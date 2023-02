Kiinnostu SASKYstä opiskelupaikkana, lue Vivianin, Egen ja Leevin tarinat ja suositukset

Lähihoitajaksi valmistuva Vivian on halunnut hoiva-alalle jo 2-vuotiaasta lähtien

17-vuotias Vivian Haapaniemi valmistuu tänä keväänä lähihoitajaksi, kun hän suorittaa kahden ja puolen vuoden opiskelujensa päätteeksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Haapaniemi seuraa sairaanhoitajaäitinsä ja apuhoitajamummunsa viitoittamaa ammatillista polkua. – Olen parivuotiaasta lähtien halunnut hoitajaksi. Jo yläasteella satsasin oppiaineisiin, jotka tukivat ammatillista päämäärääni.

Lempääläissyntyisellä ja nykyään Tampereella asuvalla Vivian Haapaniemellä on ammatinvalinta ollut hanskassa jo 15 viime vuoden ajan. Tytön jo 2-vuotiaana lukkoon lyömä toiveammatti toteutuu. Hänellä on vielä tänä keväänä sosiaali- ja terveysalan perustutkinto plakkarissaan. Saskyn Kehräsaaren toimipaikassa kaksi ja puoli vuotta opiskellut nuori kehuu opettajia, koulutuksen sisältöä sekä huippumodernia oppimisympäristöä.

Haapaniemi on hankkinut jo työkokemusta harjoittelujaksoilla ja kesätyössä. Hän on ollut harjoittelemassa lievästi kehitysvammaisten asumisyksikössä, kotihoidossa sekä Koukkuniemen vanhainkodissa, jossa oli viime suvena kesätyöntekijänä.

– Kaikki työpaikat erilaisine tehtävineen ovat vahvistaneet ammatinvalintaani. Olen toivetyössäni.

Lähihoitaja-opintojensa jälkeen Haapaniemi suuntaa työhön terveyskeskussairaalaan. Tämäkin on hänen pitkäaikainen haaveensa.

– Ensi vuonna haen naisten vapaaehtoishaussa armeijaan. Katson, että intin käyminen tukee hoitajan työni syventämistä. Koen voimakkaasti, että asepalvelus on minun henkilökohtainen kiitokseni yhteiskunnallamme kaikesta siitä hyvästä, mitä olen siltä saanut lapsena ja koululaisena sekä opiskelijana. Armeijan käyminen on lisäksi kunnianosoitukseni naisille ja miehille, jotka ovat hankkineet maallemme itsenäisyyden ja varjelleet sitä.

Kun Haapaniemi on hankkinut tarpeeksi työkokemusta, hän aikoo jatkaa opintojansa ammattikorkeakoulussa. Päämääränä on sairaanhoitajan tutkinto.

”Onkohan tämä kaiken arvoista?”

Vivian Haapaniemi kertoo, että jo taaperona hän leikki nukeillaan sairaalaa. Ala-asteella ja yläasteella hän satsasi oppiaineisiin, jotka loivat pohjaa hänen hoitajaunelmilleen.

– Uskon, että varsin varhainen sitoutuminen ammattivalintaani on säästänyt minut monilta kyyneliltä. Minun ei ole tarvinnut kipuilla, mikä minusta isona tulee. Palo valmistua hoitajaksi on motivoinut minua niin lukemisessa kuin harrastuksissakin. Olin varsin varhaisessa vaiheessa kärryillä, että hyvistä matematiikan taidoista on hyötyä lääkelaskentaan. Tiedostin myös, että kemiasta, fysiikasta sekä terveystiedosta on paljon hyötyä.

Haapaniemi arvostaa suuresti sairaanhoitajaäitiään ja apuhoitajamummoaan, jotka ovat aina arvostaneet omia ammattejaan ja puhuneet töistänsä kunnioittavasti. Kodissa, perheessä ja suvussa on vallinnut myönteinen ilmapiiri hoito- ja hoivatyötä kohtaan.

– Siksipä varmaan toinen sisaristani opiskelee parhaillaan lääketiedettä Oulussa, ja toinen siskoni on jo lähihoitaja.

Haapaniemi on seurannut jo vuosien ajan julkista keskustelua sote-ammattilaisten arjesta. Se ei aina piirrä myönteistä kuvaa alasta.

– Olen miettinyt, onkohan se kaikki, mitä olen unelmoinut ja satsannut, hukkaan heitettyä voimavaraa. Vastaukseni ja suhtautumiseni on jokaisella epäröinnin hetkellä kääntynyt tahdoksi kuunnella sydämeni ääntä ja valmistautua työhön, jota olen liki koko ikäni pitänyt omimpanani.

