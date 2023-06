Tuoretta talenttia estradeille nostavan Emergenza-bändikilpailun viimeisimmällä Tampereen-kierroksella saatiin taas kerran jännittää akaalaisen musiikin menestystä aivan tappiin asti, kun Viialassa perustettu ja siellä edelleen treenaava alternative-yhtye SPOIL. ylsi kolmivaiheisen kisan finaaliin.

Olympia-korttelissa 13. toukokuuta järjestettyä finaali-iltaa edelsivät esikarsinnat ja semifinaali alkuvuodesta Yo-talolla, joka on finaalinäyttämön tapaan tunnettu ja arvostettu keikkapaikka Tampereella.

Tampereen-finaalissa mitteli lopulta kymmenen kisaajaa, joista viisi valikoitui yleisöäänestyksen turvin kärkipään sijoitukset määrittelevään ammattituomariston harkintaan. Tähän joukkoon eteni myös Aapo Haaviston (laulu), Jonne Kulmalan (kitara), Erno Koipion (kitara), Petri Joupin (basso) ja Juho Lundánin (rummut) muodostama SPOIL.

Vaikka bändille ei tuomariston harkinnan jälkeen podiumpaikkaa saati voittoa tullut, on sillä kisasta pelkkää myönteistä sanottavaa.

– Jäi tosi hyvät fiilikset, kun saimme keikkakokemusta ja mahdollisuuden esiintyä vähän isommilla lavoilla. Palaute oli tosi hyvää varsinkin livemeiningin osalta, ja oli kiva kuulla tuomaristolta vinkkejä, että miten voisimme viedä musaamme taas seuraavalle tasolle, Jonne Kulmala kuvaa viisikon tuntoja.

Coverkokeilusta omaan tuotantoon

Vaikka bändi kertoo perustamisvuodekseen 2021, voidaan sen alkusysäys Juho Lundánin mukaan ajoittaa ja paikallistaa Viialan S-marketin nurkalle vuoteen 2015. Tuolloin rumpuja paukuttamaan matkalla ollut Lundán huomasi kaupan lähistöllä häntä pari vuotta vanhempien Aapo Haaviston ja Jonne Kulmalan jokseenkin tutut naamat.

– Otin heidät siitä mukaan lämmittelemään treenikämpälle ja siinä samalla selvisi, että he ovat ihan musiikkimiehiä. Pientä musiikkitouhua siinä sitten alkoikin, kunnes tuli pitkä suvantovaihe, joka kesti ihan koronavuosiin asti, Lundán muistelee.

Nimenomaisena korona-aikana Lundán sai porukkaan uutta intoa ideoimalla coverbändin, jossa jäseninä olisivat hänen, Haaviston ja Kulmalan lisäksi Petri Jouppi sekä kitaristi Aarno Rainto.

Ei kulunut kauaakaan, kun covereiden sijasta treeniksellä alkoivat raikua omat biisit.

– Huviksemme kokeilimme jotain vanhoja sävellyksiämme, ja niiden soittaminen tuntui vain niin paljon paremmalta. Koska kappaleet olivat vieläpä ihan hyviä, päätimme alkaa tehdä niitä lisää, ja siitä tämä bändi ihan varsinaisesti syntyi, Haavisto toteaa.

Nykykokoonpanoonsa SPOIL. asettui alkuvuodesta 2022, kun Rainnon paikalle pestattiin Erno Koipio Hirsikankaan toiselta puolelta Toijalasta.

Tarttuvuutta ja kovaa jytinää

SPOIL.-yhtyettä on erinäisissä yhteyksissä tituleerattu alternative-bändiksi. Se, mitä tämä luonnehdinta konkreettisesti pitää sisällään, ei ole ihan yksiselitteisesti määriteltävissä.

– Musiikissamme on sellaista hardcore punk -juttua tosi paljon, ja myös vanhemmasta rokista on vaikutteita tarttuvissa melodioissa. Biisien rakenteissa voi taas kuulla tietynlaista progea, Erno Koipio ja Aapo Haavisto alustavat.

Bändi lupaa toimittaa myös isoja riffejä ja ”paikoitellen kovaakin jytinää”.

Tällä hetkellä suoratoistopalveluissa on julki kahdeksan SPOIL.-kappaletta, joista neljä löytyy vuodenvaihteessa ilmestyneeltä Sediment-debyytti-EP:ltä. Kyseisen julkaisun avausraita, Make Believe, on bändin mielestä heitä mainiosti kuvaava ”sisäänheittobiisi”.

– Siinä on menoa ja siistejä juttuja jokaiselta meistä, Petri Jouppi tiivistää.

Rummut purkkiin navetassa

Reilu parikymppiset akaalaismuusikot kokevat, että juuri debyytti-EP:n myötä he ovat alkaneet löytää punaista lankaa musiikillisen tyylinsä suhteen.

– Kyllä sen kantapään kautta oppimisen huomaa, kun kappaleitamme kuuntelee vanhimmasta uusimpaan. Oikeastaan Ernon mukaantulon myötä tapahtui tietynlainen musiikillinen harppaus, Juho Lundán analysoi.

Erno Koipio onkin tehnyt toistaiseksi eniten sävellyksiä bändille. Sanoituspuolella päävastuu on Aapo Haavistolla.

– En tiedä, onko biiseissä varsinaisesti mitään asiaa mutta itsestä tuntuu joka tapauksessa siltä, että jotakin haluaa ja täytyy sanoa, Haavisto luonnehtii.

Nykyisellään SPOIL. vastaa luovan työn lisäksi myös tuotosten taltiointiin liittyvistä seikoista, kuten äänityksistä ja miksauksista. Vahva itsenäinen ote musiikin työstössä on yhtyeen mielestä paitsi taloudellisesti järkevää myös opettavaista ja mukavaa.

– Esimerkiksi EP:n rummut äänitettiin vanhempieni vanhassa navetassa, ja oli hienoa repiä kuusi tuhatta jatkojohtoa ladon seinustalle, Haavisto nauraa.

Akaan-keikka on merkittävä

Kesällä bändiä odottaa vähintäänkin yksi kutkuttava esiintyminen, kun Emergenza-kilpailusta saatu näkyvyys siivittää ryhmän ensimmäiseen Akaan-keikkaansa Vasenkätisten Vestivaalille 12. elokuuta.

– Vasureista olemme välillä jopa haaveilleet, joten se on meille tärkeä asia. Kaiken kaikkiaan todella hieno mahdollisuus päästä paikallisena bändinä osallistumaan kaupungin vanhaan perinteeseen, SPOIL. kiittää.

Vasurit-keikan ja siihen treenaamisen ohella yhtyeen kesään kuuluu biisinkirjoitusta sekä tulevien sinkkujen ja edelleen pitkäsoiton valmistelua.

Isossa kuvassa SPOIL.-bändin kaikki jäsenet tavoittelevat musiikillisia uria ja toivovat pääsevänsä mahdollisimman pitkälle juuri tällä kokoonpanolla.

