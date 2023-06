Vasenkätisten Vestivaalilla 12.8. nähdään Jukka Poika & dj, Ursus Factory, El Migu & T Swoop ja SPOIL. – Arto Nyberg haastattelee Vuoden Vasenkätistä

Vasenkätisten Vestivaali järjestetään jälleen Akaassa lauantaina 12. elokuuta. Iltapäiväohjelmaan Viialan torilla kuuluu muun muassa Vuoden Vasenkätisen palkitseminen ja haastattelu. Haastattelijana on tuttuun ja totuttuun tapaan toimittaja Arto Nyberg.

Vuoden Vasenkätinen on tänäkin vuonna oman alansa kotimainen huippu. Hänen nimensä julkistetaan elokuun alkupuolella.

Vasenkätisten Vestivaalin iltaohjelmassa ravintola Kruuna & Klaavassa Toijalassa esiintyvät Jukka Poika & dj, Ursus Factory, El Migu & T Swoop ja SPOIL. Tapahtuman ennakkolippuja myydään Tiketin verkkokaupassa.

Jukka Pojalla hurja hittiputki

Kun nuori Jukka kuunteli reggaeta ensimmäisen kerran kaverinsa tukkoiselta c-kasetilta, kyseessä oli Max Romeon albumi ”War inna Babylon”. Tietämättään Jukka oli törmännyt musiikinlajiin, josta muodostuisi hänelle tulevien vuosikymmenten elämäntehtävä.

– Reggaen saundi ja musiikillinen kieli ovat minulle edelleen inspiraatio. Minua kiehtoo koko paketti: soittaminen, laulaminen, kirjoittaminen, tuotanto, äänittäminen, dub-miksaus. Reggae on hauskaa ja vakavaa, ryhdikästä ja letkeää yhtä aikaa, Jukka sanoo.

Alkujaan englanninkielisestä lukiobändistä melkoiseksi millennium-ilmiöksi kehkeytyneen Soul Captain Bandin ja nenäkkään Kapteeni Ä-ni-duon jälkeen Jukka ryhtyi sooloartistiksi. 2010-luvulla nähtiin topakka hittiputki biiseistä kuten Mielihyvää, Kylmästä lämpimään, Silkkii ja Älä tyri nyt.

Viime vuosina hän on julkaissut hittejä kuten Papaija, Haituvat ja Souda kesämies. Vain elämää -ohjelmassa Jukka Poika on nähty vuosina 2013 ja 2021.

Vasenkätisten Vestivaalilla Jukka Poika esiintyy DJ Stormyn kanssa kello 00.30.

Hillittömän energinen Ursus Factory

Ursus Factory on laulaja-kitaristi Jussi Pelkosen ja rumpali-laulaja Aleksi Ripatin muodostama duo, joka on perustettu vuonna 2013. Yhtye on tunnettu erityisesti riehakkaista keikoistaan, ja sitä pidetään yhtenä Suomen parhaista livebändeistä.

Ursus Factoryn yhdeksi tavaramerkiksi ovat nousseet Pelkosen pilke silmäkulmassa kirjailemat lyriikat, joissa poukkoileva tajunnanvirta ja veitsenterävät huomiot kulkevat rinta rinnan. Biisit ovat hillittömän energisiä, ja oman hullaannuttavan silauksen antaa yhtyeelle ominainen tyyli, jossa toisella kädellä räjähtävät riffit mäiskivät kuulijaa naamaan samalla kun toisella kädellä laulujen aiheet silittävät herkästi poskea.

Vuonna 2021 yhtye muun muassa sai kolme ehdokkuutta Emma-gaalassa (Vuoden yhtye, Vuoden rock, Vuoden artisti -yleisöäänestys), esiintyi itsenäisyyspäivänä YLE:n Linnan jatkoilla sekä nostettiin Helsingin Sanomien ”Vuoden 2021 parhaimmat levyt” ja Soundi-musiikkilehden kriitikoiden ”Vuoden 2021 parhaat” -listauksille.

Ursus Factory julkaisi neljännen albuminsa I tämän vuoden maaliskuussa. Bändin keikka Vasureilla alkaa kello 23.00.

El Migu & T Swoop reggaetonin pyörteissä

El Migu on uudenlaista reggaetonsoundia Suomen musiikkimarkkinoille tuova lupaus. Artistin kuubalais-bolivialaiset juuret kuuluvat vahvasti tuotannoissa, joissa latinoenergia sulautuu suomen kieleen ennenkuulumattomalla tyylillä.

Suomessa reggaeton mielletään usein kesä- ja bilemusiikiksi, ja El Migu haluaakin tuoda esiin, kuinka mukana voi olla syvällisempikin sanoma ja reggaetonin juuret ovat katumusiikista lähtöisin. El Migun tunnetuin biisi on Spotifyssa lähes 10 miljoonaa kertaa kuunneltu Erilainen.

Viime kesänä El Migu kiersi Suomea yhdessä T Swoopin kanssa, joka on julkaissut musiikkia vuodesta 2017 lähtien ja teki läpimurron Mon Ami -hitillään. Sitä on kuunneltu Spotifyssa jo yli 8,5 miljoonaa kertaa.

Myös Vasenkätisten Vestivaalille El Migu tulee yhdessä T Swoopin kanssa. Keikka alkaa kello 21.30.

SPOIL – Akaalaista alternativejyräystä

Vasenkätisten Vestivaalin illan avaava SPOIL. on akaalaislähtöinen vuonna 2021 perustettu alternative-yhtye. Sen biiseissä on roppakaupalla mieleenpainuvia melodioita, isoja riffejä sekä energistä tulkintaa.

Bändiin kuuluvat Aapo Haavisto (laulu), Jonne Kulmala (kitara), Erno Koipio (kitara), Petri Jouppi (basso) ja Juho Lundán (rummut).

– Lavalla vaikutamme yleisöön kuin yleisöön välittäen paikallisen hardcore-bändin tuomaa lämpöä ja tunnelman, jossa jokaisen on helppo kuulua joukkoon, Emergenza-bändikilpailun Tampereen-finaalissakin esiintynyt SPOIL. lupaa.

Bändin keikka alkaa kello 20.00.