Haapaniemi korostaa, että hän haluaa tehdä työtään ihmisten parissa. Hoitotyössä se merkitsee antamista ja saamista.

– Olen koko persoonallani läsnä apua, hoivaa ja hoitoa tarvitsevien ihmisten elämässä. Tässä työssä saan onnistumisen iloa. Työ on kohtaamisessa. Se, että saan auttaa, antaa minulle energiaa. Minä haluan sanoa suoraan, että olen myös kutsumusammatissa.

Yksilöllinen opetus

SASKY Koulutuskuntayhtymän Tampereen palvelualan ammattiopiston lähihoitajakoulutus saa vuolaat kiitokset Vivian Haapaniemeltä.

Lempääläisen Hakkarin yläastetta käydessään Haapaniemi perehtyi useamman oppilaitoksen lähihoitajakoulutukseen.

– Kaverini oli käynyt Saskyn lähihoitajakoulutuksen ja valmistunut ammattiin. Hän antoi minulle vahvat suositukset.

Haapaniemellä on monipuolinen lista omia plussia, jotka hän tunnistanut omana opiskeluaikanaan.

– Opettajat ja opetus on erittäin korkeatasoista. Opiskeleminen tapahtuu pienissä ryhmissä, joten jokainen opiskelija saa henkilökohtaista opetusta. Näin varmistuu, että jokainen omaksuu kaikki tarvittavat tiedot ja taidot.

Haapaniemi arvostaa Kehräsaaressa olevaa oppimisympäristöä, jossa hän ja muut opiskelijat ovat aidossa työskentely-ympäristössä. Keskeinen sijainti kaupungin ytimessä takaa saavutettavuuden.

– Olen varsin vaativainen. Arvostan kouluruokaa. Se on maistuvaista, monipuolista ja terveellistä. Ruoka on jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta tärkeä pointti.

– Olemme täällä yhtä opiskelijaperhettä. Kannustava me-henki on viihtyvyyden kannalta iso juttu.

– Suosittelen sote-alaa ja saskylaista lähihoitajakoulutusta. Täällä jokaiselle opiskelijalle räätälöidään oma opiskelupolkunsa.

Yliopisto vaihtui Saskyn ammattiopistoon, Egestä tulee ohjelmistokehittäjä

Elämä hymyilee 23-vuotiaalle tamperelaiselle Ege Özkanille. Koulutuskuntayhtymä Saskyn Tampereen palvelualan ammattiopistossa tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoa suorittava nuorukainen odottaa valmistumistaan ohjelmistokehittäjäksi ja pääsyä työelämään. Haapasen huvilassa opiskeleminen maistuu Özkanille niin hyvin, ettei hän eivätkä opiskelijakaverit malttaisi lähteä kotiin.

Ohjelmistokehittäjäksi opiskeleva Ege Özkan sanoo olevansa oikeassa opiskelupaikassa. Hän on lisäksi sataprosenttisen varma siitä, että Tampereesta tulee hänen pysyvä kotikaupunkinsa.

Özkan saapui kolmevuotiaana Suomeen. Hän on varttunut ja käynyt koulunsa Vantaalla. Nuorukainen kirjoitti ylioppilaaksi Tikkurilan lukiossa. Hyvä todistus avasi hänelle Tampereen yliopiston ovet. Mies opiskeli kaksi vuotta matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutuksen tutkinto-ohjelmassa.

– Yliopisto ei synnyttänyt minussa syvää ahaa-elämystä. Hakeuduin uravalmentajan ja ammatinvalintapsykologin pakeille. Heidän avullaan löysin Saskyn tarjoaman vaihtoehdon. Pidän matematiikasta, kielistä ja ongelmanratkaisusta. Avuihini kuuluu lisäksi looginen päättely. Ohjelmistokehittäjän työ on minulle täydellinen ammatti.

Özkan pitää matematiikkaa kaiken perustana. Lukiossa pitkän matematiikan lukenut nuorukainen sanoo, että matemaattiset haasteet motivoivat häntä ratkaisemaan aina vaan vaativampia tehtäviä. Koodauksessahan on kysymys ongelmanratkaisusta.

– Minulla on kaksi äidinkieltä: turkki ja suomi. Lisäksi puhun sujuvaa englantia.

”Ihan paras koulu”

Viime elokuussa ohjelmistokehittäjäopiskelunsa aloittanut Ege Özkan vakuuttaa, että myös koulussa voi olla oikeasti hauskaa.

