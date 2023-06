Akaan Seudun Nuorisokisat järjestetään Viialan urheilukentällä – Lehtikeihäs yhdistää askartelun ja urheilun

Paikallislehti Akaan Seutu ja Toijalan Vauhti kutsuvat jälleen lapsiperheitä viettämään kesäistä tiistai-iltaa perinteisten Akaan Seudun Nuorisokilpailujen merkeissä. Kisat pidetään heti juhannuksen jälkeisenä tiistaina 27.6. Nämä alle 15-vuotiaiden yleisurheilukilpailut käynnistyvät kello 18. Kisat pidetään poikkeuksellisesti Viialan urheilukentällä, sillä Toijalan kenttä on parhaillaan remontissa.

Perinteisten yleisurheilulajien lisäksi ohjelmassa on tuttuun tapaan huumorimielinen lehtikeihäänheitto, johon myös aikuiset saavat osallistua. Lajissa osallistujat heittävät Akaan Seudun sivuista itse askartelemaansa heittovälinettä. Kukin kilpailija saa käyttöönsä tietyn määrän lehden sivuja ja määrämittaan leikatun pätkän maalarinteippiä. Näistä aineksista pitää syntyä oikean keihään mallinen heittoväline, jota saa heittää kaksi kertaa. Pidempi heitoista mitataan.

Tämä askartelun ja urheilun yhdistävä hyväntuulinen laji on kerännyt vuosittain eri-ikäisiä osallistujia lapsista aikuisiin, ja useasti on osallistuttu myös perhekunnittain. Kisa käydään naisten ja miesten sarjoissa, joihin kaikenikäiset siis saavat osallistua. Iällä ei tässä lajissa olekaan suurta merkitystä, tuurilla joskus sitäkin enemmän. Esimerkiksi tuuliolosuhteilla saattaa olla ratkaiseva merkitys tuloksen kannalta – onpa joskus käynyt niinkin, että tuulenpuuska on tarttunut välineeseen ratkaisevalla hetkellä ja lennättänyt sen takaisin tulosuuntaan.

Akaan Seutu palkitsee tämän uniikin lajin kolme parasta heittäjää komeilla mitaleilla.

Oikeatakin keihästä heitetään

Yleisurheilukilpailuissa on sarjoja 3-vuotiaista 15-vuotiaisiin. Pienimpien lajina on 40 metrin pikapyrähdys. Vuosittain radalla on kirmannut myös kaksivuotiaita juoksijanalkuja, joku on saattanut olla hieman allekin. Vuosi toisensa jälkeen juoksuradoilla on nähty toinen toistaan iloisempia juoksusuorituksia omilla tyyleillä. Useimmilla juoksijoilla on ollut päämääränä maaliviivan sijasta vanhemman tai sisaruksen syli. Pienimpien eli 3- ja 5-vuotiaiden sarjoissa vaivan palkitsee myös pieni osallistumispalkinto, joka odottaa kaikkia kilpailijoita. Lisäksi osallistuminen on heille ilmaista.

Isompien sarjoissa on lajeina juoksujen lisäksi hyppy- ja heittolajeja, ja esimerkiksi 13- ja 15-vuotiaissa heitetään jo ihan oikeatakin keihästä.

Ennakkoilmoittautuminen nuorisokilpailuihin päättyy lauantaina 24.6. Ilmoittautua voi myös paikan päällä, mutta ennakkoilmoittautuminen on suositeltavaa. Ilmoittautumismaksu on 10 euroa/laji. Jos valitsee 4 lajia, on maksu yhteensä 30 euroa. Jälki-ilmoittautuminen on 15 euroa/laji.

Akaan Seutu ja Toijalan Vauhti toivottavat niin akaalaiset kuin ulkopaikkakuntalaisetkin kesäasukkaita myöten lämpimästi tervetulleeksi nauttimaan kisatunnelmasta. Lisätietoja, muun muassa aikataulu ja ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät Toijalan Vauhdin sivuilta osoitteesta: https://toijalanvauhti.yhdistysavain.fi/yleisurheilu/

Kisapaikalla toimii myös Vauhdin kisakioski, josta voi ostaa monenlaista evästä ja herkkuja pikkunälkään.

Akaan Seudun Nuorisokisoja on järjestetty jo vuodesta 2005 lähtien.

Tuulikki Moisio