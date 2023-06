Työryhmä antaisi kirkkoherran valinnan kirkkovaltuuston tehtäväksi

Akaan seurakunta järjesti seurakuntatalolla Toijalassa maanantaina seurakuntalaisten kuulemistilaisuuden, jossa oli mahdollisuus kertoa mielipiteensä seuraavan kirkkoherran vaalitavasta ja kirkkoherran viran erityisistä tarpeista.

Kirkkoherran vaalia valmistelevan työryhmän mielipide on, että kirkkovaltuuston tulisi valita kirkkoherra eli valinta suoritettaisiin välillisellä vaalilla. Toinen vaihtoehto on välitön vaali, jossa äänioikeus on 18 vuotta täyttäneillä seurakuntalaisilla.

Työryhmän mukaan välillisessä eli kirkkovaltuuston suorittamassa vaalissa voidaan varmistaa, että valittu hakija vastaa parhaiten asetettuja kriteerejä, kun taas välittömässä vaalissa äänen antamisen peruste voi olla mikä tahansa. Lisäksi välillisessä vaalissa voidaan hakijoiden soveltuvuutta arvioida myös soveltuvuus- ja persoonallisuustestien avulla. Testejä ei voida käyttää välittömässä vaalissa, koska testien tulokset ovat salaisia.

Työryhmä perustelee näkemystään myös aikaisempien kirkkoherranvaalien alhaisella äänestysprosentilla ja vaalien järjestämisen vaatimilla resursseilla. Kirkkovaltuuston suorittamaan valintaa puoltaa työryhmän mukaan myös se, että valtuutetut lähtökohtaisesti tuntevat seurakunnan hallinnon sekä työyhteisön ja toimintaympäristön tarpeet paremmin kuin tavallinen seurakuntalainen. Työryhmän mukaan välillinen vaali on helpompi myös hakijan näkökulmasta.

Trump varoittavana esimerkkinä

Maanantain tilaisuudessa käytettiin puheenvuoroja kummankin vaalitavan puolesta. Aarne Mäkelän mukaan seurakuntalaisten suorittamassa välittömässä vaalissa kirkkoherran valinnasta tulee sattumanvaraista matalan äänestysprosentin vuoksi.

– Ei tarvita kuin joku hyvä nettiyhteisö, joka tekee meidän seurakunnalle kirkkoherran, ja siihen on tyytyminen.

Mäkelän mukaan kirkkovaltuusto pystyy parhaiten määrittelemään kriteerit ja niiden pohjalta myös toteuttamaan vaalin.

– Vaikka olen demokratian kannattaja, demokratialla se Trumpkin on presidentiksi tullut. Hyvänen aika. Minä kallistuisin ehdottomasti välilliseen vaaliin, Mäkelä totesi.

Vesilahden seurakunnassa pappina työskentelevän akaalaisen Kaisa Kareman mukaan seurakunnat eivät ole enää niin kiinnostavia työpaikkoja kuin ennen. Karema kertoi kysyneensä pappiskavereiltaan, kumpaan vaalitapaan he lähtisivät mieluummin mukaan, ja välillisen saaneen kannatusta hakijan kannalta järkevämpänä vaalitapana.

– Seurakunnan etuhan on, että seurakunta olisi kiinnostava paikka myös hakea.

Karema kertoi, ettei itse ole pätevä hakemaan kirkkoherran virkaan.

Churchill lausui demokratiasta

Seurakunnan palveluksesta eläköitynyt Kaarina Siikki oli Aarne Mäkelän kanssa samaa mieltä välittömän vaalin sattumanvaraisuudesta.

– Kannatan välillistä vaalia, jossa valtuusto valitsee. He pystyvät sen tekemään varmasti paremmin, koska käytössä on psykologista ohjausta ja muuta. On turha käynnistää niin suurta projektia kuin välitön vaali on.

Akaan Seudun entinen päätoimittaja Juha Kosonen kertoo kääntyneensä kirkkovaltuuston suorittaman valinnan kannalle.

– Oliko se Winston Churchill, joka sanoi, että demokratia on liian arvokas asia annettavaksi kansan käsiin. Olin istuvaa kirkkoherra valittaessa kansanvaalin kannalla ja taisin siitä pääkirjoituksenkin kirjoittaa, koska se tulee syvästä demokratiakäsityksestä ja kirkkoherran valinta on pitkäaikaisimpia kansanvaaleja. Ja tässä tilanteessa ollaan. Valtuusto valitkoon kirkkoherran, Kosonen perusteli.

Päättäjät paljon vartijoita

Tommi von Weltzien mukaan vaalitavasta riippumatta seurakunnan johtajan pitää hallita hallinnolliset asiat ja olla ensisijaisesti hengellinen johtaja.

– Jos valitaan joku hyvinkin arvoliberaali, se enemmän hajottaa seurakuntaa ja vuorenvarmasti väki kirkossa vähenee. Olette paljon vartijoita, kun asetatte kriteerejä. Tärkeimpiin tehtäviin ei voi valita ketä tahansa. Jos ette rukoile, aivan varmasti saatte huonoimman mahdollisen ehdokkaan tänne.

