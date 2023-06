Katso kymmenien kuvien galleria: Uusi Viialan yhtenäiskoulu on harmoninen ja tyylikäs rauhan tyyssija – Rehtorikaksikko oli juhannuksen alla yhtä hymyä

Viialan yhtenäiskoulun toiminta siirtyy elokuussa upouuteen kolmikerroksiseen ja ulkoseiniltään keltatiiliseen rakennukseen, jonka NCC aliurakoitsijoineen sai valmiiksi huhtikuun lopulla. Kun riisuu kenkänsä viereisen Akaa Areenan eteiseen ja kulkee areenan käytäviä ja portaita toisen kerroksen lasiseen yhdystunneliin ja sitä pitkin koulun puolelle, vastassa on jotain akaalaisittain täysin ennenkokematonta.

Viialan yhtenäiskoulun uudelle rehtorille Jenni Ristimäelle koulurakennus on kevätkesän tutustumisen jälkeen sitä, miltä se nyt näyttää ja tuntuu. Hänestä se on Suomen hienoin koulu.

– Jos jossain onnistuu, niin täällä. Vaikka oppilaat ja henkilökunta tekevät koulun, niin kyllä fyysisillä tiloilla on iso merkitys. Nyt pitää vaan muistaa, että nämä ovat yhteisiä tiloja ja meidän kaikkien yhteisellä vastuulla, Ristimäki sanoo.

Apulaisrehtori Kimmo Metsbergille sama rakennus on ollut monivuotinen projekti tyhjästä tontista ja satojen tuntien suunnittelusta, palavereista, kyselyistä ja keskusteluista tähän pisteeseen.

– Väsynyt mutta onnellinen, kuvaili hymyilevä Metsberg oloaan ennen juhannusta ja alkavaa kesälomaansa.

Luonto on lähellä koko koulussa

Uuden koulun vaaleasävyiset lattia- ja seinämateriaalit ja kalusteet sekä onnistunut akustinen toteutus luovat eri kerroksissa liikuttaessa rauhallisen tunnelman. Tilojen nimet kuten Sissikallio, Arajärvi ja Haihunkoski sitovat koulun tiukasti Viialaan, ja värivalinnat ja rimaseinien linnut ja lumpeet vievät ajatukset syvemmälle luontoon. Soluaulojen kokoontumispaikatkin ovat kuin laavulle tulisi: puolikaaren muotoisten sohvien edessä on pyöreät pöydät, joiden pintaa koristaa nuotio.

Koulusta löytyy myös muun muassa Luontopolku, Louhikko, Kuohu ja Havumetsä.

Nuorimmat oppilaat eskareista kakkosluokkalaisiin käyvät koulua uuden talon ensimmäisessä kerroksessa, jossa on myös erityisluokkien tilat. Oppilaiden ikä kasvaa kerros kerrokselta, ja eri ikäisille on myös omat sisäänkäynnit. Luokka- ja solutilojen lisäksi kerroksissa on pienempiä eriyttämistiloja.

Yläluokkien välituntipihat ovat koulun ja Akaa Areenan väliin jäävällä alueella ja nuorempien oppilaiden pihat entisen Hirvialhon koulun paikalla.

Uuteen kouluun ei tuoda mitään, mitä ei voi pestä astianpesukoneessa. Näin halutaan välttää kaikki sisäilmariskit. Esimerkiksi kaikki oppikirjat ovat uusia, ja Kimmo Metsbergin mukaan niitä onkin tuotu taloon noin 2000 kiloa. Suurin osa vuodesta toiseen kierrätettävistä kirjoista päällystetään valmiiksi koululla, jotta niiden käyttöikä pitenee.

– Koulunkäynninohjaajista on ollut tässäkin suunnaton apu, Metsberg kehuu.

Myös Ristimäki antaa kiitoksensa koulun kaikille työntekijöille.

– Heillä on osaamista ja innokkuutta, ja vaikka tehdään tarkasti, nuttura ei ole liian tiukalla.

Kunhan koulun toiminta on saatu syyslukukaudella kunnolla käyntiin, rakennusta esitellään Ristimäen mukaan kaikille kaupunkilaisille.