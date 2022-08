Sisä-Suomen poliisilaitos pyytää havaintoja 20.8. noin kello 3.30 tapahtuneesta pahoinpitelystä Tampereen rautatieaseman taksitolpalla. Pahoinpitelyn seurauksena mies kaatui maahan ja löi päänsä katuun. Tästä aiheutui miehelle vakavia kallovammoja.

Valvontakameroiden perusteella on nähtävissä, että taksijonossa ja lähistöllä on paljon ihmisiä, jotka ovat mahdollisesti nähneet tapahtuman ja siihen liittyviä henkilöitä. Tapahtuman jälkeen paikalta on poistunut noin kuuden henkilön seurue Itsenäisyydenkadun suuntaan.

Poliisi pyytää paikalla olleiden henkilöiden havaintoja tapahtuneesta. Havainnot voi lähettää sähköpostiosoitteeseen vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi tai numeroon 0800 900 22.