Tasapainota taloutesi yhdistelylainan avulla

Yhdistelylaina avaa ovet suuriin säästöihin. Se tarjoaa mahdollisuuden yhdistää useat pienet lainat yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi. Tämä selkeyttää taloudellista tilannettasi ja tuo helpotusta arkeen ja voi lisäksi tuoda suuret säästöt. Useiden lainojen kanssa tasapainoilu voi olla stressaavaa ja haastavaa, mutta yhdistelylainasta saa kätevästi ja tehokkaasti avun taloudellisen taakan keventämiseen.

Lainojen yhdistäminen toimii siten, että haet yhdistelylainan, joka kattaa kaikki pienet lainat ja maksat ne kerralla yhdessä erässä pois. Jäljellä jää vain yksi laina, eli sinun tarvitsee jatkossa huolehtia vain yhdestä kuukausittaisesta maksusta. Tämä voi johtaa merkittäviin säästöihin ja tekee oman talouden hallinnasta helpompaa. Jos sinulla on monia kulutusluottoja, osamaksuja ja luottokorttivelkaa, kannattaa lainojen yhdistämistä harkita.

Kilpailuta uusi yhdistelylaina, niin voit saavuttaa vieläkin suuremmat säästöt. Kilpailuttaminen on helppoa Nordic Bankin lainavertailusivustolla. Sinun pitää täyttää ainoastaan yksi ilmainen lainahakemus, jonka avulla voit saada lukuisia tarjouksia yhdistelylainoista, joista on helppoa valita edullisin. Yhdellä helpolla hakemuksella saat kattavan kuvan lainamarkkinoista. Nordic Bankin avulla voit kilpailuttaa yhdistelylainan ja muutkin vakuudettomat lainat jopa 70 000 euroon asti.

Yhdistelylaina ei pelkästään auta sinua selkeyttämään taloudellista tilannettasi, vaan se antaa myös mahdollisuuden säästää huomattavia summia rahaa. Lainat yhdistämällä voit saada lainalle matalamman koron ja lisäksi vältät useiden eri lainojen aiheuttamat kulut. Voit käyttää säästyneet varat miten itse haluat, esimerkiksi säästämiseen, unelmien toteuttamiseen tai erilaisiin hankintoihin.

Mitä hyötyä lainojen yhdistämisestä on?

Lainojen yhdistämisellä on monia hyötyjä, jotka voivat parantaa taloudellista tilannettasi ja tehdä talouden hallinnasta helpompaa.

1. Rahaa säästyy

Kun lainat yhdistetään, maksat kuukausittaisia kuluja enää vain yhdestä lainasta. Usein yksittäisen lainan kulut eivät ole kovin suuret, mutta kun lainoja on monta ja niitä maksetaan pitkään, kertyy kuluista lopulta paljon maksettavaa. Lisäksi isommassa lainassa on yleensä matalampi korko. Siksi yksi isompi yhdistelylaina tulee yleensä halvemmaksi kuin monta pientä lainaa yhteensä.

2. Talouden hallinta on helpompaa

On paljon helpompaa muistaa maksaa lainan lyhennykset, kun kuukausittaisia maksuja on vain yksi. Pysyt vaivattomasti selvillä siitä, minkä verran velkaa on vielä kokonaisuutena jäljellä. Kuukausibudjetin laatiminenkin onnistuu helpommin, kun tiedät tarkasti, minkä verran rahaa maksuihin menee kuukaudessa.

3. Uusi maksuaikataulu

Yhdistelylaina mahdollistaa sen, että neuvottelet maksuaikataulun uusiksi. Usein yhdistelylainassa on pitempi laina-aika, jolloin kuukausierästä saadaan pienempi ja rahaa jää enemmän muihin tarkoituksiin. Yhdistelylainan voi tietysti myös maksaa pois nopeammassa tahdissa, jolloin pääset velasta nopeammin eroon.

Yhdistämällä lainat voit saada taloutesi tasapainoon itse. Jos koet tarvitsevasi apua raha-asioissa, voit ottaa yhteyttä Takuusäätiöön. Takuusäätiö on sosiaalialan järjestö, josta saa maksutonta neuvontaa talous- ja velka-asioissa. Takuusäätiöstä voi myös saada takauksen järjestelylainalle.

Näin lainojen yhdistäminen tehdään

Nykyisten lainojen yhdistäminen on yllättävän vaivaton prosessi, joka onnistuu helposti netissä. Voit hakea yhdistelylainaa, jos täytät muutamat perusvaatimukset: olet täysi-ikäinen, sinulla on säännölliset tulot ja puhtaat luottotiedot.

