Viialan kirkko tuntuu kylmältä ja kolkolta sekä ulkoa että varsinkin sisältä.”

”Ainoa, joka on ollut elämässä mukana.”

”Esi-isäni piirtämä, ja onhan tuo nyt kaunein!”

”Tämä on helmi”

Kyselyssä toiseksi eniten ääniä saanut Kylmäkosken kirkko teki moneen vastaajaan vaikutuksen ulkokuorellaan. Muutamat mainitsivat myös kirkon sisäpuolisen värimaailman.

”Muistuttaa synnyinkuntani Sipoon kirkkoa! Kaunein.”

”Valinta oli vaikea Akaan kirkon ja Kylmäkosken kirkon välillä. Jotain upeaa.”

”Tiilikirkko on harvinainen. Sisältä kaunis ja intiimi.”

”Lapsuuden kirkko.”

”Oikee kirkko.”

”Kyllä muuranneet osanneet tiiltä käsitellä ja muodot hiilellä väsätä. Akaassa oli hyviä muurareita, takkojakin paljon tehneet.”

”Jykevä rakennelma. Akaan kirkko on myöskin erittäin, erittäin kaunis.”

”Upea kirkko, joka sijaitsee hienossa maisemassa.”

”Olen julkaissut runon Kylmäkosken kirkosta, siitä löytyvät perusteet.”

”Kaikki ovat omalla tavallaan kauneimpia, mutta kutsuvin ja sympaattisin.”

”Hieno tiilirakennus.”

”Klassikko. Akaan ainoa kirkko, joka on päätynyt professorien M. Heikkilän ja S. Heinisen Suomen kirkkohistoria -teokseen interiöörinsä osalta aikakauden tyylipuhtaimpana(?) kansallisromanttisen ajan kirkkorakennuksena ohittaen täten esimerkiksi Tampereen ja Helsingin monumentaaliset isot kirkot. Ei näissä muissakaan meidän kirkoissamme mitään vikaa ole, mutta yksi piti valita.”

”Kaikki kirkot ovat omalla tavallaan tyylikkäitä, mutta Kylmäkosken kirkossa ovat muuraustaidot päässeet ansiokkaasti käyttöön.”

”Kaikilla kirkoilla on oma arvonsa ja historiansa. Kylmäkosken kirkko on kaunein. Kiinnitä huomio yksityiskohtiin. Se on myös tuhansille rakas, minkä osoitti kirkon korjaamisen käyty taistelu ja kulttuurikirkkotoiminta. Monella tavalla erilainen kirkko.”

”Onhan se kaunis.”

”Kaunis ja jykevä rakennus ulkoa ja kodikas sisältä.”

”Sulautuu hyvin ympäristöön.”

”Kylmäkosken kirkko on minun kaste- ja rippikirkkoni. On hyvin valoisa ja kauniilla paikalla.”

”Kerta kaikkiaan kaunein ylevän upeassa loistossaan. Siivittää ajatukset taivaisiin historian havinoissa.”

”Kaikki kirkot ovat omalta osaltaan kauniita, mutta Kylmäkosken kirkko on punatiilisenä eniten perinteisen kirkon näköinen, joka miellyttää silmää.”

”Kylmäkosken kirkko on uusgoottilaiselta tunnelmaltaan upea ja useamman osan erittäin kaunis kokonaisuus. Erityisesti pyöreä ikkuna kirkon etupuolella on hieno. Myös torni miellyttää silmää. Kaikkiaan kirkko on majesteettinen, mutta kuitenkin sulautuu silti kauniisti maisemaan.”

”Jotenkin kotoisan oloinen. Pidän sisätilojen väreistä.”

”Tyylikäs, arvokas, vanhaa kunnioittaen.”

”Kaunein sisältä ja ulkoa.”

”Vaikka Kylmäkosken kirkko on jykevä ja tiilistä tehty, on se samalla herkkä.”

”On niin kaunis ja kauniilla paikalla. Silmä lepää.”

”Kaunis rakennus joka onneksi saatiin suojeltua.”

”Upea kuparikatto kruunaa rakennuksen.”

”Upea ulkoa jo pelkästään.”

”Kaunis punatiilinen kirkko.”

”Kylmäkosken kirkko on etenkin sisältä todellinen aarre. Sen sininen värimaailma on niin rauhallinen ja kaunis.”

”Uutena mökkiläisenä Kylmäkosken kirkko jouluaattona oli hyvin tunnelmainen, pesämäinen ja kotoisa. Upea ulkoa myös. Tämä on helmi.”

”Kirkko näyttää paremmalta muotoilun ja materiaalin vuoksi.”

”Hieno tiilikirkko, myös sisältä kaunis.”

”Kaunis kansallisromanttisia piirteitä sisältävä tiilikirkko. Oma koti- ja rippikirkkoni.”

”Kylmäkosken kirkko oli kotikirkkoni n. 35vuotta. ”Kauneus on katsojan silmässä”- sanotaan. Niinhän se on. Kirkon kodikkuus ja kaunis alttaritaulu viehättävät minua. Kirkossa on hyvä akustiikka, joten esimerkiksi musiikkiesitykset soivat kauniisti. Sain sen tänäkin kesänä kokea. Kirkko sopii hyvin kulttuurikirkoksi.”

Viialan kirkossa nähtiin symboliikkaa

Muun muassa Viialan kirkon selkeä arkkitehtuuri, värimaailma ja rakennusaika kiinnittivät kirkkoa kauneimmaksi kuvanneiden huomion.

”Yksinkertaisen tyylikäs.”

”Kaunis.”

”On kotikirkkoni.”

”Isäni ja äitini vihittiin tässä kirkossa ensimmäisten joukossa.”

”Kokonaisuus.”

”Tunteellinen ja kaunis, ensimmäisiä kirkkoja, jotka sodan jälkeen on rakennettu Suomeen.”

”Ulkoasu ja sisätilat rauhalliset.”

”Kaunis, selkeä arkkitehtuuri, sekä väri.”

”Istuu maisemaan hienosti.”

”Kaunis ympäristökin puistoineen.”

”Kirkko, johon liittyy paljon muistoja, sekä iloisia että surullisia.”

”Karun yksinkertainen hivelee silmää.”

”Sotien jälkeisen rakennushistorian edustajana tuo mieleeni Tikkakosken kirkon.”

”Jokainen kirkko on tuttu. Erityisesti olen Viialan kirkon ystävä. Valoisa, kaunis ja koristeellinen. Kolme lastenlastani on kastettu tässä kirkossa, myös rippikirkkoni. Kaunis muistokirkko.”

”Viialan kirkko on monen eri tahon yhteistyön tulos.”

”Yksinkertaisen tyylikäs, kodikas. Puhutteleva alttaritaulu.”

”Kaikki kauniit ja surulliset muistot tekevät kirkosta kauniin.”

”Tyylipuhdas aikansa edustaja.”

”Konstailematonta arkkitehtuuria ja aivan poikkeuksellinen alttaritaulu.”

”Pelkistetyn kaunis.”

”Viialan kirkko on vaalea sävyltään ja koruttoman kaunis. Lisäksi se on ajaton ja tyylikäs.”

”Kotikirkkomme ja sen yksinkertaisuus on kaunista.”

”Rauhallinen, harmoninen, ajaton.”

”Valoisa ulkoa ja sisältä.”

”Tyylikäs ja kaunis kirkko!”