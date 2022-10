Katso video: Vuosimallin 1964 Massey-Ferguson on Juha Kuusalan kauppakassi, jonka mukana kulkee kaksi vaaleanpunaista possua – Delux-malli tarkoittaa kahta asiaa

Punainen, vuosimallin 1964 Massey-Ferguson 35X De Luxe kerää katseita, kun Viialassa asuva Juha Kuusala ajelee sillä kauppareissuja Viialassa ja Toijalassa. Faneja on kolmenlaisia. Lapset vilkuttavat traktorin nähdessään, koska se näyttää samanlaiselta kuin englantilaisesta lastenohjelmasta tuttu Tomi Traktori. Kuusala arvelee, että vanha brittitraktori on voinut ollut Tomin esikuvana. Lasten lisäksi ajoneuvoharrastajat nostavat kättään tervehdykseen saman alan harrastajan tavatessaan, ja kolmas faniryhmä on vanhemmat herrasmiehet.

– He palaavat nuoruuteen nähdessään traktorin. He ovat joskus ehkä ajaneet samanlaista, Kuusala toteaa.

Possut ja maitotonkka kyydissä

Traktori herättää huomiota myös sen takia, että sen perässä, pienellä lavalla mukana kulkevat maitotonkka ja kaksi vaaleanpunaista possua. Possuista hoikempi on tehty vanhasta jauhesammuttimesta ja pulleampi vesiautomaatin painesäiliöstä.

– Näihin ei liity sen kummemmin mitään muuta kuin, että ne näyttävät muiden silmissä hauskalta. Niille ei ole nimiäkään. Nimikisan voisikin järjestää, Kuusala sanoo.

Vauhdin huumaa traktorilla ei kannata tavoitella, sillä huippunopeus on alle 30 kilometriä tunnissa.

Ihmisläheistä tekniikkaa

Kuusala hankki 1964 vuosimallin Massey-Fergusonin vajaat 20 vuotta sitten. Sitä ennen hänellä oli samanlainen mutta vuosimallin 1963 Massikka. Maatalouskoneet olivat tuttuja muutenkin, sillä Kuusala on lähtöisin maatilalta Kotkan Kymistä.

Brittiläisellä Perkins-moottorilla varustettu traktori oli ostettaessa käyttökuntoinen mutta moottorihuollon tarpeessa. Kuusala laittoi sen kuntoon, ja automaalariystävä huolehti loppusilauksesta. Väri on sama punainen kuin alkuperäinen. Myös osat ovat alkuperäisiä tai vastaavia starttia lukuun ottamatta.

– Olen koettanut huoltaa ja pitää sitä hyvänä. Jos en itse osaa jotain, kaveripiiri auttaa. Tekniikka on hyvin ihmisläheistä ja pelkistettyä, kaikki on näkyvillä ja toiminta loogisesti ymmärrettävää, Kuusala kuvailee.

Koska kyse on ylellisyyteen viittaavasta De Luxe -mallista, on siinä perusmalliin verrattuna lisänä kaksoiskytkin ja selkänojallinen istuin.

– Kun traktorin penkki on vähän korkeampi, ei tipahda niin helposti kyntäessä, Kuusala kertoo.

Massey-Ferguson oli 1960-luvulla yleinen traktorimerkki suomalaisilla maatiloilla.

– Vuonna 1965 tuli vielä kehittyneempi, hytillinen malli, joka nosti vielä markkinaosuutta. Massey-Ferguson oli luotettava eli varmakäyntinen ja hydrauliikaltaan edistyksellinen laite, Kuusala kertoo.

Vastapainoa virkamiestyölle

Kun Kuusala hankki traktorin, ajatuksena oli ryhtyä kasvattamaan pienellä peltoalalla muun muassa valkosipulia silloisella asuinpaikkakunnalla Sastamalassa. Työkiireiden takia ajatus pienviljelystä kariutui, ja hehtaarin peltoala myytiin. Kuusala työskentelee verohallinnossa harmaan talouden torjunnassa. Traktoriharrastus on vastapainoa työlle.

– Traktori jäi kauppareissutraktoriksi, jolla on mukava käydä kylällä pyörähtämässä ja kaupassa ja kahvilla. Sitä voisi kutsua kauppakassiksi. Se on käytössä varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn niin kauan kun ei ole liukasta, Kuusala sanoo.

Kuusala on tehnyt Massikalla on myös pelto- ja lumihommia ja tietää sen olevan edelleen pätevä työkäytössä. Kuusala osallistuu myös traktoriharrastajien tapahtumiin.