”Ryvemme edelleen määräaikaisuuksien suossa, tila on kerta toisensa jälkeen oranssilla värjätty pallo” – Kokoomuskaksikon mielestä kaupungilla on aivan liikaa tavoitteita, joista harva menee maaliin

Akaan valtuusto käsitteli keskiviikkona 28. syyskuuta kaupungin strategiaan kuuluvien toimenpideohjelmien toteutumista tämän vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana. Valtuutetuille oli lähetetty vuosien 2021–2022 henkilöstöohjelma, elinvoima- ja kaupunkiympäristöohjelma, hyvinvointiohjelma ja sivistysohjelma sekä niiden seurantatiedot eli päivitys siihen, mitä tavoitteita Akaalla on, millä mittareilla niiden täyttymistä mitataan ja mikä on ollut tavoitteiden toteutuma kesäkuun lopussa.

Kaupunginhallitus oli omassa kokouksessaan vain päättänyt merkitä tiedoksi toimenpideohjelmien seurannan ja esittää sen tiedoksi valtuustolle. Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yksimielisesti, mutta sitä ennen kuultiin kahden kokoomusvaltuutetun puheenvuorot.

Sami Rajalan mielestä kaupungin strategian toimenpideohjelmissa on aika epämääräisiä tavoitteita ja niitä on aivan liikaa.

– Aina kun näitä käsitellään, oli kokous mikä hyvänsä, totean, että näitä toimenpiteitä ja tavoitteita on tavattoman paljon. Lähes kaikki ovat toteutuksessa, mutta harva niistä on mennyt maaliin ja harvasta todetaan, että se on jäänyt kesken. Koitetaan vähentää näiden kappalemäärää ja tehdä niistä mitattavia tavoitteita, Rajala toivoi.

Mari Yli-Koivisto puhui aiheesta pidempään. Hän kertoi nähneensä vuoden aikana samat materiaalit lukemattomia kertoja valtuuston, sivistyslautakunnan ja henkilöstöjaoston kokouksissa ja lukeneensa ne jälleen tarkkaan läpi. Sisältö on pysynyt lähes muuttumattomana.

– En pysty nostamaan juurikaan esiin sellaisia tavoitteita, tehtyjä toimenpiteitä tai mittaria, joka kertoisi selkeästi, miten asiat ovat kehittyneet. Ohjelmissa on tekstiä luvattoman paljon, mutta tästä kaikesta ei käy ilmi, miten verrattuna edellisen jakson tarkasteluun tai vaikka puolen vuoden aikajänteellä ollaan konkreettisesti toimenpiteissä onnistuttu.

Yli-Koivisto haluaisi tietää, kuinka lähellä maalia ollaan.

– Ollaanko puolessa välissä tietä vaiko jopa 70 prosenttia tavoitteista saavutettuina? Milloin voidaan sanoa, että ollaan valmiita ja tavoite on saavutettu? Millä mittarilla se todetaan? hän kysyi.

Kokonaisuuteen on Yli-Koiviston mielestä saatava muutos.

– Tavoitteiden asentanta, toimenpiteet ja mittaristo on saatava selkeäksi. Laadullisesti tai numeerisesti mitattavaksi. Tässäkin pätee se, että vähemmän on enemmän. Strategia-, toimenpide- ja hyvinvointiohjelmien sisältö on uuvuttavan pitkä.

Yli-Koivisto pohti, olisiko tarkoituksenmukaisempaa jatkossa priorisoida kaikkein olennaisimmat kehityskohteet, joita esimerkiksi kaupungin henkilöstölle tai asukkaille teetetyissä kyselyissä tulee esiin.

– Nyt tavoitteen tila on kerta toisensa jälkeen oranssilla värjätty pallo, joka kertoo, että toimenpide on toteutuksessa.

Lisäksi Yli-Koivisto toivoi, että kaikessa materiaalissa poistetaan esimies-sana ja se korvataan esihenkilö-sanalla.

Selvitykset jättävät toivomisen varaa

Mari Yli-Koivisto nosti erityisesti esiin Akaan kaupungin henkilöstöohjelman linjaukset. Linjaukset ovat hänestä perustavanlaatuisia: henkilöstön määrän ja osaamisen halutaan vastaavan palvelutarvetta, esihenkilötyötä ja päivittäisjohtamista halutaan kehittää ja tukea, työhyvinvoinnin halutaan lisääntyvän.

– Kokonaisuutta ja käytännön toimenpiteitä tarkastellessa voisi ajatella, että paljon tapahtuu ja paljon on tehtykin. Mutta miten tämä näkyy arjessa kaupungin työntekijöille ja akaalaisille? Negatiiviset asiat saavuttavat verkkokalvomme ja korvamme useammin kuin positiiviset. Näin on käynyt viimeisten kuukausien aikana.

Erityisesti sivistystoimen puolella kaupunki on Yli-Koiviston mukaan menettänyt arvokkaita ammattilaisia toisaalle, eikä korvaajia ei ole löytynyt.

– Henkilöstön määrä ei esimerkiksi koulunkäyntiavustajarintamalla vastaa palvelutarvetta. Sivistyslautakunnan jäsenenä voin todeta, että uskoimme parempaan avustajien vakinaistamispäätösten myötä, mutta törmäsimme todellisuuteen, jota emme halunneet enää kohdata: ryvemme edelleen määräaikaisuuksien suossa vailla selkeää perustetta.

Yli-Koiviston mukaan tilanteessa vedotaan kouluverkkoselvityksen keskeneräisyyteen ja oppilasmääräennusteeseen, vaikka kumpikaan selvitys ei ole edennyt toivotunlaisesti.

– Toivonkin todella, että tämän valtuuston ei tarvitsisi kiireellä vailla olennaista tietoa tehdä päätöksiä kouluverkosta.

– Menetimme myös tuoreesti pätevän ja pidetyn kulttuurikoordinaattorimme. Se on iso harmi se! Yli-Koivisto totesi.