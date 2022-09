Viiala nousee harjaan – Uuden yhtenäiskoulun harjannostajaiset eivät jää viimeisiksi Viialassa vietettäviksi

Viime viikon torstaina saatiin Akaassa viettää juhlapäivää, kun Viialassa järjestettiin uuden yhtenäiskoulun harjannostajaiset. Juhlassa oli ilo pinnassa, kun juhlapuhuja toisensa jälkeen kävi kertomassa, miten toivottu asia uusi koulu on ja miten sujuvasti projekti on sujunut.

Akaassa harjannostajaisia on päästy viettämään viime aikoina usein. Kaupungin projekteista harjakorkeuteen ovat nousseet ensin hyvinvointikeskus, sitten Akaa Areena ja nyt siis uusi koulu. Kohta vuorossa ovat uuden keskuskeittiön harjannostajaiset. Lähivuosina pitäisi päästä juhlimaan Toijalan uuden alakoulun nousemista harjakorkeuteensa. Yhtä aikaa kaupungin projektien kanssa kaupunkiin on noussut kaksi todellista maamerkkiä korkeiden kerrostalojen muodossa ja lisää on suunnitteilla.

Kaupungin projektit ovat paitsi välttämättömyys, myös ilmiselvä elinvoiman lisääjä. Jo ennen kuin Viialan uuden yhtenäiskoulun työmaalla oli tapahtunut mitään, pidettiin varmana tietona että ”kun uusi koulu valmistuu, sitten myydään Viialan omakotitontit”. Jos vaikeana tunnettu tulevaisuuden ennustaminen on tältä osin onnistunut, tullaan Viialassa viettämään hyvin useita, hieman pienemmän mittaluokan harjannostajaisia lähitulevaisuudessa.

Rakennusprojektien hinta on yleensä yksi kiinnostavimpia asioita, varsinkin silloin kun kaupunki lähtee jotakin rakentamaan. Uuteen hankkeeseen uhrattavaa rahamäärää kauhistellaan ja usein pidetään tarpeettoman kovana. Mikä niissä seinissä maksaa, ihmetellään. Viialan uuden yhtenäiskoulun urakkahinta on 18 850 000 euroa. Summaa sopiikin siunailla. Mutta samalla pitäisi muistaa, että kyse ei ole kulusta vaan investoinnista. Rahoja ei ole suinkaan menetetty, vaan niillä on paitsi huolehdittu kaupungin velvollisuuksista, merkittävänä sivutuotteena myös kasvatettu Viialan elinvoimaa myymällä niitä omakotitontteja ja näin houkuttelemalla uusia veronmaksajia ja uusia oppilaita uuteen kouluun. Se on yhtälö, josta on vaikea löytää häviäjää. Voittajia sen sijaan voi laskea useampia.

Yksityiset kiinteistökehittäjät pitää vielä houkutella käynnissä olevaan menestystarinaan mukaan. Tällä hetkellä julkisista kerros- ja rivitalohankkeista valtaosa on käynnistymässä Toijalassa. Samoin kuin rakennusyhtiöt joutuvat miettimään, kannattaako jonnekin rakentaa, samalle alueelle muuttoa harkitsevat joutuvat puntaroimaan, millaista tarjontaa alueella on. Viialan yhtenäiskoulun harjannostajaisten tunnelman perusteella Viialan suhteen kannattaisi nyt ottaa rakentamisen riski.