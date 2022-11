Antti Kleemola esiintyy Viialan kirkon Entisten nuorten Majataloillassa

Ensi sunnuntaina 20.11. kello 17 vietetään Viialan kirkolla syksyn viimeistä Entisten nuorten Majataloiltaa teemalla Kuka perii valtakunnan?

Majatalon musiikkivieras on radiokanavilta tuttu muusikko, laulaja-lauluntekijä Antti Kleemola. Tämä Kauhajoelta lähtöisin oleva muusikko tuli tunnetuksi vuonna 2006 julkaistuaan ensimmäisen levynsä. Laulut Timo tahtoo ja Auta mua soivat paljon ainakin Radio Suomen ja Suomipopin kanavilla.

Antti Kleemola on ammatiltaan musiikinopettaja. Hänen kynästään on lähtenyt paljon lauluja sekä kolme musikaalia. Hänen laulujaan on esittänyt pitkä lista eturivin artisteja kuten Suvi Teräsniska, Irina, Jippu, Pate Mustajärvi, Laura Voutilainen ja monet muut. Kleemola on toivottu esiintyjä myös seurakunnan tilaisuuksissa. Viialan kirkolla hän tunnelmoi musiikkinsa kanssa itseään säestäen.

Puhujavieraaksi saapuu Suomen teologisen instituutin pääsihteeri Santeri Marjokorpi. Suomen teologinen instituutti on jo vuosikymmeniä Helsingissä toiminut teologista opetusta ja tutkimustyötä tukeva laitos. Se tukee erityisesti teologian opiskelijoita heidän opinnoissaan sekä hengellisen elämän vaiheissa muutenkin.

Santeri Marjokorpi käsittelee puheessaan tuomiosunnuntain Raamatun tekstejä pohtien pelastusta. Marjokorpi vastaa kysymykseen, millä perusteella voimme saada paikan taivasten valtakunnassa.

Entisten nuorten Majataloilta kutsuu edelleen kaikenikäisiä ihmisiä nauttimaan illan antimista. Majatalon yhteislauluja säestää houseband. Lapsille on pyhäkoulu. Tarjolla on kahvia ja suolapalaa. Majataloon on ilmainen pääsy.