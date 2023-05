Viiala-Lehti 19.5.1983: Tänään klo 18 pamahtaa!

Viialan puulaakiviesti, kahdeksikko käynnistyy tänään avaten yleisurheilukauden Viialassa. Lähtölaukauksen torin luona ampuu ilmoille Oy Wilh. Schaumanin paikallisjohtaja Pekka Räihä. Kuulutuksesta on lupautunut huolehtimaan tunnetulla ampumataidollaan Veijo Lundan. Hän on ollut mukana kaiken aikaa viestin kulussa. Toimitsijatehtävissä on urheiluseurojen osaavaa toimitsijakuntaa.

Viesti on herättänyt tiettyä kiinnostusta ja joukkueita on ilmoittautunut jo aika mukavasti.Viesti on tarkoitettu puulaakijoukkueille, joten erilaiset työpaikkajoukkueet, yhteenliittymät, kaverisakit, mukaan vain.

Poliisi tehostaa viinakuria

– Asiasta on paljon kirjoitettu, hyvällä on yritetty vielä asiaa eteenpäin, mutta koska se ei ole tuottanut tulosta, niin nyt täytyy tukistaa, sanoo Toijalan piirin nimismies Ahti Kinnunen, ja lupaa poliisilta tiukempia otteita viinan salamyynin, hallussapidon ja anniskelun suhteen. Touko-kesäkuussa pidettävä tehokampanja ei juurikaan näy, mutta se tuntuu syytemäärän kasvuna. Avoimen valvonnan lisäki toimintamuotona tulee olemaan myös salainen valvonta.

Toiminnalla pyritään saamaan päihdekäyttäytyminen kuriin, ja niinpä pyritään porautumaan ongelman ytimeen. Tutkimusten mukaan 70 %:ssa ilkivalta- ja väkivaltarikoksissa on viina yhtenä osallisena.

Varas kiinni

Viialassa äitienpäivän aikoina tehty murto on selvitetty. Toijalan poliisi on pidättänyt tekoon syyllistyneen viialalaisen nuorukaisen, joka on poliisille entuudestaan tuttu. Jakovuori & Korpelan verstaalta viety omaisuus saatiin lähes kokonaan takaisin.

Varkaus jäi yritykseksi

Valinta-Tynkkynen joutui murtoyrityksen kohteeksi viime viikon torstai-iltana. Varkaudella oli lyhyet jäljet, sillä murtovaras jäi tuoreeltaan kiinni. Hän oli poliisille vanhastaan tuttu tekijä.