30 vuotta yrittäjänä toimineen Hanna Hevonojan liike täytti 50 vuotta – ”Terveiset äidille pilven reunalle ja kiitos kaikesta”

Kukka & Hautaus Laakso vietti 50-vuotispäiväänsä marraskuun lopussa. Merkkipaalua juhlittiin perjantaina 25. marraskuuta puurojuhlan merkeissä.

– Juhlat oli mukavat. Puuroa vähän jäi, mutta kyllä paljon kävi väkeä. Oli mukava päivä, henkilökuntakin sanoi, että ei yhtään väsyttänyt, yhtäkkiä vaan huomattiin, että päivä oli mennyt, yrittäjä Hanna Hevonoja nauraa.

Hanna Hevonojan äiti perusti yrityksen vuonna 1972.

– Isä laajensi yrityksen toimintaa hautaustoimintaan vuonna 1980. Minä aloin vetää toimintaa 1990-luvun alkuvuosina, 1992 tai 1993. Vanhemmat olivat taustajoukkoina hyvinkin iäkkäiksi saakka, Hevonoja kertoo.

Hevonojan aikana yrityksen toiminta on edelleen laajentunut, valikoimaan on tullut sisustusjuttuja, lyhtyjä, kynttilöitä ja lahjatavaraa kukkapuolen lisäksi, Hevonoja kertoo.

Toimialat tukevat toisiaan

Vanhempien perustaman yrityksen jatkaminen on ollut Hevonojalle aina selvää. Nuorempana ajatus tuntui kuitenkin kaukaiselta. Hevonojan kaudella yrityksen toimitilat ovat kasvaneet. Ennen yritys toimi kahdessa tasossa, arkkuja pidettiin alakerrassa. Siirtyminen yhteen tasoon on Hevonojan mukaan helpottanut toimintaa. Myös henkilöstöä on tullut yksi ihminen lisää.

– Hän on varsinkin viikonloppuapuna. Kukkapuoli ja hautaustoiminta tukevat voimakkaasti toisiaan, joinain kuukausina toinen puoli toiminnasta on isommassa osassa, toisena kuukautena taas toinen. Kukkapuoli ei varmasti yksin menisi, Hevonoja kertoo.

Yrittäjä uskoo kukkakaupan ja hautaustoiminnan tekevän asioinnista helpompaa myös omaisille, kun hautauspalveluun oleellisesti kuuluvaa kukkapuolta ei tarvitse mennä hakemaan muualta. Hautaustoimiston asiakkaan asemaa yritetään helpottaa myös muilla palveluilla.

– Emme itse tee pitopalvelua, mutta meillä on muutamia yhteistyökumppaneita Akaan alueella. Hoidamme myös virastopuolen eli kontaktit seurakuntaan ja aluerekisterikeskukseen. Kaikkia asioita emme voi omaisten puolesta hoitaa, mutta neuvomme niissäkin asioissa, joita emme voi hoitaa, Hevonoja lupaa.

”Ei ole muita suunnitelmia”

Hevonoja kertoo yrityksen tulevaisuuden näyttävän valoisalta. Viialan Keskuskadun varrella myydään kukkia jatkossakin.

– Ei ole muita suunnitelmia, Hevonoja naurahtaa.

Uusia asiakkaita Kukka & Hautaus Laakso saa muun muassa Akaaseen muuttavista uusista asukkaista. Valtaosa sekä kukka- että hautauspuolen asiakkaista tulee lähialueelta.

– Suurin osa tulee paikan päälle, mutta on niitäkin, joita palvellaan puhelimitse tai sähköpostilla. Jos omaiset asuvat kaukana, he soittavat meille ja hoidetaan sitä kautta. Kukkapuolella meillä on oma verkkokauppa ja niitä toimitetaan ympäri Akaata.

Hanna Hevonoja toimii aktiivisesti yrittäjäyhdistyksessä. Mitä yhdistyksessä toimiminen on yrittäjälle antanut?

– Aika paljonkin, verkostoitumista on tullut paljonkin. Koitan olla yhdistyksessä aktiivinen, mutta en ihan joka paikkaan ehdi. Hallituksessa olen ollut kohta sata vuotta, Hevonoja naurahtaa ja kehuu yrittäjäyhdistyksen porukkaa mukavaksi.

Rakentavien kokousten ohella järjestetään myös mukavaa vapaa-ajanohjelmaa kuten matkoja. Myös käytännön yhteistyötä muiden yrittäjien ja kaupungin kanssa tehdään.

Hevonoja kokee Akaan kaupungin onnistuneen yrittäjäystävällisyydessä.

– Minulla ei ole mitään pahaa sanottavaa Akaan kaupungista. Toivon, että kaupunkikuva siistiytyisi. Että Akaa olisi viihtyisämpi ja Akaaseen tullessa huomaisi, että tästä huolehditaan, Hevonoja sanoo.

Asiakkaitaan Hevonoja kehuu ihaniksi persooniksi.

– Kaikki ovat minulle samanarvoisia. Toivon heille kaikkea hyvää ja ihanaa joulua. Henkilökuntaa haluan myös kiittää. Tärkeimmät kiitokset lähtevät kuitenkin äidilleni pilven reunalle. Terveisiä sinne ja kiitos kaikesta, Hevonoja päättää.