Eija Aalto haluaisi seurakuntalaisten valitsevan seuraavan kirkkoherran.

– Minulle kirkkoherra on pappi ja lähestyttävä henkilö. Haluaisin kyllä itse olla häntä valitsemassa ja kuuntelemassa hänen vaalipuheensa.

Myös entinen kirkkovaltuutettu Pirkko Nord oli sitä mieltä, että aktiivisten seurakuntalaisten tulisi saada valita kirkkoherra. Nordin mukaan kirkkovaltuuston tai -neuvoston jäseniä näkee kirkossa harvoin.

– Uskon, että valtuusto osaa kirkkoherran valita, mutta se voi mennä hieman poliittiseksi, koska kirkkovaltuustohan on poliittinen, ja on ihan turha sanoa, ettei se olisi. Minun mielestäni ne, jotka kirkossa käyvät, voisivat valita kirkkoherran. Mutta en sano, että kirkkovaltuusto olisi tyhmä ja että se ei pystyisi valintaa tekemään. Pystyy, jos niin päätetään. Mutta olen sitä mieltä, että ne jotka kirkossa käyvät, voivat sanoa, kuka siellä saarnaa ja kuka ei.

Kirkkoherran vaalityöryhmään kuuluvan Juhani Salinin mukaan hakijat tulevat seurakuntalaisten nähtäville ja kuultaviksi myös siinä tapauksessa, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoherran.

Toive maallikoiden huomioimisesta

Kuulemistilaisuudessa esiteltiin myös vaalityöryhmän näkemys kirkkoherralta vaadittavista erityisvaatimuksista. Työryhmä edellyttäisi kirkkoherralta hyvää henkilöstöjohtamista ja hallinnollista osaamista sekä strategisen ajattelun taitoa, kykyä hahmottaa kokonaisuuksia sekä taitoa visioida tulevaa.

Työryhmän mukaan tarvitaan myös kykyä ja valmiutta muutosjohtamiseen sekä näkemystä ja kykyä johtaa seurakuntaa moniarvoisessa seurakunnassa huomioon ottaen kolmen kylän omat identiteetit. Työryhmä painottaisi myös kokemusta johtamistyöstä sekä taitoa hallita suuria kokonaisuuksia myös paineen alla sekä luterilaista uskonkäsitystä ja kokonaiskirkon tuntemista.

Aarre Nordin mielestä työryhmän näkemyksessä korostuu hallinnollinen puoli, ja hän toivoi hengellisen johtamisen näkyvän jotenkin kriteereissä. Nordille vastanneen vaalityöryhmän jäsenen Juhani Salinin mukaan valinnan pohjana ovat kirkkoherran viran perustehtävät, jotka ovat hakijoiden tiedossa, ja erityisvaatimukset ovat lisäkriteerejä.

Kaksi vuotta Akaassa asunut Markku Aspila kaipasi, että kriteereissä huomioitaisiin maallikot. Aspila on kokenut asiassa puutteen.

– Tässä täytyisi näkyä maallikoiden huomioiminen seurakunnan toiminnassa – jollain tavalla yhteen hiileen puhaltaminen. Kirkkoherralla pitäisi olla taitoa ottaa maallikot mukaan.

Tilaisuudessa toivottiin myös, että kirkkoherra asuisi paikkakunnalla, olisi osa yhteisöä, tulisi tutuksi ihmisille ja sitoutuisi virkaan pitkäjänteisesti.

Vaalityöryhmän jäsen Pasi Kylmälä myönsi, että Akaan kokoisesta kaupungista ja seurakunnasta haetaan usein kannuksia uralla etenemiseen.

– Tämä tarkoittaa sitä, että meille saattaa tulla muitakin kuin eläkevirkaa hakevia kirkkoherraehdokkaita. Tämänkokoinen seurakunta on nousuporras isompiin seurakuntiin, ja se pitää hyväksyä ja ottaa mahdottoman hyvältä kirkkoherralta kaikki mahdollinen irti, mitä on seurakunnan hyväksi saatavissa.

Tuomiokapituli on pyytänyt Akaan seurakunnalta lausuntoa kirkkoherranvaalin toimittamisesta sekä viran erityisistä tarpeista heinäkuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvosto käsittelee lausuntoa torstaina 15. kesäkuuta ja kirkkovaltuusto 29. kesäkuuta.

Asiaa valmistelevaan työryhmään kuuluvat Akaan seurakunnan hallintojohtaja Joonas Juntunen sekä luottamushenkilöjäseninä Kirsi Turunen, Hillevi Peltola, Juhani Salin ja Pasi Kylmälä.

Notaari Hannu Laukkonen Tampereen tuomiokapitulista arvioinut aiemmin Akaan Seudussa, että kirkkoherran virka laitettaneen haettavaksi tuomiokapitulin elokuun istunnossa.

