Akaan kirkossa missiokonsertti tänä iltana

Kello 18 alkaen Akaan kirkossa Toijalassa järjestetään missiokonsertti. Konsertissa esiintyjinä ovat Ilkka Puhakka, Pekka Simojoki ja Sami Asp.

– Jeesus on minun juttuni, evankelista Ilkka Puhakka sanoo. Hän on kulkenut Suomessa ja ulkomailla kertomassa Jeesuksen antamasta toivosta. Venäjän vankiloissa hän on kiertänyt yli 20 vuotta.

Pekka Simojoki on laulaja ja lauluntekijä, joka on tehnyt yli 800 laulua ja kiertänyt kertomassa Jeesuksesta lauluillaan vuodesta 1979 alkaen.

Hausmyllyn ex-laulusolisti, muusikko Sami Asp on tehnyt tuhansia keikkoja ympäri maailmaa eri kokoonpanoilla. Hän on nuoruudessaan nähnyt pimeyden ja paholaisen tavan toimia, ja siksi hän pitää tärkeänä Raamatun sanaan juurtumista.

– Näin voi hyökätä pahaa vastaan ja oppia tunnistamaan Jumalan tahto.

Konserttiin on ilmainen sisäänpääsy. Tervetuloa kuuntelemaan!