Toijalan Seutu 25.5.1983: 1000-vuotias koru löytyi pihatalkoissa

Tuhatvuotias, viikinkiajalta peräisin oleva solki on löytynyt Toijalasta. Esineen löysi Rauli Hakonen haravoidessaan lasten leikkipaikkaa asunto-oy Helpiönkorsun pihatalkoissa. Täysin samanlainen solki on aikaisemmin löydetty Hallamäen muinaisesta hautapaikasta, se nykyisin on Kansallismuseossa Helsingissä. Myös nyt löytynyt koru toimitettiin Kansallismuseoon, jossa se otettiin kiinnostuneena vastaan.

– Huomasin haravaan tarttuneessa savipaakussa jonkin esineen ja aloin katsoa sitä tarkemmin. Esine puhdistettiin ja huomattiin se vanhaksi koruksi. Ikäarviot olivat siinä sadan vuoden paikkeilla, kertoo Rauli Hakonen.

– Tampereella Hämeen museossa arvioitiin soljelle iäksi noin 600 vuotta. Tampereelta neuvottiin kuitenkin Helsinkiin, Kansallismuseon historiallisen osaston tutkijoiden puheille. Helsingissä esine tunnistettiinkin heti. Se on viikinkiajalta peräisin oleva pyöreä kuparisolki noin 1000-luvulta. Ikää esineellä on siis suunnilleen tuhat vuotta..

Murtoyritys liikkeeseen

Valinta Lehtosen liikkeeseen yritettiin murtautua viime perjantaita vasten yöllä. Ensin oli murtauduttu Hämeentie 46:n autotalliin, jossa oli yritetty käynnistää autoa siinä kuitenkaan onnistumatta. Autotallista murtautuja oli ottanut työkaluja, joiden avulla oli rikkonut kaupan oven lasin. Näissä puuhissa häntä häirittiin, kun eräs ohikulkija sattui paikalle ja hälytti poliisit. Syyllinen tavoitettiin noin puolen tunnin päästä sillan alta.

Kuluttajaneuvonta puhelimitse?

Kuluttajaneuvojan sivuvastaanotot Kylmäkoskella, Toijalassa, Urjalassa ja Viialassa ovat olleet hiljaisia, Valkeakoskella sen sijaan on kävijöitä ollut. Asiakkaat käyttävät puhelinta kysyessään asioista.

Jäsenkunnilta on pyydetty lausuntoa vastaanottojärjestelmän muuttamiseksi. Urjalan kunnanhallitus totesi, että sivuvastaanotot eivät ole tarkoituksenmukaisia. Uudelleenjärjestelyssä pitäisi tarkistaa kustannusten jakoa kuntien kesken.