– Meidän koko ryhmä, nelisenkymmentä opiskelijaa, nauttii opiskelemisesta. Keskuudessamme vallitsee vahva me-henki, joka näkyy tiiviinä kanssakäymisenä ja toinen toisensa auttamisessa. Minusta kertoo kaiken, etten ole ollut aikaisemmin milloinkaan valmis jäämään kouluun vapaaehtoisesti viettämään omaa aikaani. Porukkamme on täällä tuntien jälkeen tai päivinä, jolloin varsinaista opetusta ei ole.

Özkan kehuu Haapasen huvilasta remontoitua oppimisympäristöä. Hänen mielestään kauniisti laitetut tilat ovat inspiroivat. Opiskelemisen lomassa voi pelata biljardia tai istuutua mukavaan sohvaan pohtimaan erinäisiä kysymyksiä.

– Opettajat ovat kannustavia, ja he osaavat asiansa. Opettajat esittävät asiansa selkeästi, ja heillä on taito kuunnella meitä opiskelijoita. Vuorovaikutus rakentuu tiiviille debatille. Ilmapiiri suosii avointa keskustelua. Ihan paras koulu!

Özkan kiittelee sitä, ettei hänellä ole tyhjäkäyntiä.

– Opin koko ajan uutta ja kiinnostavaa. Tehtävät tulevat koko ajan haasteellisemmaksi. Onnistumisen synnyttämä fiilis on palkitseva ja kannustava.

”Kova halu päästä töihin”

Ege Özkan valmistuu ohjelmistokehittäjäksi näillä näkymin ensi vuoden keväällä, jolloin hän on suorittanut tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon.

Özkan iloitsee, että työmarkkinat ovat suotuisat.

– Haluan löytää mielenkiintoisen työpaikan Tampereelta. Tästä kaupungista on tullut minulle rakas ja tärkeä. Viihdyn täällä erittäin hyvin.

– Kun olen saanut opiskeluni päätökseen, hankkinut työpaikan, perustan perheen. Tulevaisuuteni näyttää valoisalta.

Özkan uskoo, että hän voi tulevaisuudessa kehittää tietojaan ja taitojaan jatko-opinnoissa.

Työ motivoi Leeviä – ajoneuvoasentajaksi ja ylioppilaaksi Iisakista

17-vuotiaalla Leevi Mäensivulla on monta rautaa tulessa. Nuorukainen suorittaa kaksoistutkintoa Ammatti-instituutti Iisakissa. Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, hämeenkyröläisopiskelijasta leivotaan vuoden päästä keväällä ajoneuvoasentaja ja ylioppilas. Häntä motivoi palo päästä työelämään ja rakentamaan omalta osaltaan suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa.

Opiskelija Leevi Mäensivu on tosissaan kiinnostunut opiskelemisesta ja osallistumisesta yhteisten asioiden hoitamiseen.

Runsaan puolentoista opiskeluvuoden kokemuksellaan Mäensivu arvostaa kaksoistutkintomahdollisuutta. Hänen mukaansa ajoneuvoalan perustutkinto ja ylioppilastutkinto nivoutuvat luontevasti yhteen.

Mäensivu on yhteiskunnallisesti aktiivinen. Hän on Ammatti-instituutti Iisakin oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja, Hämeenkyrön kunnan nuorisovaltuuston jäsen sekä seurakunnan nuorisovaikuttajaryhmän jäsen.

– Matematiikka ja yhteiskuntaoppi ovat mielioppiaineitani.

Se, että Mäensivu pätevöityy automekaanikoksi, ei ole sattumaa. Joni-isä on myös Ammatti-instituutti Iisakin kasvatti; hän on levyseppähitsaaja. Isä käy työssä pienkuormaimia valmistavassa Avant Tecno Oy:ssä Ylöjärvellä. Kotitalon pihassa on muutamia kiinnostavia autoja, joita isä ja poika yhdessä työstävät.

– Jo sukupolvien ajan perheemme erityisjuttu on ollut Volvot. Isoisoisäni on ollut rekkayrittäjä. Vereni vetää voimakkaasti autojen kiehtovaan maailmaan.

”Enemmän eväitä elämään”

Leevi Mäensivu janoaa työelämään. Hän haluaa tehdä osansa suomalaisen yhteiskunnan hyväksi.

Ajoneuvoasentajaksi ja ylioppilaaksi lukeva Mäensivu kiteyttää, että kaksoistutkinnossa hän saa yksinkertaisesti enemmän eväitä elämäänsä.

– Tykkään kiivaasta opiskelutahdista. Toki töitä on paljon, mutta olen valmis satsaukseen. Vaikka tähtäimessäni on ammatti ja työpaikka, pohdin vakavasti myös jatko-opintoja. Minua kiinnostavat autoinsinöörin tai lentokoneasentajan opinnot.

