Kati Latvalan maitolaituri voitti Akaan Seudun piparkakkutalokisan – Katso lukijoiden suosikit täältä

Maitolaituri oli lukijoiden suosikki Akaan Seudun piparkakkutalokisassa, jossa annettiin yhteensä 120 ääntä. Maitolaituri sai niistä 23.

Voittajatyön tekijä on Kati Latvala Mulkueen kylästä. Latvala kertoo tekevänsä jouluksi yhdestä kolmeen piparkakkutaloa. Jos töitä on useampi, antaa hän niitä lahjaksi. Piparkakkutalot syntyvät itse tehdystä piparitaikinasta ja pikeeristä eli kuorrutteesta, johon tulee kananmunanvalkuaista, sitruunamehua ja tomusokeria.

– Kaupan juttuja en juuri käytä. Muutenkin tykkään leipoa ja harrastan esimerkiksi juurileivontaa. Pariin vuoteen en ostanut kaupan leipää, Latvala kertoo.

Lastensuojelussa ohjaajana työskentelevä Latvala kertoo tekevänsä muutenkin mielellään käsillään kuten neulovansa villasukkia.

Koiratkin saavat osansa

Maitolaiturin katto on sinistä ja lautojen rajat vaaleanpunaista pikeeriä. Koristeena on lumihiutaletta, maitotonkkaa, lehmää, ukkoa, akkaa, rekeä, lintuja, puita ja aitaa. Osien liimaamiseen on käytetty sulatettua sokeria.

– Miehenkin otin apuun, kun mietin, miten nämä laiturin laudat ja tukilaudat menivätkään. Vähän joutui pohtimaan, kuinka työ saadaan kasaan, Latvala kertoo.

Ensimmäisen maitolaiturinsa Latvala teki joitakin vuosi sitten nähtyään mallin netissä.

– Se ajatuksena sopii asiaan, maaseudulla kun ollaan – vaikka ei meillä maitolaituria olekaan.

Maitolaituri tulee nelihenkisessä perheessä syötyä, tosin yksi syöjistä aloitti juuri armeijassa. Myös perheen kaksi koiraa voivat saada osansa.

Mitta täynnä muumitaloihin

Piparkakkukisassa toiseksi sijoittui Savikoskella asuvan Sari Rupposen näyttävästi ja runsaasti koristeltu piparkakkutalo 21 äänellä. Rupponen on tehnyt parhaimpina vuosina jopa 60 piparkakkuteosta ja erityisesti hänet tunnetaan muumitaloistaan.

– Muumitalot rupesivat pursuamaan jo niin, että en ole pitkään aikaan pystynyt koskemaan piparkakkutaloihin. Toki olen joka vuosi tehnyt muutaman, mutta en enää niin paljon kuin ennen. Nyt kun minua pyydettiin vanhempainyhdistyksen joulumyyjäisiin, sain väkerrettyä kymmenkunta työtä, Rupponen kertoo.

Rupponen luopui myös itselleen jättämästä piparkakkutalosta, kun juuri ennen joulua kyseltiin, löytyisikö taloja vielä jostain.

– Ajattelin, että kyllä minä sen myyn, kun se on vielä jonkin arvoinen. Joulun jälkeen se olisi arvoltaan nolla euroa. Leipomisilla kerään rahaa lapsenlapsen poniharrastukseen, hän kertoo.

Kisassa menestyneen talon mallin Rupponen löysi netistä.

– Näin ohjeen maalaistalosta, joka oli minusta unelmien talo.

Rupposella on muutama vinkki piparkakkutalojen tekijöille. Rupposen mukaan valmistaikinoista paras on Sunnuntai-pakastetaikina, koska se on helppo kaulia ohueksi eikä se kupruile eikä kohoile niin kuin monet muut taikinat. Osat kannattaa koristella vaakatasossa ja antaa kuivua.

– Sitten vasta ruvetaan liimailemaan. Tänä jouluna ensimmäistä kertaa käytin kiinnittämiseen kuuman sokerin sijaan pikeeriä, jonka teen kananmunanvalkuaisesta ja tomusokerista. Liimaaminen vaati vähän opettelua, kun se ei jämähdä heti kiinni. Kun pikeeri on paksua ja vaahdotettua, se pysyy hyvin. Talot koristellaan runsaasti tällä valkuais-tomusokerilla. Sillä saa tunnelmaa.

Kanankoivet spagettia

Kolmanneksi sijoittui 18 äänellä kanala, jonka ovat tehneet äiti ja tytär Riitta Lehtonen ja 12-vuotias Julia Suolaniemi.

– Olemme joka vuosi tehneet jonkinlaisen talon ja välillä piirtäneet myös itse kaavat kuten nytkin. Pikkaisen piperrellään mutta kuitenkin yksinkertaista, Riitta Lehtonen kertoo.

Idea työlle tuli Julian kesäkanoista. Toinen kana kuoli alkusyksystä, mutta Dippi-kana on talvihoidossa Sahalahdella, josta se tulee keväällä takaisin Toijalaan.

– Tarkoitus on ottaa sille pari kaveria kesäksi, Lehtonen kertoo.

Piparkakkutyön syöminen on aloitettu suklaakoristeista, jotka kiertävät kanalan pihamaata. Myös kanat ovat syötäviä.

– Työ on täydellisen syötävä. Kanat on tehty mantelimassasta ja kaakaojauheesta, ja niidet jalat ovat spagettia, Lehtonen kertoo.

Kiitos kaikille kisaan osallistuneille sekä äänestäjille. Äänestäneiden kesken arvotun palkinnon voitti Katja Seppälä.