Yhdistelylaina kattaa erilaiset pienet lainat, kuten luottokorttivelat, osamaksut, pikalainat ja kulutusluotot. Tavallisesti lainat, joissa on vakuus tai takaus, jätetään yhdistelyn ulkopuolelle. Tällaisia lainoja ovat esimerkiksi opintolainat ja asuntolainat. Näissä on tavallisesti jo matala korko sekä kohtuulliset kulut, joten niitä ei tarvitse yhdistää muiden lainojen kanssa.

1. Laske nykyisten lainojen kokonaissumma.

Ensimmäiseksi pitää selvittää, kuinka paljon tarvitset yhdistelylainaa. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun pitää laskea nykyisten lainojen saldot yhteen. Huomioi myös lainojen muut tärkeät tiedot, kuten korko, kuukausimaksu ja takaisinmaksuaika.

2. Hae lainaa yksin tai yhdessä.

Kun tiedät, minkä verran tarvitset lainaa, voit täyttää ilmaisen lainahakemuksen Nordic Bankin nettisivuilla. Voit hakea lainaa joko yksin tai yhteishakijan kanssa. Yhteishakijan kanssa haettu laina on usein edullisempi, koska yhteiselle lainalle voi saada matalamman koron. Varsinkin isoja lainasummia kannattaa hakea yhteishakijan kanssa.

3. Vertaile tarjouksia.

Voit saada lukuisia lainatarjouksia eri pankeista ja rahoitusyhtiöistä. Tutustu tarjouksiin huolellisesti. Yleensä ensimmäiset tarjoukset tulevat sähköpostitse jo muutaman minuutin kuluttua hakemuksen lähettämisestä, eli pääset pian vertailemaan lainoja. Kiinnitä lainojen vertailussa huomiota erityisesti lainan todelliseen vuosikorkoon, joka sisältää nimelliskoron lisäksi myös kaikki muut lainan kulut.

4. Maksa kaikki muut lainat pois.

Kun olet valinnut parhaan tarjouksen, allekirjoittanut sopimuksen sähköisesti ja toimittanut mahdollisesti vaaditut liitteet, saat rahat tilillesi yleensä jo yhden arkipäivän kuluessa. Maksa rahoilla kaikki pienet lainat pois kerralla. Jäljelle jää vain yksi kilpailutettu yhdistelylaina.

Kilpailuttaminen voi tuoda suuret säästöt

Lainojen kilpailuttaminen on todella tärkeää, koska se mahdollistaa isojen säästöjen saamisen ja paremmat lainaehdot. Lainavertailu tarjoaa mahdollisuuden löytää juuri sinun tarpeisiisi sopiva laina. Se on ainoa keino, jolla voit varmistaa, että saat mahdollisimman edullisen lainan.

Kilpailuttamalla voit saada useita tarjouksia eri lainanantajilta. Pääset vertailemaan korkoja, kuluja ja takaisinmaksun ehtoja. Luotonantajien välillä voi olla merkittäviä eroja korkotasossa sekä palvelumaksuissa. Siksi lainoja kannattaa vertailla. Vertailemalla voit löytää lainan, jossa on matalampi korko ja pienemmät kulut. Pienikin ero korkoprosentissa voi vaikuttaa maksuihin huomattavasti pitkällä aikavälillä.

Yhdistelylainan kilpailuttaminen onnistuu helposti Nordic Bankin lainavertailusivustolla. Vain yhdellä ilmaisella hakemuksella voit saada useita tarjouksia eri luotonantajilta. Kilpailuttaminen on olennainen osa vastuullista lainan ottamista. Se mahdollistaa parhaan tarjouksen löytämisen.

Voiko pienituloinen saada yhdistelylainan?

Pienet tulot eivät estä yhdistelylainan hakemista. Pienituloinen voi hyötyä yhdistelylainasta suuresti, koska se vapauttaa mukavasti rahaa muihin tarkoituksiin. Monet pienet lainat, niiden maksut ja kulut kuormittavat erityisen paljon juuri pienituloista. Siksi lainojen yhdistämistä kannattaa yrittää.

Lainaa voi saada, jos luottotiedot ovat kunnossa ja tulot ovat säännölliset. Usein luotonmyöntäjillä on jonkinlaiset vähimmäisvaatimukset kuukausitulojen suhteen. Nämä vaatimukset vaihtelevat luotonmyöntäjän mukaan. Voit aina tehdä lainahakemuksen, vaikka et olisi varma, voitko saada lainaa nyt. Hakemuksen tekeminen ja tarjouksiin tutustuminen ei velvoita sinua ottamaan lainaa.

Pienituloinen voi parantaa lainan saamisen mahdollisuutta hakemalla lainaa yhteishakijan kanssa. Toinen hakija tuo turvaa lainan takaisinmaksuun, joten laina myönnetään todennäköisemmin. Yhteishakijan kanssa voit saada isomman lainasumman sekä lainalle pienemmän koron, eli yhteinen laina saattaa tulla halvemmaksi.