Toijalan Seutu 10.5.1983: Pieliä puhdistettiin

– Toijalan koulujen oppilaat ansaitsevat erityiskiitoksen, kun he täysipainoisesti osallistuivat seuramme järjestämään ’Pielet puhtaiksi’ -kampanjaan, sanoi Akaa-Toijala-seuran puheenjohtaja Kalle Siukola.

Toijalassa järjestettiin viime viikon torstaina yleiset siivoustalkoot, joka aloittivat Toijalan koulujen oppilaat. Jokainen koulu oli saanut omat alueensa ja teiden ja yleisten alueiden roskat kerättiin koululaisten toimesta säkkeihin ja kaupunki puolestaan järjesti roskien poiskuljetuksen.

Verstaasta vietiin

Viialassa murtauduttiin pyhän tietämissä Jakovuori & Korpelan verstaalle ja sieltä anastettiin työkaluja ja laskukoneita. Myös yhtä autoa oli yritetty viedä ja kahdessa muussa oli käyty. Varastettujen tavaroiden arvo on noin 3000 markkaa. Henkilöitä, jotka viikonlopun tietämissä ovat nähneet Kolikkoinmäellä epäilyttävää liikettä, kehotetaan ottamaan yhteyttä Toijalan poliisiin.

Tommi Rinne kiertueellaan Toijalaan

Komedian ystäville on tiedossa pitkästä aikaa riemastuttava teatteri-ilta, sillä näyttelijä Tommi Rinne saapuu 35-vuotisen taiteilijauransa juhlakiertueella Toijalaan tänään tiistaina. Rinne esittää yhdessä näyttelijä Seela Sellan kanssa Bernhard Sladen menestyskomedian ”Samaan aikaan ensi vuonna” Sampolassa.

Näytelmä kertoo tilanteesta, kun kaksi omalla tahollaan naimisissa olevaa ihmistä päätyy samaan hotellihuoneeseen. Mitä silloin tapahtuu? Paljonkin. Elämä iloineen ja oikkuineen sekä suruineen sisältyvät kahden ihmisen kohtaamiseen – vieraassakin huoneessa.

”Samaan aikaan ensi vuonna” on ollut komedian ystävien suosikki kaikkialla maailmassa. Broadwaylla se saavutti hienon menestyksen. – Rinteen ja Sellan esitystä on kiitelty.

Näytelmän ohjauksesta vastaa Seppo Kolehmainen, lavastus on Mikko Ketolan, puvustus Meri Jähin ja musiikki Jani Uhleniuksen. Toijalan esitys alkaa Sampolassa tänään tiistaina klo 19.