Rippikoulun musiikkitunneilla tutustutaan varsinkin virsikirjaan – Toukola 2 -leirillä virret raikasivat reippaasti ja mallikkaasti

Kesä on erilaisten juhlien aikaa: on häitä, sukujuhlia, rippijuhlia ja erilaisia kyläjuhlia. Suurin joukko, joka kesällä juhlii, on varmasti rippikoulunsa käyneet ja konfirmoidut nuoret. Akaan seurakunnassa on tänä kesänä kuusi eri ryhmää konfirmaatioineen, joista kolme on jo saatu toteutettua, yksi parhaillaan käynnissä ja kaksi vielä edessäpäin.

Nuorten ryhmät ovat kaikki erilaisia, kukin omalla hyvällä tavallaan. Itse yllätyin kanttorina todella positiivisesti ryhmästä, joka juuri viime sunnuntaina konfirmoitiin. Pidin heille oppituntia musiikista heti heidän toisena leiripäivänään, enkä varmaan milloinkaan ole kuullut niin reipasta ja mallikasta laulua varsinkaan heti leirin alussa. Virret raikasivat siinä, missä nuoren seurakunnan veisutkin. Hyvä Toukola 2!

Rippikoulun musiikkitunneilla tutustutaan seurakunnan musiikkiin ja varsinkin sen viralliseen laulukirjaan, virsikirjaan. Akaan seurakunta täyttää tänä vuonna 540 vuotta ja ensimmäinen suomalainen virsikirja sata vuotta vähemmän, eli 440 vuotta.

Tuo ensimmäinen virsikirja oli Jaakko Finnon toimittama, ja se ilmestyi todennäköisesti vuonna 1583. Kirja oli koottu useista lähteistä, ja siinä oli 101 numeroimatonta virttä jaoteltuina aihepiireittäin.

Suurin osa virsistä oli ruotsista suomennettuja, kymmenkunta saksasta ja muutama latinasta. Kirjassa oli seitsemän virttä, jotka olivat ilmeisesti Jaakon itsensä kirjoittamia. Virsikirjaa on uudistettu aika ajoin, ja nykyinen kirjamme vuodelta 1986 on järjestyksessään kuudes suomalainen virsikirja. Finnon virsikirjan virsiä on jäljellä vielä 35 nykyisessä kirjassamme. Niistä tutuin lienee Martti Lutherin virsi Jumala ompi linnamme (170), jonka Jaakko Finno on suomentanut.

Seuraava ristikko, joka on Laura Laineen ja Jenni Alasimin Rippikoulun vinkkipankista, on ollut mieluinen ”nopeustehtävä” rippikoulussa. Voit kotona yrittää muistella vastauksia virsikirjan kanssa tai ilman. Jos et omista virsikirjaa, voit etsiä sen netistä.

1) 88/Mitä enkeli vieritti? 2) 622/Minä vaivainen … matkamies maan. 3) 576/Kirjoittaja 4) 517/Turvallisin käsi päällä …? 5) 334/Soittakaa ja …? 6) 170/Mikä Jumala on? 7) 15/ Mitä on laskettu? 8) 462/Säveltäjä? 9) 503/Hän on Isä …? 10) 499/Jumalan kämmenellä ei kukaan ole …? 11) 236:5/Auta kasvamaan missä? 12) 338/Missä hän kantaa?

Mikä tärkeä sana muodostuukaan tehtävään?

Marja Karhu

Kirjoittaja on Akaan seurakunnan kanttori.