Mäensivu arvostaa Ammatti-instituutti Iisakin ajoneuvoalan opetusta, koska se elää ajassa. Nuori mies pitää ratkaisevan tärkeänä esimerkiksi sitä, että hän ja muut automekaanikko-opiskelijat elävät sähköautojen todellisuudessa.

– Opetus ja oppimisympäristöt ovat kerta kaikkiaan huippu luokkaa. Arvostan isosti, että ryhmämme ovat inhimillisen kokoisia. Oppilaitoksessamme kaikki tuntevat kaikki. Opetus on kiitettävän vuorovaikutteista. Keskustelut ja yhdessä tekeminen ovat antoisia.

Mäensivu pitää oppimisen ja ammattitaitojen kertymisen kannalta ratkaisevana sitä, että opiskelijat tekevät oikeita töitä. Ajoneuvoasentaja-opiskelijat huoltavat ja korjaavat asiakkaiden autoja, joita on tarjolla kiitettävästi. Opiskeluviikossa on kaksi työpäivää ja teoriapäivä.

– Käytössämme on erittäin monipuolinen ja perusteellinen Prodiags-opetusalusta verkossa, johon pääsen kätevästi kännykälläni ja tietokoneellani. Täällä operoidessa nälkä kasvaa syödessä. Tieto on taitavasti tarjolla.

”Kesätyöpaikka työssäoppimisessa onnistumisesta”

Leevi Mäensivu korostaa, että työssäoppimisjaksot syventävät opintoja. Aidossa työpaikassa ja oikeiden tehtävien parissa opiskelija näkee, miten kokeneet alan ammattilaiset työskentelevät.

– Minua on onni potkaissut, sillä työssäoppimispaikkani on todellisten ammattilaisten ja modernin tekniikan tyyssija. Olen ollut Kyröskosken Huoltokeskus Oy:ssä, josta tulee myös minun kesätyöpaikkani.

Mäensivu muistuttaa, että autoala on käsittämättömän laaja. Autojen monimutkaisuus on se mauste, joka koukuttaa.

Ammatti-instituutti Iisakissa menestyksellisesti opiskelevalla Mäensivulla on terveisiä parhaillaan yläkouluaan lopettaville nuorille.

– Miettikää, mitä itse haluatte. Opiskelupaikka kannattaa valita kaikessa rauhassa. Jos valinta ei mene kohdalleen, aina voi kouluttautua uudelle alalle.

Sasky luo opetusta rohkealla tulevaisuuskärjellä, oppilaitokset ja koulutukset vetävät ennätysmäärin opiskelijoita

Ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneet opiskelijat haluavat ennätysmäärin SASKY koulutuskuntayhtymän (Saskyn) oppilaitoksien tarjoamiin koulutuksiin. Esimerkiksi Tampereen palvelualan ammattiopiston ohjelmistokehittäjäkoulutus vetää opiskelijoita historiallisen paljon. Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti ja yhtymähallituksen puheenjohtaja Ari Lamminmäki näkevät jo sielujen silmin, miten parhaillaan remontissa olevaan Tampereen ylioppilastaloon valmistuvat ainutlaatuiset opiskelutilat saavat ihmiset innostumaan esimerkiksi elintarvike-, matkailu- sekä ravintola- ja catering-alasta.

SASKY koulutuskuntayhtymä on runsaasti julkisuudessa nerokkaista ja uuttaluotaavista toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja yleissivistävän opetuksen ratkaisuistaan. Satakunnassa ja Pirkanmaalla koulutuksenjärjestäjä on rakentanut tuloksellista yhteistyötä yritysten kanssa toteuttamalla hyvin spesiaalejakin oppimisympäristöjä.

Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti ja yhtymähallituksen puheenjohtaja, liikennöitsijä-yrittäjä Ari Lamminmäki tietävät, että reagointinopeus, laadukkaat ratkaisut, korkeatasoinen opetus sekä aito ja syvällinen vuorovaikutus yhteistyökumppaneiden kanssa kantaa hedelmää.

Saskyn juuret ovat syvällä satakuntalaisessa ja pirkanmaalaisessa koulutusmaaperässä. Perinteikkään ja aikaansa seuraavan koulutuksen järjestäjän historia ulottuu peräti 1800-luvulle, jolloin Osaran Maanviljelyskoulu (1886), Tampereen talouskoulu (1892) ja Tyrvään kotiteollisuuskoulu (1898) perustettiin.

