Ajelu metsäautotiellä palkittiin, kun silmiin osui puun latvassa keikkuva metso – Jalanti ja Haihunkoski ovat valokuvausta harrastavalle Piia Suomu-Virtaselle hyviä kohteita

Valokuvausta harrastava akaalainen Piia Suomu–Virtanen ajeli keväällä Kuusamossa metsäautoteitä ja etsi kuvattavaksi metsäkanalintuja, kun katse osui korkeimman puun latvassa keikkuvaan metsoon. Näin syntyi kuva, joka on nyt esillä Akaan pääkirjastossa Toijalassa. Toisessa kuvassa on mustarastas, jonka Suomu-Virtanen kuvasi keväällä Voipaalan taidekeskuksen pihassa Valkeakoskella.

– Satuin olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, Suomu-Virtanen toteaa.

Lintukuvat ovat osa Kameraseura-74 Valkeakoski ry:n näyttelyä, jossa on yhteensä 39 kuvaa 11 eri kuvaajalta. Mukana ovat Raimo Paukku, Risto Sukki, Markku Teerikorpi, Seija Hakala, Piia Suomu-Virtanen, Jorma Kääpä, Reijo Wallin, Marika Vanhala, Juha Poutanen, Marjut Sadeharju ja Jorma Kytölä, joka oli seuran kunniapuheenjohtaja. Hän kuoli 16. elokuuta.

Näyttelyn aihe on ollut vapaa. Eniten mukana on luontokuvia, mutta esillä on myös kaupunkimaisemia, kuvia ulkomailta ja ainakin yksi kuvamanipulaatio. Näyttelyjulisteen peltomaisema paaleineen on Marjut Sadeharjun kuva Toscanasta.

Ahma kolisteli pimeydessä

Piia Suomu-Virtanen harrastaa pääasiassa luontokuvausta. Käytössä on sekä digitaalinen peilijärjestelmäkamera että peilitön kamera. Valokuvaamisesta hän innostui 7-vuotiaana saatuaan ensimmäisen kameransa. Nyt kamera kulkee mukana kaikkialla.

– Käyn usein Jalannin rannalla, joka on lähellä minua. Näen melkein kotipihaan, milloin sinne kannattaa mennä. Myös Haihunkoski ja yleensä virtaavat vedet ovat kuvauksellisia kohteita, Suomu-Virtanen kertoo.

Eniten valokuvauksen harrastajaa on sykähdyttänyt kuitenkin ensimmäinen karhun kohtaaminen karhukojulla Kuusamossa. Viime syksynä hän onnistui ikuistamaan ahman. Ahma oli käynyt ensin illalla kolistelemassa kojun seiniä, mutta kuvaaminen ei pimeyden takia silloin onnistunut. Aamulla eläin ilmestyi paikalle uudelleen.

– Olin juuri pakkaamassa kamoja pois, kun se tuli ja sain siitä muutaman kuvan. Luontokuvaus on paljon odottamista. Eläimet joko tulevat tai sitten ei. Välttämättä ei tapahdu mitään.

Suomu-Virtanen liittyi kameraseuraan vuonna 2018, kun hän kaipasi kuvaamisen perustietojen päivittämistä. Noin 50 jäsenen seuraan kuuluu muutamia akaalaisia. Seura on perustettu jo 1950-luvulla, mutta sen nimi muuttui Kameraseura-74:ksi vuonna 1974, jolloin kameraseuratoiminta Toijalassa loppui ja valokuvauksen harrastajat naapurikaupungista toivotettiin tervetulleeksi Valkeakosken seuraan.

Yhteisissä kokoontumisissa keskustellaan kuvista ja opastetaan kuvaamiseen liittyvissä asioissa. Toimintaan kuuluu myös näyttelyitä ja retkiä, ja yhteistyötä tehdään muiden kameraseurojen kanssa. Syyskuussa seura järjestää päiväretken Raumalle ja lokakuussa kahden yön retken Seitsemisen kansallispuistoon.

Kameraseuran valokuvanäyttely Akaan pääkirjastossa päättyy 30. syyskuuta.