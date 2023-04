Veljekset saapuivat Klondiken kultakentiltä Oy Kylmäkoski Ab:n pelastajiksi – Sijoitukset Kylmäkosken tehtaisiin eivät olleet erityisen tuottoisia

Oy Kylmäkoski Ab:n tarina alkaa vuodesta 1918, kun tohtori Friedrich Schuffert (Sumari) osti pienen Kalustotehdas Oy Sampsa Ab:n Kylmäkosken aseman läheisyydestä ja ryhtyi laajentamaan sitä. 1920-luvulla yhtiöön osakkaiksi tulevat helsinkiläiset liikemiehet Karl Fredrik Joutsen ja Anton Fabian Johnsson. Nämä niin sanotut Klondiken veljekset olivat kaivaneet menestyksekkäästi kultaa Alaskan kultamailla 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa.

Harvoja Klondiken kullalla rikastuneita

Veljeksistä vanhempi, Karl Fredrik Joutsen, valittiin yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi 1928, mitä tehtävää hän hoiti kuolemaansa saakka.

Nuorempi veli, Anton Johnsson, nimitettiin aluksi hallituksen varajäseneksi ja vuodesta 1929 varsinaiseksi jäseneksi. He käytännössä pelastivat yhtiön 1930-luvun laman aiheuttamilta taloudellisilta vaikeuksilta osakepääomaa korottamalla.

Sijoitukset Kylmäkosken tehtaisiin ja sen apuyhtiöihin Helsingissä, Turussa, Viipurissa ja Vaasassa eivät kuitenkaan olleet erityisen tuottoisia. Rahat veljesten afääreihin olivat peräisin Klondiken kultakentiltä. Karl Fredrik Joutsen ja Anton Fabian Johnsson lienevät olleet ainoita suomalaisia, jotka rikastuivat Alaskan kullalla.

Veljekset täydensivät tietojaan ja taitojaan Pietarissa

Veljekset olivat kotoisin Turun Nummenmäestä. Veljeksistä vanhin Karl Fredrik syntyi vuonna 1865. Hän otti suomalaisen nimen jo niinkin varhain kuin vuonna 1883. Nuorempi veli Anton Fabian, joka säilytti isänsä nimen, oli syntynyt vuonna 1868. Veljekset kuuluivat Inkerinmaalta lähtöisin olleeseen Jonsson-sukuun.

Karl Fredrik suoritti Helsingissä teollisuuskoulun koneosaston kurssin. Valmistuttuaan vuonna 1892 hän muutti Pietariin ja oli töissä Siemens & Halsken -sähkötehtaassa. Sillä aikaa oli Anton vapautunut kolmivuotisesta asevelvollisuudesta ja seurasi veljeään Pietariin. Siellä hän työskenteli Krugen metalli- ja rautavalimossa sekä konepajassa. Pietarissa veljekset täydensivät niitä taitojaan, joita he myöhemmin tarvitsivat Klondikessa. Muutto Amerikkaan ei siis tapahtunut hetken mielijohteesta, vaan he olivat valmistautuneet siihen hyvissä ajoin.

Klondiken kulta oli uutinen myös Suomessa

Kalle eli Karl Fredrik oli tutustunut tarinoihin Kalifornian kultakuumeen ajoilta. Sen lisäksi hän oli kuullut Klondiken merkittävistä kultalöydöistä 1896. Niistä kirjoitettiin myös Suomen sanomalehdissä. Poikien äiti kuoli 1897 ja samana keväänä lähti Kalle matkalle kohti Amerikkaa. Hän ei kuitenkaan tiennyt, että nuorempi veli oli lähtenyt jo vuosi aiemmin etsimään onneaan suuresta lännestä. Karl Fredrik saapui syksyllä 1897 Vancouveriin. Länsirannikolla Seattlen kaupungissa Kalle Joutsen tapasi yllättäen nuoremman veljensä, joka jo Amerikkaan kyllästyneenä oli reissannut mannerta ristiin rastiin. Kummatkin olivat valmiita aloittamaan matkan kultakentille.

