Akaan seurakunta juhlii sunnuntaina 540-vuotista historiaansa monipuolisella ohjelmalla

Akaan seurakunta irtaantui vuonna 1483 usean eri seurakunnan muodostamasta Sääksmäen emäseurakunnasta omaksi itsenäiseksi kirkkopitäjäkseen, joten seurakunnalla on tänä vuonna tullut täyteen kunnioitettavat 540 vuotta. Tätä juhlistetaan sunnuntaina 9.7. erilaisin tapahtumin Toijalan torilla ja sen ympäristössä.

Juhlapäivä jakaantuu päivä- ja iltatilaisuuksiin, ja molempiin on bussikuljetukset Kylmäkoskelta ja Viialasta.

Juhlapäivä alkaa kansanlaulukirkolla kello 10 Akaan vanhan hautausmaan kivisakastilla, Toijalan torin läheisyydessä. Kivisakasti on rakennettu todennäköisesti jo 1500-luvun alkupuolella, ja se on seutukunnan vanhimpia rakennuksia. Juhlapäivän aikana yleisöllä on harvinainen tilaisuus päästä kurkistamaan kivisakastiin.

Kansanlaulukirkko on kansanlaulupainotteinen musiikkijumalanpalvelus, jossa tuttuja kansanlauluja on sanoitettu uudelleen hengellisin sanoin. Tilaisuudessa yleisöllä on mahdollisuus myös istua, sillä paikalle tuodaan penkkejä. Jos sataa, kansanlaulukirkko järjestetään Akaan kirkossa.

Keittolounas ja kirkkokahvit torilla

Kansanlaulukirkon jälkeen seurakunta tarjoaa yleisölle keittolounaan ja kirkkokahvit kello 11 alkaen. Juhlallisuudet jatkuvat kello 12 torin esiintymislavalla Kangasalan rovastikunnan lääninrovastin Jari Kemppaisen puheella ja huomionosoituksilla.

Musiikista vastaa Yhden Joukon Yhtye, jossa entinen seiväshyppääjä Jouko Mäki-Lohiluoma hyödyntää urheilu-uraltaan perimäänsä koordinaatiokykyä soittamalla yksin samanaikaisesti eri lyömäsoittimia, bassoa, kitaraa sekä huuliharppua – samalla laulaen. Tämän kokonaisuuden hallinta hoituu polkimilla ja vivuilla sekä erikoiskitaralla.

Ennen iltatilaisuutta yleisöllä on kello 13–15 mahdollisuus kiertää omaan tahtiin tutustumassa Toijalan pyhiin paikkoihin, joita ovat kivisakasti vanhalla hautausmaalla, Akaan kirkko ja kirkkomuseo, vanha siunauskappeli Toijalan hautausmaalla sekä Riihiniemen hauta-alue.

Juhlassa on jaossa karttoja, joiden avulla pyhät paikat löytyvät helposti, ja joissa on tietoa kyseisistä paikoista.

Mikko Alatalo laulattaa yleisöä

Juhlapäivä jatkuu illalla yhteislaulujen merkeissä, sillä yleisöä saapuu laulattamaan suosittu kansanlaulattaja Mikko Alatalo kitaroineen. Ohjelmassa on sekä kesäisiä yhteislauluja että gospelmusiikkia.

Yhteislaulut alkavat kello 17, ja sitä ennen tunnelmaa lämmittää seurakunnan nuorten bändi kello 16.30 alkaen soittamalla suosittuja kotimaisia iskelmiä sekä Nuoren seurakunnan veisuja. Bändissä esiintyvät Enni Koppanen, laulu ja piano, Niklas Niemelä, rummut, Julius Rokkanen, kitara ja Neea Ovaska, basso.

Lapsille puuhaa leikkimökkikirkolla

Myös lapsille on juhlapäivänä ohjelmaa, sillä torille tuodaan seurakunnan kaunis leikkimökkikirkko. Lapsille on tarjolla kirkossa ja sen ympäristössä ohjattua ja vapaamuotoista puuhaa sekä päivä- että iltatilaisuuksien aikana. Lisäksi torilla on illalla makkaranmyyntiä, jonka tuotto käytetään seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan hyväksi.

Akaan seurakunta toivottaa tilaisuuksiin tervetulleiksi kaikki akaalaiset kesäasukkaita myöten. Tarkemmat tiedot päivän ohjelmasta löytyvät seurakunnan nettisivuilta: www.akaanseurakunta.fi.