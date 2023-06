Kesätapahtumia Akaassa

Tekniikasta toiseen, Taidekaravaanin matkassa -kuvataidenäyttely

Akaan pääkirjasto, Köyvärintie 1, Akaa

23.05.–22.06.

Tekniikasta toiseen, Taidekaravaanin matkassa -näyttely koostuu Taidekaravaanin ja Akaan Kuvataiteilijoiden järjestämien mustemaalaus-, piirustus-, akryyli- ja sekatekniikkakurssien teoksista. Taidekaravaani-hanke tuo taidetta katukuvaan ja kylille asukkaille helposti saavutettavalla tavalla.

Kinnarin kotimuseon kesä

Kinnarin kotimuseo, Kinnarintie 42, Akaa

04.06.–30.08.

Kesäkaudella 2023 museo avoinna kesä-, heinä- ja elokuussa keskiviikkoisin ja sunnuntaisin klo 13.00-18.00.

Kesänäyttely Pääroolissa tapetti – Pihlgren ja Ritola -tapetteja kuvissa, ruudulla ja valkokankaalla

Kalevantie 10, Akaa

06.06.–05.08.

Tapettitehdas Pihlgren ja Ritolan kesänäyttelyssä on tänä vuonna aiheena tapettien näkyminen tv-sarjoissa, elokuvissa, mainoksissa, kirjoissa ja kahviloissa.

Toijalan Markkinat 2023

Toijalan tori, Kirkkotori

09.06.–10.06.

Lions Club Toijala järjestää 53. Toijalan Markkinat perinteiseen tapaan torilla ja Valtatiellä. Myös Sontulantie katkaistaan torin kohdalta. Markkinahumu on taattu, sillä paikalle on tulossa yli sata myyjää ja järjestäjät odottavat tuhansia kävijöitä. Markkinat kutsuvat koko perheen yhteiseen ilonpitoon. Lapset on huomioitu ja lasten leikkialue sijaitsee seurakuntatalon ja kirkon välissä pomppulinnoineen ja possujunineen.

Sataman kesäteatteri – Fedja-setä, kissa ja koira

Toijalan satama

10.06.–13.08.

Toijala-Lentis lentopalloturnaus 10.-11.6.2023

Savolan hiekkakenttä, Pihlajapolku Akaa

10.06.–11.06.

Toijala Lentis on Toijalan Valppaan järjestämä 10.-11.6.2023 ulkona pelattava lentopalloturnaus.

Akaa Ukulele Piknik 2023

Luttusen uimaranta ja Viialan Sampola

11.06.2023

Akaa Ukulele Piknik on kaikille avoin, maksuton ja lämminhenkinen koko perheen piknik-konsertti, jonka esiintyjiä ovat mm. Popeda-ikoni Costello Hautamäki, ukulelevirtuoosi Mig Martins (Brasilia), Tampereen Ukuleleorkesteri ja Ukevirtaset. Tapahtuma ei ole pelkästään perinteinen konsertti: kun ottaa mukaan oman ukulelen, voi musisoida yhdessä esiintyjien kanssa.

Jokamiesluokan SM Nuoret, Naiset ja EVK

Daytona Circuit

17.06.–18.06.

Huvipupun kesäleiri

Kalevantie 9, Akaa

19.06.–22.06.

Huvipupun kesäleirillä huvitellaan lajikokeiluilla! Kattava määrä erilaisia lajeja; ilmajooga, parkour ja temput, Go Flo + trampoliini, palloilu, kepparit, liikuntaleikit ja pelit… lisäksi kädentaitoja ja askartelua sekä muuta mukavaa yhteistä puuhaa. Tehdään retkiä lähimaastoon ja kokeillaan Pokemon Go -peliä, vaihdellaan Pokemon-kortteja ja muuta teematoimintaa. Ulkoillaan, nautiskellaan kesästä ja kavereista.

Sataman kesäteatteri – Onnellinen mies

Toijalan satama

01.07.–19.08.

Akaa Pride 2023

Kirkkotori 6, Akaa

08.07.–08.07.

Akaa Pride järjestetään 8.7.2023 Akaan torilla Toijalassa. Akaa Pride on ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma, jonka tarkoituksena on lisätä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen osallisuutta, tasa-arvoa ja näkyvyyttä kunnassa.

Avoimet Puutarhat Kinnarin kotimuseolla

Kinnarin kotimuseo

09.07.–09.07.

Puistofilosofia Haihunkosken rannassa

Haihunkosken ranta

05.08.2023

Kaikille avoin Haihunkosken Puistofilosofia on filosofista keskustelua esittelevä ja kävijöitä filosofiseen keskusteluun osallistava tapahtuma Haihunkosken rannassa lauantaina 5.8.2023. Akaassa Puistofilosofia järjestettiin viime vuonna ensimmäistä kertaa. Vastaavanlaisia tapahtumia on järjestetty ympäri maailmaa jo kauan ja niistä onkin muodostunut viime vuosina suosittuja.

Vasenkätisten Vestivaali

Iltapäiväohjelma: Viialan tori. Iltaohjelma: ravintola Kruuna & Klaava.

12.08.2023

Vasenkätisten Vestivaali järjestetään lauantaina 12.08.2023. Ohjelmaan kuuluu iltapäivällä Viialan torilla muun muassa Vuoden Vasenkätisen palkitseminen ja haastattelu. Haastattelijana toimii tuttuun tapaan Arto Nyberg.

Marianne-päivä Kylmäkoskella

Kylmäkoski

15.08.2023

Hunajahulinat

Akaa, useita tapahtumapaikkoja

19.08.–26.08.

Suomen hunajapääkaupungissa vietetään jälleen Hunajahulinoita 19.-26.8.2023. Hunajatori-tapahtuma valtaa Toijalan torin lauantaina 19.8.2023.

Luttusen Venetsialaiset

Luttusen uimaranta Viialassa

26.08.2023

Tapahtumatiedot Akaan kaupunki.