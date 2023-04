Viiala-Lehti 21.4.1983: Väinö kävi kalassa Tukholmassa

Kerrankos sitä matkataan Norjaan kalastamaan, mutta että Ruotsiin, Tukholmaan. Viialalainen Väinö Kuitunen on kokeillut sitäkin pari vuotta sitten. Päivän kestänyt onkiretki Tukholman kuninkaanlinnan edustalla tuotti saaliiksi ahvenia ja lahnoja.

– Mutta kissoille ne menivät, kertoo Kuitunen. Väinö Kuitunen, kova kalamies, täyttää ensi tiistaina 50 vuotta.

Roskien poltosta ilmoitus aluehälytyskeskukseen

Kevät on jälleen tullut ja sen myötä ovat pihoilla alkaneet roihuta roskanuotiot. Ja mikäs siinä, mistään kielletystä toíminnasta ei ole kysymys. Toukokuun alusta lähtien roskien polttajien on kuitenkin syytä ilmoittaa aikeistaan aluehälytyskeskukseen. Keskuksen numero on 41 500.

Ilmoituksen tekeminen aluehälytyskeskukseen on tärkeää kahdestakin syystä. Aluehälytyskeskus voi antaa roskienpolttajalle neuvoja, mikäli sää ei sillä kertaa ole suotuisa nuotion tekemiselle. Toiseksi näin palokuntaa halutaan säästää turhilta hälytyksiltä.

Ensi syksyn ekaluokkalaiset ilmoittautuivat

Kovasti oli jännät paikat tiistaina Tuukka Taipaleella. Tuukka kävi ilmoittautumassa peruskoulun ensimmäiselle luokalle. Tuukan tukena oli mukana äiti Eija. Tiedot kirjasi ylös tuleva ensimmäisen luokan opettaja Irja Hiissa.

Kaiken kaikkiaan Viialassa maanantain ja tiistain aikana kouluilla kävi ilmoittautumassa 54 lasta. 17 heistä on Rasin koulun alueelta ja 37 Keskustan koulun alueelta.

Perinteiseen tapaan tulevat ensiluokkalaiset käyvät jo ennakkoon tutustumassa kouluunsa ja opettajaansa. Keskustan koululla tutustumistilaisuus järjestetään toukokuun 9. päivänä. Rasin koulun oppilaat tutustuvat kouluunsa toukokuun 10. päivänä. Tutustuminen kestää parisen tuntia. Mukaan on kutsuttu myös lasten huoltajat.