Akaassa toimii yhdistys, joka on alansa ensimmäisiä koko maassa – Kirsti Linna, Onerva Ahonen, Ritva Lintula, Asta Vilpas ja Eila Elijoki kertovat, mitä hyötyä jäsenyydestä on heille

Akaan Reumayhdistys juhlisti kakkukahvien merkeissä 75-vuotista taivaltaan torstaina Tulestuvalla, joka on yhdistyksen kerhotila Mustanportintiellä Toijalassa. Syksyllä 1947 VR:n naisten toimesta perustettu yhdistys kuuluu Suomen ensimmäisten reumayhdistysten joukkoon. Samana vuonna perustettiin myös Reumaliitto.

Nykyisin yhdistykseen kuuluu noin 160 jäsentä.

Akaan Seutu kysyi viideltä jäseneltä, miksi he ovat liittyneet yhdistykseen ja mitä hyötyä siitä on ollut heille.

Kirsti Linna

Akaan Reumayhdistyksen puheenjohtaja

Miksi liityit yhdistykseen?

– Minulla ei ole reumaa, mutta koska suvussamme sitä on paljon, ajattelin olevani vähän velkaa. Läheiseni, joilla tauti on, ovat saaneet aika hyvän avun, koska lääketiede on kehittynyt niin paljon.

Mitä hyötyä yhdistyksestä on ollut sinulle?

– Korona-aikana tuntui ihan hyvältä, että oli toimintaa. Olen saanut myös paljon uusia ystäviä. Meillä on myös innokkaita tekijöitä, mutta paperihommissa minä olen puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Korona-aikana, kun tuloja ei ollut, olimme niin tiukoilla, että olisimme voineet joutua luopumaan kerhotilasta, jos asiaa ei olisi hoidettu porukalla. On ollut arpajaisia, on tehty käsitöitä, ja olemme löytäneet uusia jäseniä, jotka ovat ahkeria tekemään kaikkea.

Onerva Ahonen

Miksi liityit yhdistykseen?

– Olin ensin mukana Tampereen reumayhdistyksessä, johon olin liittynyt jo 1970-luvun alussa. Tulin mukaan tähän, kun sanottiin, että mitä sinä siellä Tampereella teet, liity Toijalan reumayhdistykseen. Täällä ihmiset ovat tutumpia.

Mitä hyötyä yhdistyksestä on ollut sinulle?

– Olen päässyt lomille, saanut tietoa ja kuullut lääkärien luentoja, joita muuten ei olisi kuullut. Tietysti olen saanut myös ystäviä ja tuttavia.

Ritva Lintula

Miksi liityit yhdistykseen?

– Liityin tänä vuonna. Asun lähellä Tulestupaa ja haluan olla paikoissa, joissa on ihmisiä, sosiaalista toimintaa ja meininkiä. Tänne olen helppo tulla, ja täällä tuntee, ettei ole outo. Yhdistys tekee paljon myös retkiä.

Asta Vilpas

Miksi liityit yhdistykseen?

– Olen kuulunut yhdistykseen vuodesta 1981 tai -82. Reumasäryt saivat liittymään.

– Olen saanut ainakin seuraa, ystäviä ja yhdessäoloa. Olen osallistunut aikoinaan myös retkille.

Eila Elijoki

– Olen kuulunut yhdistykseen varmaan kolmisenkymmentä vuotta. Liityin, kun Heinolassa Reumalla sanottiin, että Toijalassakin pitäisi olla reumayhdistys ja ilmaista jumppaa reumalaisille. Meillä oli jumppaa terveyskeskuksen kuntolassa. Ennen reumalaiset kävivät myös uimassa Satamatiellä Postin varaston uima-altaalla, jossa reumalaisilla oli oma vuoro.

Mitä hyötyä yhdistyksestä on ollut sinulle?

– Tämä on vertaistukea. Kun kaikilla on samoja oireita, ei tarvitse hävetä, jos ei jonain päivänä pysty kävelemään.