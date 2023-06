Akaasta löytyy jotain, mistä koskilaisetkin ovat kateellisia – Minna Kankaan kesän kohokohta on nauttia kahvit akaalaisten olohuoneessa

Kesällä riittää nähtävää ja koettavaa. Viisivuotiaan Paavo Rissasen mielestä parasta kesässä on uiminen. Koko perheen suosikkipaikkoja ovat Toijalan satama sekä Kirsin torikahvio Toijalan torilla. Paavo haaveilee pääsevänsä myös laivalle Ville Vikingin kanssa sekä mökille Savoon.

– Mökillä käydään ainakin kerran kesän aikana, ehkä kaksikin, Paavon äiti Saija Rissanen kertoo.

Toijalan Tyrisevällä mökkeilevän kesäakaalaisen Leo Mensosen kesän kohokohtia ovat uiminen, saunominen puulämmitteisessä saunassa sekä verkkokalastus ja ravustaminen yhdessä Marjatta-vaimon kanssa.

– Meillä työnjako menee sillä lailla, että kun minä soudan ja Marjatta kokee, niin koskaan ei tule sanomista, Mensonen tuumaa.

Kesään kuuluvat myös ystävien ja tuttujen mökkivierailut sekä kulttuuririennot.

– Irwiniä mennään katsomaan Valkeakoskelle ja Mikko Alataloa Pälkäneelle ja Karjalaista kuuntelemaan Laukkoon.

Koskilaisetkin ovat kateellisia

Akaalainen muusikko Harri Salminen odottaa kesältä Toijalan markkinoita, joilla hän itsekin esiintyy. Perinteisiin kuuluu myös Hämeenlinnassa järjestettävä Linnajazz, johon Salminen osallistuu kuulijana. Kotikaupungissa mieleinen paikka on Toijalan satama.

– Toijalan satama on noussut kesäajatuksissa ykköseksi varsinkin nyt, kun se on pikkuisen kehittynyt. Mikko Lammasaitta tekee siellä hyvää duunia puolisoaan unohtamatta. Harvinaista kyllä valkeakoskelaisetkin ilmaisevat siitä kateellisuutensa, mitä he eivät normaalisti tee, Salminen sanoo.

Tiedossa on myös veneilyä Toijalan satamasta käsin.

– Visavuoren kahvilassa on pakko käydä 5–6 kertaa kesässä. Olen kahvilamies, Salminen kertoo.

Salmisen puolison, Valkeakosken kaupunginteatterin johtajan Minna Kankaan mielestä kesän kohokohtia on poiketa Kirsin torikahviossa Toijalan torilla Akaan kirkon juurella.

– Tämä on kuntalaisten kesäolohuone, Kangas sanoo.

Mallasveden Melojiin kuuluvan Kankaan kesään kuuluu myös melontaretkiä.

Sienisatoa odotellessa

Akaan Seutu kysyi kesän kohokohtia myös verkkokyselyllä. Näitä asioita vastaajat odottavat kesältä.

”Mökkimme.”

”Päästä kotiseudulle Arajärvelle uimaan ja tietysti kesälomareissulle Englantiin vanhimman pojan luokse.”

”Sataman kioski aukeaa, pääsee uimaan ja saunaan. Toivottavasti tulee aurinkoinen kesä se tuo paljon uimareita ja asuntovaunuilijoita. Ja tietysti loma on aina loma.”

”Taimien yms. ja pihan saaminen kukoistukseen, aamu-uinnit ja loma.”

”Kiireetön aika perheen ja ystävien kanssa hyvän ruuan ja juoman äärellä.”

”Kun löydän Viialasta korvasieniä tai kanttarelleja.”

”Parasta on päästä uimaan ja savusaunaan mökille!”

”Kesän loppuminen ja kääntyminen syksyn raikkaudeksi.”

”Elämyspuisto GoPark.”

”Huvipupun kesäleiri Toijalassa juhannusviikolla!”

”Kesäloma!”

”Saunalautan vuokraaminen. ”

”Lisääntynyt ulkoilun määrä lasten kanssa.”

”Luttunen ennen kuin se pilattiin kauheilla pelikentillä. Nyt pitää mennä Toijalan Satamaan.”

”Toijalan markkinat ja Lenttis.”

”Ajan Toijalasta pois.”