Frisbeegolfin pelaajat haluavat uuden radan

Mielestäni toijalalaiset tarvitsevat isomman ja pidemmän frisbeegolfradan. Siinä pitäisi olla ainakin kahdeksantoista väylää, koska jopa Valkeakoskelta, Kylmäkoskelta, Lempäälästä ja Forssassa löytyy ainakin kahdeksantoistaväyläinen rata. Tämän vuoksi niissä asuu enemmän lajin pelaajia.

Toijala saisi mahdollisesti lisää asukkaita ja harrastuksen pelaajia, jos Toijalaan tulisi isompi rata. Frisbeegolfin pelaajamäärä on noussut todella paljon muihin harrastuksiin verrattuna viime vuosien aikana. Täällä käy paljon myös aikuisia pelaajia, joille nykyisen radan väylät ovat aivan liian lyhyitä.

Toijalan rata on huonossa kunnossa ja siinä on turhan vähän väyliä. Vähänkin kokeneemmat pelaajat eivät pysty kehittymään enää Toijalan radalla, koska se on huonossa kunnossa ja se on vain yhdeksänväyläinen.

Mielestäni Toijalaan voitaisiin rakentaa isompi ja pidempi frisbeegolf-rata, koska sillä saataisiin nuoret myös pois pahanteosta. Kavereiden ja tuttujen mielestä olisi hyvä saada uusi pidempi rata.

Uusi rata voitaisiin rakentaa esimerkiksi johonkin metsään tai pellolle, koska siellä olisi rauhallista ja siellä se ei ketään häiritse eikä pelaajien tarvitse varoa muita ihmisiä.

Eelis Numminen

Toijalan yhteiskoulu, 8A