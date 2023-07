Viiala-Lehti 14.7.1983: Uimaopetus käynnistyi

Kylmä pohjoistuuli puhalteli Jumusella viime viikon torstaina ja pääsi pahan kerran viilentämään Luttusten uimaveden. Edellispäivänä alkanutta uimakoulua se ei kuitenkaan haitannut, vaan uimahaluiset lapset kirmasivat järveen kuin lämminvesialtaaseen.

Kaikkiaan kolme viikkoa kestävässä uimakoulussa on viitisenkymmentä opinhaluista lasta uimamerkkien suorittajien lisäksi. Heidät on jaettu viiteen ryhmään ikänsä perusteella.

Nuorimmat koululaiset ovat 3-5-vuotiaita, joiden opetuksessa uimaan oppiminen ei ole tärkeintä.

– Tarkoitus on, että tämänikäiset tottuisivat veteen, uskaltavaisivat tulla järveen, sanoo liikuntasihteeri Heli Jussila.

Mies hukkui Tarpianjokeen

Tarpianjoessa uimassa ollut 19-vuotias mies hukkui maanantaina iltapäivällä Kylmäkoskella. Mies oli mennyt jokeen urheilukentän kohdalla klo 15.10 ja jostain syystä vajonnut veteen. Rannalla olijat hälyttivät paikalle apua, mutta mitään ei ollut tehtävissä, kun mies saatiin tunnin kuluttua ylös. Hukkumissyy on epäselvä.

Hyvätasoiset hellekisat Viialassa sunnuntaina

Pyryn ja Virin järjestämät kansalliset yleisurheilukilpailut olivat sunnuntaina mahtavassa hellesäässä (28 C°). Tuulimittari oli kentällä käytössä tulosten tilastokelpoistamiseksi. Ilmoittautuneita urheilijoita oli yli 120, mutta joitakin poisjääntejä tapahtui. Kaiken kaikkiaan kisat onnistuivat mainiosti ja järjestelykoneisto pelasi rutiinilla ja aikataulun mukaan. Ainoa, jota kisoilta jäätiin kaipaamaan oli niitä seuraava yleisö, joka ilmeisesti grillasi itseään rannoilla.