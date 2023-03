Arvot ratkaisevat puolueen ja ehdokkaan – ”Äänestän sitä ainoaa oikeaa puoluetta, jonka arvot on samat, joiden mukaan mut on kasvatettu”

Akaan Seudun verkkosivuilla julkaistussa kaikille avoimessa kyselyssä kysyttiin, millä perusteella äänestäjät valitsevat puolueen ja ehdokkaan eduskuntavaaleissa.

Moni vastaaja kertoi valitsevansa ehdokkaan arvojen perusteella. Vastauksissa mainitaan myös puolueuskollisuus, joka toisille tulee verenperintönä.

Ehdokkaan valintaan vaikuttavat myös muun muassa sukupuoli, ikä, koulutus, työkokemus, puheet ja teot, yhteistyökyky sekä vaalikoneet.

Ääni nuorelle ehdokkaalle

Näin vastaajat vastasivat kysymykseen, millä perusteella päätät, mitä puoluetta ja ehdokasta äänestät eduskuntavaaleissa.

”Valitsen ehdokkaan, joka pitää samoja asioita tärkeänä ja puoluetta, jonka arvot kohtaavat omieni kanssa.”

”Äänestän sellaista puoluetta ja ehdokasta, joka ajaa Suomen etua, niin kotimaassa kuin ulkomailla. Silloin siitä karsiutuu haittapuolueet SDP, vasemmisto, vihreät, keskusta ja rkp, kok ja aivan pienet puolueet.”

”Valintaani vaikuttaa menneen kauden politiikka. Haluanko samaa linjaa vai jotakin muuta. Ehdokkaani elämän arvot ja työkokemus sekä tulevaisuuden katseen suunta ja näkymät on ratkaiseva tekijä. Ehdokkaani ei pyri eduskuntaan rahan takia vaan vallitsevan tilanteen vuoksi. Valitsemani ehdokas vastaa näkemyksiäni ja arvomaailmaani.”

”Joka ajaa pienituloisten asioita.”

”Ihonväri”

”Haluan äänestää aina nuorta ihmistä, jotta saataisiin eduskunnan ikärakennetta muutettua nuorempaan. Puolueesta olen saanut ohjeistusta jo aikanaan omilta vanhemmilta.”

Vaalikoneet hyödyllisiä vertailussa

”Juurista tulee puolueuskollisuus, sen vaihtamiseen ei ole tullut mitään syytä. Ehdokkaan valitsen koulutuksen, työkokemuksen, aiempien tekojen ja esiintymisten perusteella. Myös ehdokkaan yhteistyökykyisuus vaikuttaa valintaani.”

”Arvojen”

”Sillä perusteella, mikä puolue on tehnyt edellisissä hallituksissa vähiten vahinkoa suomalaisille ja on mahdollisesti tulevaisuudessakin vähemmän vaarallinen omalle kansalle kuin muut puolueet.”

”Olen havainnut ns. vaalikoneet hyödyllisiksi eri ehdokkaiden vertailussa. Itselleni on tiettyjä puolueita, joita en voi äänestää, niiden liberaaliuden vuoksi; Rkp, Vihreät, Vasemmistoliitto, tuossa pahimmat, mutta vaivaa tuo ”ongelma” muitakin puolueita. En ole sitonut itseäni mihinkään tiettyyn poliittiseen ryhmään, mutta väkisinkin tulee ”karsinoitua” puolueita niiden ajamien/arvostamien tai vastustamien asioiden perusteella. Moni puolue, jota on aiemmin voinut äänestää on muuttunut, tai ainakin puolueen ylin johto, se joka luo puolueesta julkisuuskuvan median kautta. Henkilön sekä puolueen aiemmat teot ja puheet myös vaikuttavat valintaani ketä ”voin” äänestää ja ketä en.”

”Valkkaan kaikista paskoista parhaimman, joka lopettaa nää leikit ja ihmisten päätäntävallan ryöstön.”

”Kristilliset arvot.”

”Oikeudenmukaisuuden. Eli en missään tapauksessa vasemmistoa enkä vihreitä.”

Ääni menee kaverille

”Puolue tulee verenperintönä, se on selkeä valinta. Ehdokas on sitten toinen juttu, jos ainoa annettava sanoma on, että on aito oikea työmies paikallisella ehdokkaalla taas kerran, niin jälleen katseet kääntyvät naapurikuntiin. Viimeksi Nokialta löytyi ehdokas, joka meni läpi, nyt voi löytyä lähempää ehdokas kenelle äänen voisi antaa. Harmi… kun parhaat paikalliset ja mielenkiintoiset ehdokkaat ovat taustalla seuraamassa, kun samalla sabluunalla taas kerätään vajaa tuhat ääntä. Kiva kun yrittää mutta sitä yritystä pitäisi olla muutenkin kuin vaalien alla, eikä vaan aina ajaa omaa etua, sen minkä taakseen jättää niin sen edestään löytää. Työmiehet ovat joukkuepelaajia mutta onko nyt näin, se pian nähdään, Hyvää vaalityötä kaikille, kevät on muutoksen aikaa.”

”Luontoarvot. Vanhusten, lasten hyvä huomioiminen.”

”Äänestän oikeistolaista ehdokasta.”

”Äänestän sitä ainoaa oikeaa puoluetta, jonka arvot on samat, joiden mukaan mut on kasvatettu ja joka ajaa minulle tärkeitä asioita. Kyseisen puolueen listalta valitsen ehdokkaan, joka on itseni ja arvojeni kanssa eniten samaa mieltä.”

”Äänestän kaveria.”

”Ei ole ollut nykyisellä istuntokaudella edustajana ja kuuluu vaaliliiton tehneisiin pienpuolueeseen.”

”Puolue, joka ei mene samaan hallitukseen persujen kanssa.”

”Luontoa puolesta toimivaa.”

Pääministeripuolueella suurin valta

”Samaa puoluetta äänestänyt jo kolmisenkymmentä vuotta ja tuskin vaihdan. Ehdokkaassa ratkaisee sukupuoli, toinen kuin minä, ikä, nuorempi kuin minä, ja mielellään ei-tamperelainen. Näillä kriteereillä on yleensä saanut rajattua mahdolliset ehdokkaat aika vähiin. Lopullinen silaus vaalikoneilla.”

”Ei ole helppoa päätöksen teko.”

”Ilmastolässytys seis, maahanmuutto kuriin ja rahanjako seis.”

”Oleellisinta äänestää puoluetta, jonka haluaa pääministeripuolueeksi. Tällä on suurin valta. Ehdokas sellainen, joka vastaa omia ajatuksia ja jolla on mahdollisuus mennä läpi.”

”Äänestän puoluetta, joka mielestäni ajaa meidän suomalaisten etua ja kohdentaa säästöjä toissijaisiin kohteisiin. Samaa ehdokasta äänestin jo edellisissä eduskuntavaaleissa.”

”Teot ennen vaaleja, ei puheet.”

”Ehdokkaan mielipiteet ovat tärkeämpiä kuin puolue, vaikka senkin arvojen tulee kohdata omieni kanssa.”

”Talouspolitiikan, työllisyyden, verotuksen ja velan hoitamisen perusteella.”