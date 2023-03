Jaakko Leinonen kumppaneineen rakentaisi veronmaksajien rahoilla vain harja- ja pulpettikattoisia rakennuksia

Akaan valtuuston vuoden ensimmäisessä kokouksessa 22. helmikuuta jätettiin neljä valtuustoaloitetta.

Valtuutettu Jaakko Leinonen (kok) ja 13 muuta valtuutettua esittävät, että Akaan kaupunki rakennuttaa veronmaksajien rahoilla jatkossa vain harja- tai pulpettikattoisia rakennuksia ja niihin kunnolliset räystäät. Aloitteentekijöiden mukaan edellytyksenä on, että lumi ja vesi valuvat katolta alas kaikissa sääolosuhteissa.

Asiaa perustellaan sillä, että suuret määrät vettä tai lunta aiheuttavat merkittäviä ongelmia rakennusrakennusteknisesti tasakattoisilla tai liian pienillä kattokulmilla sekä altistavat rakennuksen käyttäjät sisäilmariskeille. Lisäksi tasakattoisten rakennusten korjaamainen aiheuttaa ylimääräisiä ylläpitokuluja ja korjauksia.

Asiakaspalvelukoulutusta henkilöstölle

Anni Määttä (kok) ja 11 muuta valtuutettua tekivät valtuustoaloitteen asiakaspalvelukoulutuksen järjestämisestä kaikille kunnan työntekijöille ja viranhaltijoille, joiden työnkuvaan kuuluu aktiivinen kanssakäyminen asiakkaiden kanssa. Lisäksi aloitteessa esitetään selvitystä asiakaskokemusta digitaalisesti mittaavasta järjestelmästä.

Aloitteen mukaan luottamushenkilöt ovat viime aikoina joutuneet vastaamaan asukkaiden kysymyksiin ja palautteisiin siitä, miksi Akaan kaupungin toimialoilla antama asiakaspalvelu ei aina ole ollut tuloksellista.

Asiakaspalvelukoulutuksissa voisi aloitteen mukaan esimerkiksi kouluttaa kohtaamaan haastavia asiakkaita, joilla on erilaisia toimintatyylejä.

– Hyvä olisi myös miettiä esimerkiksi sitä, miten palvelutapahtumaa tulisi johtaa, jotta erilaiset kaupunkilaisemme kokevat omaa asiaansa käsiteltävän oikein ja ymmärretysti, aloitteessa todetaan.

Riittävästi terveellisiä ja turvallisia liikuntatiloja

Heli Einola–Virtanen (ps) ja 24 muuta valtuutettua jättivät aloitteen terveellisten ja turvallisten liikuntatilaratkaisujen huomioimisesta Toijalan kouluverkkoratkaisuissa.

– Mikäli kouluverkkouudistuksen yhteydessä kouluverkko supistuu, on huomioitava, että liikuntatilojen riittävyys turvataan kokonaisratkaisussa. Akaa Areenan valmistuminen toi helpotusta vuosia kestäneeseen liikuntatilavajeeseen vähän, mutta kunnassamme on verrattain paljon seuratoimintaa, joiden toiminnassa sisäliikuntatilojen riittäminen on oleellista, aloitteessa todetaan.

Toimenpiteitä sujuvan arjen puolesta

Jukka Ahosen (kesk) valtuustoaloite koski kaupungin strategiaan kirjatun sujuvan arjen jalkautumista rakennusvalvontaan.

– Esitän valtuustoaloitteena, että Akaan kaupunginjohtaja, johtoryhmän esimiehenä ja hallituksen esittelijänä käynnistää toimenpiteet, joilla Akaan kaupungin uuden strategian ydin ”arjen sujuminen” jalkautuu Akaan kaupungin rakennusvalvontaan, jotta tulevaisuudessa vältytään tilanteilta, joita on tällä hetkellä esimerkiksi Viialan Nahkatehtaalla, Ahonen toteaa aloitteessaan.

Ahosen mukaan rakennusvalvonnan sujuminen hyvässä vuorovaikutuksessa kunnan ja kuntalaisen välillä on yksi tärkeimpiä kunnan tehtäviä.

Juttua muokattu: Korjattu Heli Einola-Virtasen aloitteen allekirjoittajien määrä, joka on 24 ei 14.

