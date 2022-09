Viialan yhtenäiskoulun harjannostajaisia vietettiin torstaina – ”Odotamme kuin kuuta nousevaa”

Viialan yhtenäiskoulun rakennusprojekti on edennyt harjannostajaisvaiheeseen. Merkkipaalua juhlittiin torstaina rakentuvan koulun kylkeen pystytetyssä teltassa perinteisin menoin. Tilaisuudessa kuultiin puheet kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Saila Kallioiselta, koulun rakentavan NCC:n aluejohtaja Petri Moksénilta, Viialan yhtenäiskoulun vararehtorilta Kimmo Metsbergilta sekä rakentajia edustaneelta työmaan vastaavalta mestarilta Arttu Liukkoselta.

Uusi kampus on veto- ja pitovoimatekijä

Saila Kallioinen muistutti omassa puheenvuorossaan, että Akaassa on käynnissä mittavat koulujen uudisrakennushankkeet.

– Kylmäkosken uusi koulu saatiin käyttöön elokuussa 2019, ja tämä Viialan yhtenäiskoulu on tänään harjannostajaisvaiheessaan. Toijalan uuden alakoulun hankesuunnitelma hyväksyttiin tällä viikolla kaupunginhallituksessa. Uskomme vahvasti näiden hankkeiden tuovan myönteistä imagovaikutusta Akaan kaupungille, Kallioinen sanoi.

Kallioinen totesi, että uusi kampus, jonka koulu yhdessä Akaa Areenan kanssa muodostaa, on Akaalle vahva veto- ja pitovoimatekijä.

– Uusi koulurakennus tarjoaa sekä henkilökunnalle että oppilaille nykyaikaisen oppimis- ja työympäristön. Toiveenamme myös on, että uudet, terveelliset ja turvalliset tilat houkuttelevat uusiksi asukkaiksi lapsiperheitä ja toimivat rekrytointivalttina uusia työntekijöitä haettaessa, Kallioinen näkee.

Kiitoksia satoi kaupungille ja rakentajille

NCC:n aluejohtaja Petri Moksén halusi kiittää koulun rakentajia.

– Harjannostajaiset on tietysti rakentajan juhla, joten on suuri kunnia tässä lämpimästi kiittää paikalla olevia rakentajia, jotka ovat urakoineet hienosti jo tähän mennessä. Panoksenne on ollut äärimmäisen tärkeä ja on sitä myös jatkossa, joten siitä lämmin kiitos, Moksén totesi.

Kiitokset lähtivät myös Akaan kaupungin suuntaan.

– Yhteistyö tämän hankkeen osalta on edennyt hienosti, ja meillä on ollut hyvä yhteistyö. Tästä on hyvä jatkaa loppuun asti. Meille asiakkuus Akaan kanssa on tietysti tärkeä, nytkin keskuskeittiötä rakennetaan samalla ja haluamme olla tekemässä loistavaa koulua Akaan kaupungin käyttöön, Moksén lausui.

Moksén myönsi, että vaativia ja haastaviakin hetkiä on työmaalla ollut.

– Koronan kanssa aloitettiin, Ukrainan kriisi tuli rinnalle ja energian hintakin karkasi katosta lävitse, sikäli haastetta on ollut ihan riittävästi, Moksén muistutti.

”Meitä kuullaan, on kuultu ja tullaan kuulemaan”

Vuolaimmat kiitokset puheenvuorossaan vuodatti Kimmo Metsberg. Metsberg valittiin juuri Viialan yhtenäiskoulun apulaisrehtoriksi, mutta vs. apulaisrehtorina hän on toiminut jo keväästä 2020 saakka.

– Koko teknisen toimen tiimille huikea kiitos. Piha-alueet, koulu, liikennejärjestelyt, valtava urakka. Kiitos yhteistyöstä ennen kaikkea rakennuttamispäällikkö Kimmo Seppälälle. Kootan Jaana, tekninen johtaja, valtava kiitos. Erittäin hyvää yhteistyötä käyttäjän näkökulmasta, Metsberg muun muassa kiitteli.

Metsberg kertoi olleensa projektissa mukana vuoden verran aktiivisesti.

– Olemme välillä vähän vaikeita tuolla koulun puolella. Silti meidät huomioidaan ja siitä olen tosi iloinen. Kaiken mutkattomuus ja välittömyys, kun ottaa yhteyttä, saa apua. Asiat on välillä olleet haastavia ja aikataulut kireitä, mutta aina on onnistuttu ja on keksitty yhdessä hyviä ratkaisuita, Metsberg kertoi.

Metsberg sanoi sekä henkilökunnan että oppilaiden puolesta, että uutta koulua odotetaan jo valtavalla innolla.

– Eskarilaiset halusi lähettää vielä erityiset terveiset, että pääsemmekö me jo huomenna? Sanoin että ei ehkä vielä, mutta lupasin viedä asiaa eteenpäin, Metsberg nauratti yleisöään.

– Tästä tulee ihan mahtava. Me opettajat, henkilökunta ja oppilaat odotetaan kuin kuuta nousevaa ensi elokuuta ja sitä että päästään uusiin, moderneihin tiloihin, Metsberg päätti.