On vaarallista opettaa lapset aikuisten omiin vihamielisiin mielipiteisiin – Rakkautta on hyväksyvä seurakunta, joka ottaa avosylin vastaan kaikki, jotka haluavat Jumalan sanaa kuulla

Vastaan kirkkovaltuutettu Mia Joen kolumniin Lapsilla on oikeasti hätä, joka julkaistiin painetussa lehdessä 14.6.

Olet, Mia, aivan oikeassa. Tämä maailma on kylmä ja vaarallinen paikka asua.

On vaarallista kuulua sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön. On vaarallista osoittaa hellyyttä julkisesti, jos ei ole heteronormatiivien mukainen pariskunta.

On vaarallista pukeutua yhteiskunnan määrittelemien normien vastaisesti.

On vaarallista olla työpaikalla avoimesti sateenkaareva. On vaarallista olla nuori sateenkaareva ilman tukea perheeltä, ystäviltä ja yhteiskunnalta. On vaarallista tuntea itsensä erilaiseksi tai olla oma itsensä. On vaarallista olla kotona sateenkaareva nuori.

On vaarallista käydä vessassa, jos näyttää erilaiselta. On vaarallista käydä ravintolassa, jos on sateenkaareva.

On vaarallista levittää väärää informaatiota median kautta. On vaarallista opettaa lapset aikuisten omiin vihamielisiin mielipiteisiin ja vaarallisinta on lähimmäisenrakkauden puute ihmisten keskuudessa.

Olet, Mia, aivan oikeassa. Rakkautta on hyvät teot.

Rakkautta on myös huolehtia siitä, että kaikki saavat elää tässä yhteiskunnassa turvallisesti ja pelkäämättä. Rakkautta on huolehtia siitä, että kaikki ovat laillisesti tasa-arvoisia keskenään. Rakkautta on huolehtia siitä, että kaikkien ihmisoikeudet toteutuvat. Rakkautta on hyväksyä kaikki ihmiset, sukupuolesta tai seksuaalisuudesta riippumatta.

Rakkautta on huolehtia siitä, että kouluissa iän mukainen seksuaali- ja sukupuolikasvatus toteutuu, jotta kenenkään lapsen ei tarvitse pelätä nukkumaanmenoa. Rakkautta on opettaa lapsille, että erilaisuus ei ole pahasta.

Rakkautta on huolehtia unisex-vessojen siisteydestä, sillä Ylen 25.4.2018 julkaiseman jutun mukaan tämä oli ainoa syy, minkä takia tytöt joutuivat pissaa pidättelemään koko koulupäivän.

Rakkautta on hyväksyvä seurakunta, joka ottaa avosylin vastaan kaikki, jotka haluavat Jumalan sanaa kuulla, ja jotka hakevat lohtua, voimaa ja hyväksyntää Jeesuksen rakkaudesta.

Rakkautta on toteuttaa Jeesuksen käskyä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Matteus 22:39

Rakkaudella

Sateenkaariaktivisti

Sanna Kouvo

ja Akaa Pride ry