Lahti ja Lamminmäki iloitsevat, että Saskyn luoma koulutuskulttuuri vetää puoleensa monia toisen asteen oppilaitoksia. Neuvotteluja on koko ajan käynnissä. Tällä hetkellä Saskyyn kuuluvat Ammatti-instituutti Iisakki, Huittisten ammatti- ja yritysopisto, Ikaalisten kauppaoppilaitos, Ikaalisten kauppaoppilaitos Ikata, Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos, Mäntän seudun koulutuskeskus, Sasky oppisopimus- ja työelämäpalvelut, Tampereen palvelualan ammattiopisto, Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos sekä Vammalan ammattikoulu ja Ikaalisten lukio, Pirkanmaan aikuislukio, Ruoveden lukio, Petäjä-opisto sekä Ylä-Satakunnan musiikkiopisto.

Lahden ja Lamminmäen mielestä Saskyn rikkaus ja voimavara on, että se toimii kahdessa maakunnassa. Koulutuskuntayhtymällä on vankka kokemus toimia tuloksellisesti niin maaseutu- kuin kaupunkiympäristöissä.

Oppilaan tulevaisuutta ajatellen

Antti Lahti ja Ari Lamminmäki teroittavat, että Sasky haluaa toimia monella tasolla suomalaisessa yhteiskunnassa. Heidän mielestänsä Saskyn ratkaisu kehittää Tampereen palvelualan ammattiopistoa kuvaa sataprosenttisesti koulutuksen järjestäjän monikantaista ja vastuullista mallia.

– Hankimme omistukseemme Pyynikiltä historiallisen Haapasen huvilan. Teimme kulttuurihistoriallisen työn, kun remontoimme ja entisöimme arvokiinteistön sille kuuluvaan loistoon. Sijoitimme inspiroiviin tiloihin tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoa tekevät ohjelmistokehittäjät. Nämä oppilaat ovat huippumotivoituneita. Heidän pontiminaan ovat tasokas opetus ja innostavat tilat. Nyt jo tiedämme, että ohjelmistokehittäjäkoulutukseen on todellinen ryntäys.

Lahti ja Lamminmäki kertovat, miten Tampereen Kehräsaareen sijoitettu lähihoitajakoulutus eli sosiaali- ja terveysalan perustutkinto kannustaa ihmisiä alalle, jolla osaajista on valtakunnallisesti huutava pula. Sasky ja yhteistyökumppani Pihlajalinna ovat toteuttaneet modernin oppimisympäristön, jossa opiskelijat työskentelevät uudenaikaisen terveysteknologian kanssa. Käytössä on modernin tekniikan välineitä, kuten simulaationukkeja.

Nyt Lahden ja Lamminmäen katseet ovat Saskyn ostamassa Tampereen ylioppilastalossa, jossa on parhaillaan käynnissä mittava remontti. Historiallisesti arvokkaasta ja tiloiltaan mielenkiintoisessa arvorakennuksessa on investoinnin valmistuttua ainutlaatuiset oppimistilat ja -ympäristöt.

– Rakennus sopii mitä parhaiten esimerkiksi matkailun, ravintola- ja catering-alan, tapahtumatoteuttamisen, laulun tekemisen, musiikin manageraamisen sekä kampaaja-, parturi- ja kosmetologiopiskelujen tyyssijaksi. Ylioppilastalossa toimii maineikas ravintola, ja se on Manserockin kehto jatkossakin.

Lahti ja Lamminmäki tietävät, että opiskelijat arvostavat fiilistelyä. Ylioppilastalon tulevat tilat mahdollistavat tunnelmalliset opiskelut ja oppilastyöt.

Sasky suuntaa eteenpäin

Ari Lamminmäki teroittaa, että Saskyn voima on koulutuskuntayhtymän reagointiherkkyydessä. Hänen mielestään Sasky on omalla toiminnallaan ja työllään luonut vahvan me-hengen, joka on pitävä liima niin henkilökunnan kuin opiskelijoiden viihtyvyydessä.

– Meille on ratkaisevan tärkeää, että esimerkiksi opettajamme kehittävät koko ajan omaa osaamistaan.

Lamminmäki kiittelee kuntayhtymän hallituksen ahkeraa ja kehittävää otetta. Vastuunkantajat tietävät, että Sasky synnyttää elinvoimaa kolmen maakunnan alueella.

Lamminmäki on tehnyt mittavan uran kotikaupunkinsa Parkanon kunnallispäättäjänä ja Pirkanmaan liiton maakuntapäättäjänä.

– Yhteistyö on kaikkialla, niin Saskyssakin, kaiken a ja o. Meillä on voimavaranamme myös elinkeinoelämän vahva luottamus.

Sasky on ketterä, moderni ja monipuolinen kouluttaja!

