Futsalin ykkönen starttaa 8.10. – Topa teki farmisopimuksen Mad Maxin kanssa

Futsalin ykkösen sarjakausi alkaa lauantaina 8. lokakuuta. Viime keväänä sarjaan noussut Toijalan Pallo -49 aloittaa sarjapelit kotonaan. Joukkue pelaa kotiottelunsa tutulla Toijalan monitoimihallilla.

Sarja-avauksessa vastaan asettuu liigakokemustakin omaava Joutsan Seudun Pallo. Tulevalle kaudelle Topa teki farmisopimuksen valkeakoskelaisen liigajoukkueen Mad Maxin kanssa. Sieltä saadaan pääsarjakokemusta, josta varmasti on hyötyä. Myös Topan pelaajalistalta löytyy pääsarjakokemusta, mutta on myös niitä, joille tämä ykkönen on uusi asia.

Tulevana torstaina 29. syyskuuta Topa ottaa harjoitusottelussa mittaa Pirkkalan Jalkapalloklubista. Monitoimihallin ottelu pelataan Topan treenivuoron aikana, joka alkaa kello 20.