Jo nuorina kovaan työhön joutuneet veljekset olivat kartuttaneet voimia, joita tarvittiin myöhemmin Klondikessa. He olivat kookkaita, leveäharteisia miehiä. Heillä oli edellytykset kestää Alaskan talven ankarat olosuhteet. Tähän oli syytäkin, sillä Klondiken laaksossa talven keskilämpötila oli -40 astetta pakkasta. Lisäksi tulevaan kohteeseen oli lähes 3000 kilometrin matka.

Talvella 1897 veljekset matkasivat laivalla 2000 kilometriä pohjoiseen, jonka jälkeen oli edessä kelkkamatka Klondikeen. Ensimmäiseen osuuteen, viidenkymmenen kilometrin matkaan yli vuoren lumipyryssä ja kaikkien varusteiden kanssa, meni kaksi kuukautta. Monen yrittäjän kultakuume hyytyi jo tässä vaiheessa. Matkan varrella veljekset hankkivat muonarahaa olemalla rakennuksilla töissä. Veljekset etenivät jäätynyttä Yukon-joen uomaa pitkin pohjoista kohti. Veljekset pysähtyivät vaarallisten koskien yläpuolella, majoittuivat ja jäivät odottamaan kevättulvia. He sahasivat tukeista lautoja ja rakensivat veneen, jolla he laskivat kosket ja saapuivat keväällä 1898 Dawson Cityyn. Siitä alkaen Dawson City oli heidän kotipaikkansa seitsemän vuotta. Kahden pohjalaisveljeksen avulla he rakensivat yhteisen kämpän ja olivat aluksi palkallisina kullanhuuhtojina suuremmilla yrittäjillä. Tällä tavoin he hankkivat pääomaa omaa valtausta varten.

Tekniikka avuksi ja paluu Suomeen

Työssään he kaivautuivat kynttilöiden valossa useita metrejä maanpinnan alapuolelle. Kulta oli peruskallion päällä olevassa sorassa kiilteinä tai rakeisena hiekkana. Kaivausten edistämiseksi he ottivat tekniikkaa avuksi. Näin teknikko Kalle suunnitteli kaivamisen helpommaksi ja tuottoisammaksi. He ottivat velkaa ja hankkivat koneita, etenkin höyrykoneen, jonka avulla jäätynyt maa sulatettiin. Aluksi kulta talletettiin Dawson Cityn pankkiin, josta se sitten lähetettiin Seattlen sulattamoon. Täällä kultapitoisuus myös mitattiin. Parhaimmillaan veljeksillä oli töissä parisen kymmentä suomalaista palkollista. Vuosina 1904–1905 valtaus alkoi ehtyä ja sama ilmiö toistui muuallakin lähiseudulla. Veljekset möivät valtauksensa, koneensa ja laitteensa ja palasivat sivistyksen pariin. Syksyllä 1905 he olivat jo Suomessa.

Helsingissä veljekset ostivat käteisellä Pohjoinen Esplanadikatu 35:ssä sijaitsevan kuusikerroksisen liiketalon. He hoitivat useita vuosikymmeniä liikekiinteistöään ja myös asuivat yhdessä tässä talossa. Sittemmin veljekset toimivat sijoittajina ja liikemiehinä ja osallistuivat kotimaisen kullan ja puutavaran jalostamiseen. Tällä tavoin he tulivat Kylmäkoski Oy:n osakkaiksi ja 1930-luvun pula-aikana yhtiön pelastajiksi.

Nämä kaksi vannoutunutta poikamiestä lahjoittivat omaisuutensa Turun yliopistolle. Turun yliopiston kirjasto rakennettiin vuonna 1954 niillä varoilla, jotka veljekset Alaskasta vuonna 1905 toivat. Lahjoitukseen kuului lisäksi kulta-aarre. Aarre sisälsi muun muassa kultahippuja, joista suurin on 247 gramman painoinen.

Tuula Vuolle-Selki