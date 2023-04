Toijalan Seutu 26.4.1983: Hulirumpsis

Kyllä Toijalassakin saadaan väki liikkeelle, kun tapahtuu jotain merkittävää – vaikka kuinka olisi aurinkoinen kevätpäivä. Sampola oli sunnuntaina kuin ”nuijalla löyty”, kun parisataa lasta henkeään pidätellen ja tiiviisti mukanaeläen katseli ja kuunteli Valppaan näytelmäkerhon Hulirumpsiksen Kolmea iloista rosvoa.

Kerholaiset, kaksi Annea, Anneli, Eila, Margit, Minna, Pertti, Pekka ja Tommi kertoivat kokeneensa lasten riemun ja mukanaolon täkeimmäksi, mutta myös näytelmäharjoitukset olivat välistä olleet ratkiriemukkaita. Näytelmän tunnussävelet hanuristaan kiskaisi Jukka Virtanen.

Kumpulaisen Annen nukketeatteri opetti miksei hammaslääkäriä tarvitsee pelätä, aktiivinen yleisö kannusti ja kommentoi pitkin esitystä. Lisäksi ohjelmaan kuuluivat Laineen Annelin satujumppalaisten Metsähiiroset-yhteisleikki sekä Valppaan naisten puhvetti.

Rivitaloja Kaukolan alueelle

Komealle metsärinteelle Viialan Kaukolan alueelle on valmistumassa As Oy Kaukolanhovin kaksi rivitaloa, joihin tulee yhteensä 11 asuntoa. Asunnot kesäkuun loppussa valmistuvista taloista varattiin hetimiten ja kysyntää on ollut jo seuraaviinkin talohin.

Lempäälän-Viialan Osuuspankilla on mäellä kaikkiaan neljä rivitalotonttia, joista seuraavaa ryhdytään rakentamaan syksyllä 1984, mikäli asuntolainaa saadaan, ja seuraavia kahden vuoden välein. Tässä ensimmäisessä vaiheessahan ovat rahoittajina olleet Osuuspankki ja asuntohallitus henkilökohtaisilla lainoilla. Talon kustannusarvio on noin 2,6 miljoonaa markkaa, josta asuntolainoilla katetaan 1,2 miljoonaa.

Nyt valmistuvissa taloissa on kolme kaksiota, viisi 3 huoneen ja keittiön ja kolme 4 huoneen ja keittiön asuntoa, kaikissa asunnoissa on myös saunat. Pääurakoitsijana on Rakennusliike Rauno Tuominen Ky ja pääsuunnittelijana Insinööritoimisto Tapani Suominen Ky.

Viialalla toiminnalliset päättäjäiset

Viialan työväenopistossa ei järjestetä varsinaista kevätjuhlaa, vaan päättäjäisiä vietetään työn merkeissä, työnäyttelynä ja ohjelman muodostavilla ”työnäytteillä”.