Poliisi kaipaa silminnäkijähavaintoja Toijalan paloista – Kaksi rakennusta tuhoutui päivän välein

Poliisi pyytää silminnäkijähavaintoja Toijalassa marraskuun alussa päivän välein tapahtuneista tulipaloista.

Akaan kaupungin omistama asumaton hirsimökki Vaunutiellä Akaa Pointin alueella Toijalassa tuhoutui tulipalossa lauantai-iltana 5. marraskuuta. Vuorokautta myöhemmin, sunnuntai-iltana 6. marraskuuta Hollinkalliontiellä Toijalassa paloi omakotitalon autotallirakennus. Kahdella palopaikalla on linnuntietä etäisyyttä pari kilometriä.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Lassi Suoranta kertoo, että poliisi ei tässä vaiheessa osaa ottaa kantaa siihen, liittyvätkö palot toisiinsa.

Nuorison oleskelupaikka

Kaupungin omistaman hirsimökin palosta on aloitettu esitutkinta. Paloa epäillään tahallaan sytytetyksi, ja tapausta tutkitaan vahingontekona.

– Kyseessä on ollut tila, missä nuoriso on käynyt tosi kauan aikaa ja oleskellut. Rakennukseen ei tullut sähköjä eikä muutakaan. Luonnolliset syttymissyyt on pystytty sulkemaan pois palonsyyntutkinnassa, Suoranta kertoo.

Kaupungin piti myydä rakennus nettihuutokaupalla. Rakennuksesta ehdittiin tehdä yhdeksän tarjousta.

Toijalan tapaukset eivät liity autiotalopalojen sarjaan

Suoranta kertoo, että Hollinkalliontien autotallipalon osalta poliisi suorittaa pelastusviranomaisen kanssa palonsyyntutkintaa.

– Katsotaan, onko palolle luonnollista syttymissyytä vai onko syytä epäillä rikosta. Se on vielä kesken, eikä siltä osin ole enempää kommentoitavaa.

Pelastuslaitosta sekä poliisia ovat työllistäneet Pirkanmaalla tänä syksynä useat autiotalojen tulipalot, joita poliisi epäilee tahallaan sytytetyiksi. Suorannan mukaan Toijalan palot eivät kuulu tähän sarjaan.

– Näin voidaan lähtökohtaisesti poliisilla olevien tietojen perusteella olettaa, että nämä ovat poissuljettuja tapahtumia autiotalopalojen sarjasta. Ensimmäisessä (hirsimökin palossa) ei ollut samanlaisia tapahtumia mitä muissa, minkä perusteella se on pystytty rajaamaan sarjan ulkopuolelle. Autotallipalossa kyseessä oli selkeästi asutun omakotitalon talousrakennus, Suoranta kertoo.

Autiotalopalojen sarjaan kuulumattomista paloista kertoi ensimmäisenä Aamulehti.

